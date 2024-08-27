«Атлетико» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Атлетико» – «Эспаньол», который состоится 28 августа 2024 года
«Атлетико»
Диего Симеоне все еще управляет командой, а футболисты за два тура набрали четыре очка, что можно назвать нормальным результатом. Коллектив намерен бросить вызов другим грандам в борьбе за чемпионство и будет стараться добывать по три очка матч за матчем, чтобы не отставать от лидеров, а то и вовсе возглавить турнирную таблице. В игре с «Эспаньолом» хозяева выглядят огромными фаворитами.
25 августа «Атлетико» крупно обыграл «Жирону» (3:0), а ранее не смог дожать «Вильрреал» на выезде (2:2).
«Эспаньол»
«Эспаньол» только вернулся в Ла Лигу и явно настроен играть сдержанно и без большого риска, чтобы набирать нужные себе баллы для закрепления в безопасном месте турнирной таблицы. Тем не менее, матчи с лидерами испанского футбола будут сложными, где гости не будут рассчитывать на баллы, а просто постараются где-нибудь создать небольшую сенсацию и урвать несколько очков.
24 августа «Эспаньол» на своем поле проиграл «Реалу» Сосьедад (0:1), а ранее 19 числа уступил и «Вальядолиду» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико» – 1.3
- Ничья – 5.4
- Победит «Эспаньол» – 12
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.02
Статистика
- «Эспаньол» проиграл три последних поединка подряд
- Четыре из шести домашних матчей «Атлетико» завершились исходом «обе забьют»
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу «Атлетико» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что хозяева уже в первом тайме смогут воплотить свое преимущество в голы и на перерыв уйдут в качестве лидера.