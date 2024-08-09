Махачкалинское «Динамо» усилилось игроком сборной Ирана

Махачкалинское «Динамо» объявило о приобретении полузащитника «Сепахана» . В сообщении клуба сказано:

Новичку «Динамо» 21 год, он сыграл два матча за сборную Ирана и провел продуктивный сезон-2023/2024 за «Сепахан»: 22 игры за клуб в чемпионате и три ассиста, четыре матча в Азиатской Лиге чемпионов – с двумя голами и голевой передачей.

Джавад будет играть за нашу команду под десятым номером.