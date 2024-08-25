«Галатасарай» — «Янг Бойз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 августа 2024, 22:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Янг Бойз», который состоится 27 августа 2024 года

«Галатасарай»

Турецкому клубу пришлось очень непросто в Швейцарии, где понадобилось отыгрывать два мяча, с чем «Галатасарай» успешно справился. Тем не менее, команда проиграла первую встречу в один мяч и теперь на своем стадионе устроит настоящее давление на соперника с помощью болельщиков. Данная пара многими экспертами считается одной из самых интересных в финале квалификации.

21 августа «Галатасарай» проиграл на выезде «Янг Бойз» (2:3), а 16 числа в чемпионате на выезде переиграл «Коньяспор» (2:1).

«Янг Бойз»

Букмекеры очень верили в турецкий клуб, однако «Янг Бойз» на своем поле смог вырвать победу и теперь с минимальным преимуществом едет в Турцию. Гостям будет максимально тяжело в ответной встрече, но есть вариант играть от обороны и ловить соперника на ошибках. Даже если не удастся пройти «Галатасарай», клуб примет участие в Лиге Европы.

21 августа «Янг Бойз» смог одолеть в первой встрече «Галатасарай» (3:2), а в чемпионате сыграл вничью с «Ивердоном» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Галатасарай» – 1.38

Ничья – 5.4

Победит «Янг Бойз» – 7.1

Тотал больше 2.5 мячей – 1.5

Тотал больше 2.5 мячей – 2.65

Статистика

«Галатасарай» выиграл и проиграл по пять матчей во всех турнирах

«Янг Бойз» смог победить лишь в одной встрече из последних шести на выезде

Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 5.4. Предполагаем, что турецкий клуб пропустит первым, но времени у него хватит только для того, чтобы сравнять счет.