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«Оренбург» планирует подписать Коваленко из «Зенита»

вчера, 15:06

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что обсуждается возможность полноценного приобретения полузащитника «Зенита» Александра Коваленко, а не взятия игрока в аренду.

(Планируется) не аренда, а трансфер. Пока переход не состоялся, всё в процессе.

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Все комментарии
Naherger
Naherger ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 23:45
Ну все,эти два удачных трансфера вы теперь будете ближайшие лет 30 вспоминать.
А ты попробуй посчитать неудачные:Коваленко,Чистяков,сутормин,Адамов...и это только на вскидку я вспомнил.каждый эх этих игроков мог спокойно как минимум до сборной дорасти.
Хиромант
Хиромант ответ ABir (раскрыть)
вчера в 19:43
- Вы абсолютно правы! Глушенков и Латышонок - настоящие иностранцы! (Но не по прописке, а по отношению к игре!) Побольше бы таких!
zh8fzdb9jvra
zh8fzdb9jvra
вчера в 18:54
В Оренбурге будет основным игроком.
ABir
ABir
вчера в 18:52
Оренбург на правильном пути. Пока зенит скупает иностранцев Оренбург ставит на отечественных футболистов
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:08
Из одного кармана переложат в другой...
И не стоит делать предположения о головоломном финансовом переходе...
Всё проще...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:58
Ты сам себя запутал. Все гораздо проще. Поскольку у Оренбурга на футболках написано Газпром, то все решается в своем тесном кругу Никто не знает и никогда не узнает за сколько продали , или так отдали, какую часть его зарплаты Зенит, т.е. опять же Газпром платить будет. Главная цель - приличный игрок никому из конкурентов не достался- достигнута. А бюджетные деньги при этом мелочь сущая..
матос
матос
вчера в 17:45
В Самаре был неплох , погнался за баблом ГазПрЁма и все на этом .....
Asper
Asper
вчера в 16:46
Так Вендел как раз немножко поломался - не самое ли время ещё раз Коваля попробовать на его месте?
Чисто по-человечески в коллектив-то он зашёл и вроде не против дальше бороться за место - ну дайте поиграть-то
adekvat
adekvat
вчера в 16:26
Хороший игрок в Зените пропадет на лавке, В Оренбурге долго не задержится, москвичи уведут.
shlomo
shlomo
вчера в 16:18
Я тут вот что подумал..... а вопросов то по трансферу Коваленко много.

1) У Коваленко контракт с Зенитом до лета 2028 года. Можно представить, какая у него зарплата в Санкт-Петербурге. Как Оренбург ее потянет? Если не потянет, зачем это футболисту?

2) Зачем Зениту продавать футболиста, которого он изначально подписал на перспективу? Понятно, что можно включить в продажу опцию обратного выкупа, но ее цена должна быть выше цены продажи. Какой в этом экономический смысл?

3) Зенит купил Коваленко за 2 миллиона евро. Какой смысл продавать его дешевле? А если не дешевле, то откуда у Оренбурга столько денег, если до травмы Флорентина трансферы не планировались?
drug01
drug01
вчера в 16:06
Он должен помочь команде очень...
STVA 1
STVA 1 ответ bgpc97sdbcey (раскрыть)
вчера в 16:04, ред.
Говорится о полноценном трансфере
shlomo
shlomo
вчера в 15:52
Ну для Оренбурга он лишним не будет....
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:42
Это ещё кто такой?
Из дальних сусеков?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:30
Газпром сразу 2-х зайцев убивает. Создает форм клуб и не дает возможности Коваленко уйти в приличную команду. Ни себе, ни людям. Играл парень в КС, глядишь Осинькин сделал бы из него игрока. но нет.....
bgpc97sdbcey
bgpc97sdbcey
вчера в 15:11
Возможный переход Александра Коваленко из «Зенита» в «Оренбург» может быть связан с тем, что в «Зените» у него мало игровой практики. Аренда в другую команду позволит ему получить больше игрового времени и улучшить свои шансы на закрепление в основном составе «Зенита».
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