Махачкалинское «Динамо» усилилось игроком сборной Ирана

Махачкалинское «Динамо» объявило о приобретении полузащитника «Сепахана» Мохаммада Хоссейннежада. В сообщении клуба сказано:
Новичку «Динамо» 21 год, он сыграл два матча за сборную Ирана и провел продуктивный сезон-2023/2024 за «Сепахан»: 22 игры за клуб в чемпионате и три ассиста, четыре матча в Азиатской Лиге чемпионов – с двумя голами и голевой передачей.
Джавад будет играть за нашу команду под десятым номером.
И очень надеюсь- не будет больше преследовать команду судейский произвол. Вперёд, Махачкала!!!
И очень надеюсь- не будет больше преследовать команду судейский произвол. Вперёд, Махачкала!!!