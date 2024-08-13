ФКСБ — «Спарта» Прага: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов ФКСБ — «Спарта» Прага, который состоится 13 августа 2024 года

ФКСБ

Многие предсказывали поражение румынскому клубу в первом матче полуфинала квалификации в Чехии, однако гости добились ничейного результата и ждут ответной домашней встречи, где вполне могут создать еще проблем «Спарте». Сложно сказать, насколько будет готов ФКСБ , но просто так в финал чешский коллектив он точно не пропустит, что дает противостоянию долю интриги.

9 августа ФКСБ в рамках чемпионата обыграл «Фарул» (3:2), а щестого числа добился ничьей со «Спартой» из Праги в квалификации Лиги чемпионов (1:1).

«Спарта» Прага

Вряд ли «Спарта» должна сильно расстраиваться из-за результата первой игры, ведь все можно улучшить уже на поле соперника. Команда не уступила по статистике своему оппоненту и уже в Румынии попытается выглядеть лучше и забить первой, чтобы поставить соперника в максимально неудобное положение. Матч будет напряженный, но интересный и рекомендуется к просмотру.

10 августа в чемпионате «Спарта» Прага одолела «Богемианс» на выезде (2:1), а шестого августа сыграла вничью с ФКСБ (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит ФКСБ – 3.4

– 3.4 Ничья – 3.35

Победит «Спарта» Прага – 2.15

Тотал больше 2.5 мячей – 1.98

Тотал больше 2.5 мячей – 1.82

Статистика

Четыре из пяти последних матчей чешского клуба завершились исходом «обе забьют»

«Спарта» выиграла десять выездных матчей подряд во всех турнирах

ФКСБ выиграл пять из десяти последних домашних поединков

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Сложно представить, что одна из команд выиграет с большим преимуществом. С большой вероятностью им придется выяснять отношения в дополнительное время.