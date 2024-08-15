У «Спартака» сильнейший трансфер со времён Промеса. Пообещали новичку самую высокую зарплату

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сегодня, 13:48

Игрок отказывался, но сделка стала ближе.

Турок Актюркоглу – футболист европейского уровня

В «Спартаке» не верили в трансфер и поспешили подписать Маркиньоса на ту же позицию. Актюркоглу отказывался. Левый хавбек «Галатасарая» ждал приглашения от клуба с еврокубками. Или хотя бы от перспективной команды из топ-5. Но проблемой стали долги грандов. Многие менеджеры не могут тратить, пока не расправились с кредитами. В АПЛ и Серии А не нашлось клуба с 12 миллионами евро для «Галатасарая» и 3 миллионами в год для Керема без учета бонусов.

Спортивный директор «Спартака» Амарал крут, если финализирует трансфер. Непросто уговорить игрока с международным опытом и 34 матчами за сборную Турции. Особенно с учетом того, что «Спартаку» удалось договориться за сумму, которая чуть ниже рыночной стоимости вингера. Не исключено, что москвичи обещают «Галатасараю» процент от будущей продажи игрока, ведь 25-летний Актюркоглу едет в РПЛ с целью заиграть и пойти на повышение в клуб из элитной лиги.

Честная сделка, а ещё финансово выгодный вояж. Нет сомнений, что в «Спартаке» пообещали футболисту бонусы за голевые действия. Агент игрока, который ведёт дела многих французских футболистов, вел себя агрессивно. Привык к переговорам, где в центре внимания деньги, ведь отправил бывшего защитника «Ювентуса» Демирала в «Аль-Ахли». Актюркоглу не получил шанс в Серии А, но если говорим о характеристиках и статистике, то подходит крутым лигам.

«Спартак» платил хорошие деньги за футболистов, но часто там были оговорки. К аргентинцу Барко есть вопросы по дисциплине. Молодой костариканец Угальде не отличается стабильностью. Чешский хавбек Алекс Крал быстро разуверился в «Спартаке», давно хотел уйти. Бразильский вингер Роша не заиграл. Из дорогих трансферов многие уже не сработали. Но Актюркоглу это отдельный разговор. За него пришлось бы заплатить 12-16 млн евро даже клубу вроде «Лацио».

Керем приедет, чтобы стать лидером «Спартака»

В богатом «Галатасарае» левому полузащитнику – порой у Актюркоглу классическая позиция на фланге, не хватало власти на поле. Был винтиком в чемпионской системе. Даже если говорить о голевой статистике, 15 мячей и 9 ассистов в 54 поединках за сезон, то правше с левого фланге не давали полностью развернуться. Тренеры просили его подыгрывать Икарди и другим звездам из заявки стамбульского клуба. Керем не всегда получал шанс вести игру, как Промес в «Спартаке».

Квинси в Москве имел полную свободу, хотя в роли «десятки» у него заиграть не получилось. Станкович закрыл позицию плеймейкера, подписав аргентинца Барко. Теперь у Медины и Зиньковского появится ещё один повод уйти. Актюркоглу будет в основе на одном из флангов. Керем играл оттянутого форварда и занимал правый край, но вряд ли «Спартак» рассчитывает изменить его привычную позицию. Инвертированные вингеры являются классикой мирового футбола в 21 веке.

От напарников по «Спартаку» Актюркоглу ждёт грамотного выхода в атаку. Футболист любит пространство, исполняет стандарты. Спокойно проскочит защитника на дриблинге, открывшись на линии офсайда. Керем порой делает слишком длинные паузы, прежде чем принять решение. Но эта осторожность среди небольшого количества минусов игрока. Разумеется, в РПЛ ему надо развиваться и действовать результативнее, чем дома. Но игрок с хорошим пасом точно нужен команде.

Позиционные атаки «Спартака», а их обычно много, часто не приводят к голам. Некому отдать последнюю передачу, как с «Ахматом». Керем славится именно выверенными пасами. У него плотный удар правой ногой, неплохо чувствует себя в чужой штрафной площади по центру. Забавно, что тренер Станкович набирает футболистов, которые немного похожи на него самого. Барко, Бонгонда и Актюркоглу одного поля ягоды. Но сочетаемость в атаке важна, эта тройка поможет Угальде.

Станкович продолжает поиски нового левого латераля

Рябчук и Хлусевич в роли основных игроков левого фланга не устраивают Деяна. «Спартак» приглашал немецкого левого защитника «Галасатарая» Деррика Кёна. Вот только уроженец Гамбурга с ганскими предками через агента сообщил, что не хочет играть в РПЛ . Но у «красно-белых» есть большой козырь. Они готовы переплатить за Кёна, выдав 10 млн евро при трансферной стоимости в шесть миллионов. Так поступали, когда убеждали форварда Угальде перейти из «Твенте».

Агент Манфреда честно сказал, что голландцы потеряли голову, когда увидели предложение «Спартака». «Галатасараю» тоже всегда нужны параллельные продажи и покупки. Результат финала Суперкубка Турции – чемпионов разорвал новичок «Бешикташа» Иммобиле, обеспечив «орлам» победу 5:0, заставил боссов известного клуба пересмотреть свое отношение к отдельным футболистам. Хотя Актюркоглу симпатизировали фанаты, приняли решение хорошенько заработать.

У трансфера есть и чисто футбольная логика. Керем проиграл конкуренцию слева в сборной Турции и в «Галатасарае» 24-летнему Барышу Йылмазу. Его наличие позволило «Галатасараю» расстаться с молодым и сильным футболистом. Конечно, Актюркоглу рассчитывал попасть в серьезную команду на западе. Но раз агенты не справились с поисками, то выбирает между скамейкой дома и основой в Москве. Для «Спартака» это удача, ведь игрок тонкий, умный и перспективный.