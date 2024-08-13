«Оренбург» планирует подписать Коваленко из «Зенита»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что обсуждается возможность полноценного приобретения полузащитника «Зенита» Александра Коваленко, а не взятия игрока в аренду.
(Планируется) не аренда, а трансфер. Пока переход не состоялся, всё в процессе.
1) У Коваленко контракт с Зенитом до лета 2028 года. Можно представить, какая у него зарплата в Санкт-Петербурге. Как Оренбург ее потянет? Если не потянет, зачем это футболисту?
2) Зачем Зениту продавать футболиста, которого он изначально подписал на перспективу? Понятно, что можно включить в продажу опцию обратного выкупа, но ее цена должна быть выше цены продажи. Какой в этом экономический смысл?
3) Зенит купил Коваленко за 2 миллиона евро. Какой смысл продавать его дешевле? А если не дешевле, то откуда у Оренбурга столько денег, если до травмы Флорентина трансферы не планировались?
1) У Коваленко контракт с Зенитом до лета 2028 года. Можно представить, какая у него зарплата в Санкт-Петербурге. Как Оренбург ее потянет? Если не потянет, зачем это футболисту?
2) Зачем Зениту продавать футболиста, которого он изначально подписал на перспективу? Понятно, что можно включить в продажу опцию обратного выкупа, но ее цена должна быть выше цены продажи. Какой в этом экономический смысл?
3) Зенит купил Коваленко за 2 миллиона евро. Какой смысл продавать его дешевле? А если не дешевле, то откуда у Оренбурга столько денег, если до травмы Флорентина трансферы не планировались?