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вчера, 08:46

В возрасте 77 лет умер бывший глава Африканской конфедерации футбола Исса Хаяту.

Хаяту скончался в Париже, где находился в качестве приглашенного гостя Олимпиады.

Камерунец руководил Африканской конфедерацией футбола (CAF) с 1988-го по 2017 год. Помимо этого, он занимал должность вице-президента ФИФА .