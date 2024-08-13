Дркушич перешёл в «Зенит»

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич стал футболистом «Зенита».
Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.
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- А так всё нормально, всё по плану... Игрок "притрётся" в коллективе - и вот вам "боеспособный" запас. А если "выстрелит" как Латышонок и Глушенков - сразу попадёт в основу. Здоровая конкуренция в команде - это полезно и для команды, и для игроков. Удачи и игроку, и Зениту! Надоело уже "восхищаться" западными топ-клубами! Давно пора создавать свои! И чем их будет больше - тем лучше! И для нас, болельщиков, и для всего Российского футбола в целом. (Особенно, если вернёмся в ЕК!)
- А так всё нормально, всё по плану... Игрок "притрётся" в коллективе - и вот вам "боеспособный" запас. А если "выстрелит" как Латышонок и Глушенков - сразу попадёт в основу. Здоровая конкуренция в команде - это полезно и для команды, и для игроков. Удачи и игроку, и Зениту! Надоело уже "восхищаться" западными топ-клубами! Давно пора создавать свои! И чем их будет больше - тем лучше! И для нас, болельщиков, и для всего Российского футбола в целом. (Особенно, если вернёмся в ЕК!)