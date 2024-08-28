«Бешикташ» – «Лугано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Бешикташ» – «Лугано», который состоится 29 августа 2024 года
«Бешикташ»
Турецкий гранд был очень близок к победе в Швейцарии, но соперник сумел сравнять счет и сохранить интригу в этом противостоянии. Тем не менее, теперь «Бешикташ» будет играть на своем поле, и букмекеры отдает хозяевам огромное предпочтение. Турецкий клуб устроит любая победа, которая даст ему путевку в групповой турнир Лиги Европы.
22 августа «Бешикташ» сыграл вничью с «Лугано» (3:3), а 18 августа на своем поле одолел «Антальяспор» в рамках чемпионата Турции (4:2).
«Лугано»
«Лугано» еще сохраняет шансы остаться в Лиге Европы, благодаря спасенному матчу на своем поле (3:3). Команде тяжело даются квалификации, но даже в случае поражения. Клуб сыграет в Лиге конференции, а не покинет еврокубки, что воодушевляет болельщиков. Тем не менее, у гостей еще есть шансы побороться за Лигу Европы, в которой играть было бы гораздо приоритетнее и престижнее.
До первой встречи с «Бешикташем», «Лугано» разгромил «Брюль» в кубке страны (7:1), а до этого спас в дополнительное время игру с «Партизаном» (2:2) в прошлой стадии квалификации.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бешикташ» – 1.45
- Ничья – 4.8
- Победит «Лугано» – 6.7
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.65
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.2
Статистика
- «Бешикташ» проиграл лишь одну игру из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре последних матча «Лугано» из пяти последних завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Бешикташа» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Хозяева откроют счет первыми, а после поймают соперника на контратаках, что обеспечит победу в несколько мячей.