«Ротор» подписал бывшего игрока «Динамо»

Защитник Заурбек Плиев пополнил состав «Ротора» в качестве свободного агента.
Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона 2024/25.
Защитник Заурбек Плиев пополнил состав «Ротора» в качестве свободного агента.
Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона 2024/25.
Неужели руководство региона не может найти источник финансирования клуба.
Пришла пора подумать о возвращении команды в элиту российского футбола
Неужели руководство региона не может найти источник финансирования клуба.
Пришла пора подумать о возвращении команды в элиту российского футбола