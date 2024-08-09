В возрасте 77 лет умер бывший глава Африканской конфедерации футбола Исса Хаяту.
Хаяту скончался в Париже, где находился в качестве приглашенного гостя Олимпиады.
Камерунец руководил Африканской конфедерацией футбола (CAF) с 1988-го по 2017 год. Помимо этого, он занимал должность вице-президента ФИФА.
В 2002-м Исса проиграл выборы на пост президента ФИФА, тогда победил Зепп Блаттер. С ноября 2015-го по февраль 2016 года Хаяту был временным главой организации после отставки Блаттера в связи с коррупционным скандалом.