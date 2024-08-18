«Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (19.08.2024)

«Лестер»
Межсезонье у «Лисов» прошло не самым лучшим образом, поскольку из пяти поединков команда проиграла в трех. 26-го июля и третьего августа «Лестер» уступил по одному мячу «Палермо» и «Аугсбургу» (0:1).
10-го числа «Ланс» обыграл «Синих» с результатом 3:0.
«Тоттенхэм»
У «Шпор» дела обстоят гораздо лучше. Даже если брать столько же товарищеских матчей то у «Тоттенхэма» на одну победу больше. 27-го июля команда обыграла «Кобе» с результатом 3:2. Третьего и десятого августа «Бавария Мюнхен» обыграла «Лилейно-белых» с результатами 2:1 и 3:2 соответственно.
Котировки БК Pinnacle
-
Победит «Лестер» — 5.30
-
Ничья — 4.40
-
Победит «Тоттенхэм» — 1.62
-
Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 — 1.01
-
ТБ 3.5 — 2.38
-
ТМ 3.5 — 1.65
Статистика
-
«Лестер» из последних пяти игр выиграл половину.
-
«Тоттенхэм» за тот же период времени победил в шести поединках.
-
В семи из последних десяти очных встреч «Шпоры» вышли победителями.
Прогноз
Поединок обещает быть напряженным поскольку «Лестер» будет стремиться остаться в лиге после годового перерыва. «Тоттенхэм» в свою очередь показал не только хорошую игру при подготовке к сезону, но и доказал свой профессионализм. Рекомендуем сделать ставку на его победу в БК Pinnacle с коэффициентом 1.62.