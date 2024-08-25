«Галатасарай» — «Янг Бойз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Янг Бойз», который состоится 27 августа 2024 года
«Галатасарай»
Турецкому клубу пришлось очень непросто в Швейцарии, где понадобилось отыгрывать два мяча, с чем «Галатасарай» успешно справился. Тем не менее, команда проиграла первую встречу в один мяч и теперь на своем стадионе устроит настоящее давление на соперника с помощью болельщиков. Данная пара многими экспертами считается одной из самых интересных в финале квалификации.
21 августа «Галатасарай» проиграл на выезде «Янг Бойз» (2:3), а 16 числа в чемпионате на выезде переиграл «Коньяспор» (2:1).
«Янг Бойз»
Букмекеры очень верили в турецкий клуб, однако «Янг Бойз» на своем поле смог вырвать победу и теперь с минимальным преимуществом едет в Турцию. Гостям будет максимально тяжело в ответной встрече, но есть вариант играть от обороны и ловить соперника на ошибках. Даже если не удастся пройти «Галатасарай», клуб примет участие в Лиге Европы.
21 августа «Янг Бойз» смог одолеть в первой встрече «Галатасарай» (3:2), а в чемпионате сыграл вничью с «Ивердоном» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Галатасарай» – 1.38
- Ничья – 5.4
- Победит «Янг Бойз» – 7.1
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.65
Статистика
- «Галатасарай» выиграл и проиграл по пять матчей во всех турнирах
- «Янг Бойз» смог победить лишь в одной встрече из последних шести на выезде
- Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 5.4. Предполагаем, что турецкий клуб пропустит первым, но времени у него хватит только для того, чтобы сравнять счет.