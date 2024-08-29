«Эвертон» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 августа 2024, 22:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Эвертон» – «Борнмут», который состоится 31 августа 2024 года

«Эвертон»

«Ириски» в очередной раз разочаровали своих болельщиков, уступив в двух стартовых матчах АПД с общим счетом (0:7). Такие результаты становятся уже привычными для поклонников клуба, которые из года в год переживают за место любимой команды в элитном дивизионе. В домашней игре с «Борнмутом» хозяева не имеют права проигрывать, иначе руководство может начать принимать крайние меры.

27 августа «Эвертон» на своем поле обыграл «Донкастер» (3:0) в матче кубка английской лиги (3:0), а 24 числа был разгромлен «Тоттенхэмом» в АПЛ (0:4).

«Борнмут»

«Борнмут» провел средний сезон в чемпионате Англии и хочет максимально безопасно для себя провести этот футбольный год. За два первых тура команда добыла два балла и очень хочет одержать первую победу. Если гости смогут воспользоваться неудачами и плохой атмосферой в стане соперника, то уже после этого туда продвинутся на несколько позиций вверх.

28 августа «Борнмут» проиграл в кубке английской лиги «Вест Хэму» (0:1), а 25 числа сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 2.75

Ничья – 3.4

Победит «Борнмут» – 2.55

Тотал больше 2.5 мячей – 1.83

Тотал больше 2.5 мячей – 1.97

Статистика

Четыре из пяти последних матчей клуба из Ливерпуля завершились исходом «обе забьют — нет»

«Борнмут» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд

«Эвертон» проиграл три из пяти последних матчей с «Борнмутом» при двух победах

Прогноз

Поставить на победу «Борнмута», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.55. Предполагаем, что матч будет без большого количества моментов, но гости окажутся удачливее и наберут три балла.