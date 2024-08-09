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Махачкалинское «Динамо» усилилось игроком сборной Ирана

вчера, 13:52

Махачкалинское «Динамо» объявило о приобретении полузащитника «Сепахана» Мохаммада Хоссейннежада. В сообщении клуба сказано:

Новичку «Динамо» 21 год, он сыграл два матча за сборную Ирана и провел продуктивный сезон-2023/2024 за «Сепахан»: 22 игры за клуб в чемпионате и три ассиста, четыре матча в Азиатской Лиге чемпионов – с двумя голами и голевой передачей.

Джавад будет играть за нашу команду под десятым номером.

Махачкалинское «Динамо» усилилось игроком сборной Ирана

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 17:12
Думаете? Ну поглядим. Собственно, на лица- они все одинаковые, трудно сказать-кто лучше, кто хуже...
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:09
Шас для Динамо это усиление , плюс перед болельщиками легионер приехал, подпиши любого другого игрока Русского разницы не будет, только Паспорт , короче ничем этот не поможет Махачкалинцам, по лицу видно .
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 17:07
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Пистона, Вы классно на аватарке приклеили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как живой!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:04
Так и есть, я редко ошибаюсь
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 16:27
Вы уже как В.В.Лобановский: "С этими людьми- я ничего не выиграю. Они приехали зарабатывать".
ProKop92
ProKop92 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:49
.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:38
Он приехал зарабатывать
Capral
Capral
вчера в 15:34
Очень мне нравится игра Махачкалы в этом сезоне!!! Разноплановая игра: где надо- силовая и прессингующая, если нужно- техничная и импровизационная. Вобщем- Удачи команде и закрепиться в ПЛ!!! Иранского полузащитника не знаю, но надеюсь- не хуже форварда Ростова. Есть у иранских футболистов, что-то восточное, магическое и оригинальное. Интересно будет посмотреть...

И очень надеюсь- не будет больше преследовать команду судейский произвол. Вперёд, Махачкала!!!
s36mzpau9ujc
s36mzpau9ujc
вчера в 15:25
Для Динамо такие игроки очень важны
Sadjon
Sadjon
вчера в 15:18
Удачи ему в Динамо, надеюсь усилит команду.....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:11
Г. Орлов бы одобрил такое имя))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:10
Непременно усилит Динамо.Анжи приходит и уходит а Динамо было и продолжает шагать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:47
А мне это Динамо очень нравится.
Желаю им, для начала, удачного сезона!!!
Надеюсь, что новичок команде поможет.
В сборной Ирана слабаков просто нет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:37
Неплохой полузащитник должен усилить Динамо
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