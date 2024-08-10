Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

«Ротор» подписал бывшего игрока «Динамо»

вчера, 12:52

Защитник Заурбек Плиев пополнил состав «Ротора» в качестве свободного агента.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона 2024/25.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноМахачкалинское «Динамо» усилилось игроком сборной Ирана
09 августа Фото
ОфициальноПолузащитник «Пари НН» продолжит карьеру в «Роторе»
08 августа Фото
ОфициальноЗащитник «Краснодара» продолжит карьеру в «Пари НН»
07 августа Фото
ОфициальноЗащитник «Ростова» перешёл в тульский «Арсенал»
07 августа
ОфициальноНападающий сборной Казахстана перешёл в «Ахмат»
06 августа
Официально«Акрон» арендовал Хубулова
06 августа
Сортировать
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:05
Лучшая лига мира ждёт...
drug01
drug01
вчера в 13:57
Ждём усиление Ротора, успешной игры!
fxak4ju7j2sh
fxak4ju7j2sh
вчера в 13:36
Переход защитника Заурбека Плиева в волгоградский «Ротор» поможет команде укрепить защиту и добавит опыта и стабильности составу.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:27
Громкое имя и славную историю? Вы серьезно?)))
fmewrwvqz8t8
fmewrwvqz8t8
вчера в 13:09
Ротору нужны хорошие игроки, стоит пожелать Плиеву и Ротору удачи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:05
Когда-то был неплохой игрок, сейчас не знаю...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:01
Ротор имеет громкое имя и славную историю.
Неужели руководство региона не может найти источник финансирования клуба.
Пришла пора подумать о возвращении команды в элиту российского футбола
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:58
Должен усилить оборону Ротора.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 