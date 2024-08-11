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В махачкалинском «Динамо» сообщили о срыве трансфера Ламкеля Зе

вчера, 18:20

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что переход нападающего Дидье Ламкеля Зе в клуб сорвался.

Ранее агент Секу Траоре заявил о прохождении игроком медосмотра перед трансфером в дагестанскую команду.

Трансфер Ламкеля Зе в «Динамо» был очень близок, но, к сожалению, сорвалось. Какова причина? Не хотел бы это комментировать.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:19
Где они этих зулусов находят?
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:13
Причина не комментируется... могли бы и вообще эту статью писать.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:52
Причина может оказаться любая
Uberboss
Uberboss
вчера в 18:40
Жаль, команде нужно усиление.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:35
Всё, что ни делается, всё к лучшему...
Мне даже не интересно по какой причине сорвалось.
В любом случае желаю симпатичному коллективу полностью укомплектовать свой состав!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:31
А может это и к лучшему
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:25
Ну , что ж будем догадываться о причинах срыва...)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ DEIVID_327 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:24
Здравствуйте.

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