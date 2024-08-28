«Бешикташ» – «Лугано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 августа 2024, 16:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Бешикташ» – «Лугано», который состоится 29 августа 2024 года

«Бешикташ»

Турецкий гранд был очень близок к победе в Швейцарии, но соперник сумел сравнять счет и сохранить интригу в этом противостоянии. Тем не менее, теперь «Бешикташ» будет играть на своем поле, и букмекеры отдает хозяевам огромное предпочтение. Турецкий клуб устроит любая победа, которая даст ему путевку в групповой турнир Лиги Европы.

22 августа «Бешикташ» сыграл вничью с «Лугано» (3:3), а 18 августа на своем поле одолел «Антальяспор» в рамках чемпионата Турции (4:2).

«Лугано»

«Лугано» еще сохраняет шансы остаться в Лиге Европы, благодаря спасенному матчу на своем поле (3:3). Команде тяжело даются квалификации, но даже в случае поражения. Клуб сыграет в Лиге конференции, а не покинет еврокубки, что воодушевляет болельщиков. Тем не менее, у гостей еще есть шансы побороться за Лигу Европы, в которой играть было бы гораздо приоритетнее и престижнее.

До первой встречи с «Бешикташем», «Лугано» разгромил «Брюль» в кубке страны (7:1), а до этого спас в дополнительное время игру с «Партизаном» (2:2) в прошлой стадии квалификации.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бешикташ» – 1.45

Ничья – 4.8

Победит «Лугано» – 6.7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал больше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

«Бешикташ» проиграл лишь одну игру из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Лугано» из пяти последних завершились тоталом больше 2.5 мячей

Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Бешикташа» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Хозяева откроют счет первыми, а после поймают соперника на контратаках, что обеспечит победу в несколько мячей.