ФКСБ — «Спарта» Прага: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов ФКСБ — «Спарта» Прага, который состоится 13 августа 2024 года
ФКСБ
Многие предсказывали поражение румынскому клубу в первом матче полуфинала квалификации в Чехии, однако гости добились ничейного результата и ждут ответной домашней встречи, где вполне могут создать еще проблем «Спарте». Сложно сказать, насколько будет готов ФКСБ, но просто так в финал чешский коллектив он точно не пропустит, что дает противостоянию долю интриги.
9 августа ФКСБ в рамках чемпионата обыграл «Фарул» (3:2), а щестого числа добился ничьей со «Спартой» из Праги в квалификации Лиги чемпионов (1:1).
«Спарта» Прага
Вряд ли «Спарта» должна сильно расстраиваться из-за результата первой игры, ведь все можно улучшить уже на поле соперника. Команда не уступила по статистике своему оппоненту и уже в Румынии попытается выглядеть лучше и забить первой, чтобы поставить соперника в максимально неудобное положение. Матч будет напряженный, но интересный и рекомендуется к просмотру.
10 августа в чемпионате «Спарта» Прага одолела «Богемианс» на выезде (2:1), а шестого августа сыграла вничью с ФКСБ (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ФКСБ – 3.4
- Ничья – 3.35
- Победит «Спарта» Прага – 2.15
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.98
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.82
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей чешского клуба завершились исходом «обе забьют»
- «Спарта» выиграла десять выездных матчей подряд во всех турнирах
- ФКСБ выиграл пять из десяти последних домашних поединков
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Сложно представить, что одна из команд выиграет с большим преимуществом. С большой вероятностью им придется выяснять отношения в дополнительное время.