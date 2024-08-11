В махачкалинском «Динамо» сообщили о срыве трансфера Ламкеля Зе

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что переход нападающего Дидье Ламкеля Зе в клуб сорвался.
Ранее агент Секу Траоре заявил о прохождении игроком медосмотра перед трансфером в дагестанскую команду.
Трансфер Ламкеля Зе в «Динамо» был очень близок, но, к сожалению, сорвалось. Какова причина? Не хотел бы это комментировать.
Мне даже не интересно по какой причине сорвалось.
В любом случае желаю симпатичному коллективу полностью укомплектовать свой состав!!!
Мне даже не интересно по какой причине сорвалось.
В любом случае желаю симпатичному коллективу полностью укомплектовать свой состав!!!
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