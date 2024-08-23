Чемпионская проверка для «Арсенала». Уже во 2-м туре ждёт неудобный соперник, дальше – ещё тяжелее

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сегодня, 19:09

Яркий матч с «Астон Виллой».

Об «Астон Вилле»

- В том, что «Вилла» в первом туре столкнулась с «Вест Хэмом», можно найти символизм. Это две команды, которые противостоят устоявшейся группе английских грандов. «Молотобойцы» только обозначили свои претензии (новый тренер, масштабная трансферная кампания), а «львы» уже сформировали команду, которая будет играть в Лиге чемпионов (недавно сделали очередной важный шаг). Победили, кстати, подопечные Унаи Эмери.

- Испанский менеджер постепенно интегрирует новичков в состав, закупка была достаточно крупной. В стартовом составе дебютировал только Амаду Онана, опорник из «Эвертона». Уже по ходу встречи добавились Коста Неделькович, Джейден Филоген-Бидас и Ян Маатсен.

- Параллельно «Вилла» готовится к возвращению в главный еврокубок – по итогам предыдущего сезона команда отобралась в Лигу чемпионов. С этим и связана масштабная закупка. «Львам» позарез необходимо нарастить мощности. Бороться на рынке с топ-конкурентами тяжело, но недавно перешедший Амаду Онана отлично объяснил, за счёт чего клуб может выигрывать конкуренцию:

«Таблица говорит сама за себя, и это значимо. Общественность может считать, что это не самый гламурный клуб, но это был лучший выбор для игрока, которым я являюсь сегодня. Сомнений не возникало, потому что „Астон Вилла“ – топ-клуб. Я пошел туда, где почувствовал правильные амбиции и лучший проект для моего развития.

Они завершили [прошлый] сезон на 4-м месте. И к этому добавляется тот факт, что окружающая среда показалась мне самой благоприятной для моего развития и что я смогу работать с Унаи Эмери – одним из самых квалифицированных тренеров».

- У «львов» будет время вкатиться и нащупать игровой темп. С одной стороны, тяжело так оценивать календарь, когда уже во втором туре матч с «Арсеналом». «Лестер» – кот в мешке, а «Эвертон» с Дайчем всё ближе к статусу крепкого середняка. С другой, это всё же лучше, чем «Брайтон», «Тоттенхэм», «Сити» или МЮ – на этих соперников сил потребуется куда больше.

Ориентировочный состав «Астон Виллы» (4-2-3-1): Мартинес – Динь, Торрес, Конса, Кэш – Тилеманс, Онана – МакГинн, Бэйли, Роджерс – Уоткинс.

Об «Арсенале»

- «Канониры» направляются в Бирмингем после уверенного старта – в первом туре лондонцы разобрались с «Вулвз». Вышли в классическом для себя составе: с Хаверцем на острие, Мартинелли и Сака на флангах, связкой Райс-Партей-Эдегор в центре и линией обороны Зинченко-Магальяэс-Салиба-Уайт. Уверенная победа на классе – первый гол в первом тайме, второй – уже после 70-й минуты. Артета при этом остался недоволен реализацией:

В первом тайме у нас было достаточно моментов, чтобы закончить игру, но мы этого не сделали. Хотя в целом я очень доволен [игрой]. Но да, стоило увеличивать разрыв в счете гораздо раньше.

- Отдельно стоит отметить, что результат в первом туре сделали Кай Хаверц и Букайо Сака. Немца изначально не видели на острие, туда его привели проблемы «канониров» с поиском завершителя. После адаптации исполнитель дал необходимые качества в финальной трети. Сейчас уже есть сомнения, нужен ли лондонцам профильный форвард, если искать его так тяжело, а Кай уже сейчас даёт гол+ассист за матч. Что касается Сака, вингер выдал уже два топ-сезона – с 14 и 16 голами за чемпионат, 25 результативными действиями. А теперь заходит на третий. Полноценный лидер «пушкарей».

- Осталось решить вопрос с новичками. К этому моменту единственное подписание лондонцев – Риккардо Калафьори (за исключением выкупа Райи, он уже второй год в команде). Между тем в клубе ещё надеются договориться с «Аталантой» по нападающему Адемоле Лукману – бороться приходится с «Пари Сен-Жермен», также завершают оформление сделки с «Сосьедадом» по полузащитнику басков Микелю Мерино. За первого предлагали 50 млн евро, на второго уйдёт 33,5+5 миллионов.

- Лондонцы готовятся стартовать с места в карьер. Уже во втором туре – серьёзный соперник, а дальше больше. С «Брайтоном» будет тяжело даже дома, несмотря на уход Де Дзерби, а после предстоит дерби с «Тоттенхэмом» и принципиальный поединок с «Ман Сити». Причём обе игры – на выезде. А ведь к тому моменту должна стартовать Лига чемпионов.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-3-3): Райя – Зинченко, Магальяэс, Салиба, Уайт – Райс, Партей, Эдегор – Мартинелли, Хаверц, Сака.

О противостоянии

- Этот факт уже даёт особой принципиальности за давностью лет, но Эмери когда-то тренировал «Арсенал». Тогда «канониры» ещё находились в кризисе. И спасителем для них Унаи не стал. В итоге все счастливы, каждый нашёл свою команду. Но интересно, кто сильнее в моменте. Эмери способен отобрать очки у соперника любого калибра.

- При этом испанцу удаётся противостоять «канонирам». Под его руководством «львы» трижды сыграли с лондонцами – и дважды одержали победу.

- Общая статистика хуже. В 20 последних матчах победа 13 раз доставалась «пушкарям». В активе «Виллы» – всего шесть.

Прогноз Soccer.ru: в текущей форме соперники способны выдать предельно равное противостояние. Может, класс и на стороне «Арсенала», зато «львы» при Эмери максимально растягивают эффект позитивного импульса. Достаточно вспомнить их серии без поражений. Если залетает, то залетает всё подряд – но Артете пора разламывать даже таких соперников.