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Дркушич перешёл в «Зенит»

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112910415
112910415
сегодня в 11:29
главное - мечта сбылась !
Naherger
Naherger
вчера в 23:37, ред.
Может этот зенит внутри Питера сам с собой поиграет да и все? Видно же - клуб конкуренции боится. А так будет у них одна команда и по-любому чемпион.а в Европе(даже когда вернут) они все равно обкакаются
e968avd9bv7g
e968avd9bv7g ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:33
Да у вас и Глушенков с Латышонком должны были лавки протирать.
r36krnsfnkuu
r36krnsfnkuu
вчера в 19:27
Дркушич, будет зарабатывать деньги для Зенита в аренде, не всем же на шее Почты России и Аэрофлота сидеть.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:22
- Молодцы! Думают о будущем. Кто-то, видимо, скоро на трансфер, кто-то, чуть позже, на пенсию... Кто-то может травмировался... А потом что? Срочно "дыры латать" в обороне? А время-то уходит.
- А так всё нормально, всё по плану... Игрок "притрётся" в коллективе - и вот вам "боеспособный" запас. А если "выстрелит" как Латышонок и Глушенков - сразу попадёт в основу. Здоровая конкуренция в команде - это полезно и для команды, и для игроков. Удачи и игроку, и Зениту! Надоело уже "восхищаться" западными топ-клубами! Давно пора создавать свои! И чем их будет больше - тем лучше! И для нас, болельщиков, и для всего Российского футбола в целом. (Особенно, если вернёмся в ЕК!)
Kosmos58
Kosmos58 ответ johncamp (раскрыть)
вчера в 19:14
Не, вместо Клавы!
johncamp
johncamp ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:07
Так его же сразу в аренду отдают, не? Видимо я что-то пропустил(
adekvat
adekvat ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:40
К юбилею клуба хотят лавки отпалировать, что бы как у кота были.
shlomo
shlomo
вчера в 18:38
Миграция Сочи Питер и обратно продолжает действовать...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:34
Ты еще забыл Чистякова - игрока сб. России недавнего. А кого это волнует* Зато он не достался Спартаку, Динамо, ЦСКА, Краснодару и другим клубам. А для Газпрома это важнее.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:15
Игрок хороший. Основной защитник в сборной. Только вот на этой позиции уже есть Родригао, Эракович, Нино, Алип, Барриос. И это только те, кого я вспомнил. Кто там еще скамейку протирает? Короче, зря пошел в Зенит. Карьеру губит. Без игровой практики в сборную перестанет попадать. А перестанет попадать в сборную - уйдет. В 24 года сидеть безвылазно на скамейке я бы не стал ни в Зените, ни в Манчестер Сити. Ему нужна постоянная игровая практика, а не скамейка
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:09
Куда им столько? Ведь состав то куда более чем...
d7252y8wfx7m
d7252y8wfx7m
вчера в 18:09
Контракт длительный видно будет играть
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:04
Норм игрок, свой шанс на место в основе имеет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:03
Четвертый ряд поставили. 15 легионер в команде и 36 игрок в составе. Юбилей, батенька, нельзя сплоховать. Там премии могучие от Газпрома светят всем 360 сотрудникам ФК Зенит.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:58
Там лавка двухярусная что ли?)
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:54
По дешёвке взяли добротного игрока на ротацию...
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