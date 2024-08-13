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ФКСБ — «Спарта» Прага: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:12
ФКСБ — «Спарта» Прага: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов ФКСБ — «Спарта» Прага, который состоится 13 августа 2024 года

ФКСБ

Многие предсказывали поражение румынскому клубу в первом матче полуфинала квалификации в Чехии, однако гости добились ничейного результата и ждут ответной домашней встречи, где вполне могут создать еще проблем «Спарте». Сложно сказать, насколько будет готов ФКСБ, но просто так в финал чешский коллектив он точно не пропустит, что дает противостоянию долю интриги.

9 августа ФКСБ в рамках чемпионата обыграл «Фарул» (3:2), а щестого числа добился ничьей со «Спартой» из Праги в квалификации Лиги чемпионов (1:1).

«Спарта» Прага

Вряд ли «Спарта» должна сильно расстраиваться из-за результата первой игры, ведь все можно улучшить уже на поле соперника. Команда не уступила по статистике своему оппоненту и уже в Румынии попытается выглядеть лучше и забить первой, чтобы поставить соперника в максимально неудобное положение. Матч будет напряженный, но интересный и рекомендуется к просмотру.

10 августа в чемпионате «Спарта» Прага одолела «Богемианс» на выезде (2:1), а шестого августа сыграла вничью с ФКСБ (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ФКСБ – 3.4
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Спарта» Прага – 2.15
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.98
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.82

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей чешского клуба завершились исходом «обе забьют»
  • «Спарта» выиграла десять выездных матчей подряд во всех турнирах
  • ФКСБ выиграл пять из десяти последних домашних поединков

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Сложно представить, что одна из команд выиграет с большим преимуществом. С большой вероятностью им придется выяснять отношения в дополнительное время.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:53
Ставлю согласно статистике - ТБ (2,5) + ОЗ.
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сегодня в 09:33
Думаю, что обе команды имеют равные шансы на победу.
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