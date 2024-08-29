«Брентфорд» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 августа 2024, 21:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брентфорд» – «Саутгемптон», который состоится 31 августа 2024 года

«Брентфорд»

Команда в прошлом сезоне сыграла слабо, но смогла сохранить свое место в АПЛ и теперь надеется, что все пойдет по-другому. За два первых тура «Брентфорд» набрал три очка и в домашней игре с вернувшимся из Чемпионшипа «Саутгемптоном» надеется добыть еще столько же. Матч не имеет яркой вывески, но обещает быть увлекательным.

24 августа «Арсенал» одолел на выезде «Астон Виллу» (2:0), а ранее 17 числа выиграл у «Вулверхэмптона» (2:0).

«Саутгемптон»

«Святые» проиграли оба матча АПЛ , что расстраивает болельщиков, ведь они не хотят видеть в перспективе еще одно понижение клуба в Чемпионшип. Команде нужно собраться и добиваться результата в матчах подобных этому. Гости приложат все усилия в этой игре, чтобы как минимум не проиграть и набрать первые очки в АПЛ .

28 августа «Саутгемптон» обыграл «Кардифф» в кубке английской лиги (5:3), а 24 числа уступил «Ноттингем Форест» в чемпионате (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 1.75

Ничья – 3.95

Победит «Саутгемптон» – 4.4

Тотал больше 2.5 мячей – 1.72

Тотал больше 2.5 мячей – 2.12

Статистика

«Брентфорд» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Святые» выиграли семь из десяти последних выездных матчей

«Брентфорд» выиграл четыре из пяти личных встреч с «Саутгемптоном» за последнее время

Прогноз

Поставить на победу «Брентфорда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Хозяева выглядят более успешно на старте сезона и имеют преимущество в личных встречах, поэтому предполагаем, что и в этот раз они заберут три очка.