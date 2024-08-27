«Атлетико» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 августа 2024, 23:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Атлетико» – «Эспаньол», который состоится 28 августа 2024 года

«Атлетико»

Диего Симеоне все еще управляет командой, а футболисты за два тура набрали четыре очка, что можно назвать нормальным результатом. Коллектив намерен бросить вызов другим грандам в борьбе за чемпионство и будет стараться добывать по три очка матч за матчем, чтобы не отставать от лидеров, а то и вовсе возглавить турнирную таблице. В игре с «Эспаньолом» хозяева выглядят огромными фаворитами.

25 августа «Атлетико» крупно обыграл «Жирону» (3:0), а ранее не смог дожать «Вильрреал» на выезде (2:2).

«Эспаньол»

«Эспаньол» только вернулся в Ла Лигу и явно настроен играть сдержанно и без большого риска, чтобы набирать нужные себе баллы для закрепления в безопасном месте турнирной таблицы. Тем не менее, матчи с лидерами испанского футбола будут сложными, где гости не будут рассчитывать на баллы, а просто постараются где-нибудь создать небольшую сенсацию и урвать несколько очков.

24 августа «Эспаньол» на своем поле проиграл «Реалу» Сосьедад (0:1), а ранее 19 числа уступил и «Вальядолиду» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 1.3

Ничья – 5.4

Победит «Эспаньол» – 12

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал больше 2.5 мячей – 2.02

Статистика

«Эспаньол» проиграл три последних поединка подряд

Четыре из шести домашних матчей «Атлетико» завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что хозяева уже в первом тайме смогут воплотить свое преимущество в голы и на перерыв уйдут в качестве лидера.