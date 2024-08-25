Задача «Динамо» – выход на первое место в РПЛ. Для этого нужно отомстить «Краснодару»

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25 августа 2024, 09:28

Личка помнит, кто забрал у него титул.

У «Динамо» сегодня принципиальный матч

- Чемпионство легендарного московского клуба перезапускало систему в РПЛ . Открыли бы новый круг, где «Зениту» нужно действовать ради возвращения титула, а другие клубы лиги понимают, что император не вечный. Но «Краснодар» победил «Динамо» в 30-м туре весной 1:0. Сами ничего не получили, кроме последующего поражения в финале Суперкубка. А вот Личку от титула в интересах «Зенита» отодвинули. Такие вещи в футболе требуют спортивного отмщения.

- Кроме свежего прошлого, есть важное настоящее. «Динамо» в случае победы выйдет на первое место в РПЛ . «Зенит» не выиграл. Благодаря подвигам голкипера Латышонка чемпионы спаслись в поединке против «Спартака». Вердикт Тюкавина, что с фаворитом можно играть на победу, оправдывается на поле. Но претендентам также важно не терять очки в других матчах. Даже если «Локомотив» обыграет «Ростов», три очка гарантируют «Динамо» раздельное первое место.

- У москвичей четыре подряд плохих поединка против «Краснодара» в рамках РПЛ . Три поражения, причем дважды уступали 1:3. А также нулевая ничья, которая начала мрачную серию. Раньше «Динамо» стабильно обыгрывало «горожан», собрали пять побед подряд. Но затем сломали прекрасную статистику. Для Лички сегодняшний матч должен стать принципиальным сражением. Был на расстоянии одного гола от чемпионства. Команда Мусаева этот мяч не допустила.

- Весной футболисты «Динамо» неправильно сыграли в гостях из-за волнения. Они отдали мяч «Краснодару», хотя чаще угрожали чужим воротам. Но паника накрыла, поэтому каждый третий пас был неточным. Сейчас «Динамо» только входит в сезон. Должны быть свежее, ведь оправились после нагрузок на сборах. Также у «Динамо» всего две травмы – Грулёва и Нгамалё. Осталось лишь довести до ума игру в защите, с чем у Лички стабильно возникают проблемы.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-2-3-1): Лунёв – Даса, Майсторович, Бальбуэна, Лаксальт – Фомин, Чавес – Гладышев, Бителло, Карраскаль – Тюкавин.

«Краснодару» нельзя застревать в середине таблицы

- Мусаев не убедил, что является чемпионским тренером. Зато Мурад Олегович много раз доказывал, что может подготовить «Краснодар» к одному сильному поединку. Но пока в новом сезоне не было однозначно победных матчей. У «Краснодара» есть два успеха в играх с ЦСКА в Кубке и РПЛ . Но сценарии тех поединков выели Мусаеву нервы. «Горожане» сражаются за каждый пункт даже против скромных соперников, вроде «Пари НН». Камбэк организовал Мозес, сделав дубль.

- «Краснодар» на седьмой строчке в РПЛ . Пока не проигрывали. Таких команд осталось всего две, ещё без поражений везучий «Зенит». Но три мировые и скромная игра в атаке – 5 голов в 5 турах, не позволяют «горожанам» претендовать на первое место прямо сейчас. Мучений много, легкой игры мало. Есть взрывные контратаки, и в обороне команда теперь играет успешнее. Но общее впечатление – «Краснодар» теряет шансы остаться претендентом на чемпионство в РПЛ .

- Причины отката понятные. Сафонова, Волкова и Алонсо больше нет в основе. Черникову не удалось сразу набрать форму. В старте сегодня разрушитель может выйти из-за лимита. У Козлова в атаке тоже «квота». Даже игрок сборной Армении Сперцян нужен Мусаеву в основе, поскольку не считается легионером. У «Краснодара» много иностранцев. Справа ждут уругвайского латераля Гонсалеса. Но класс многих легионеров вроде Оласы, Батчи и Са вызывает вопросы у фанатов.

- «Краснодар» не проснулся, хотя пытался взбодриться. Наверное, многие проблемы связаны с состоянием Кордобы. Джон устал на Кубке Америки в составе сборной Колумбии. А Сперцян не нашел себе солидный клуб в топ-5. Хавбек завис в текстурах РПЛ . Эдуард по-прежнему неплохо навешивает мячи со стандартов, но по всему полю работает сейчас хуже. Но даже в нынешнем состоянии «горожане» опасны. Например, Смолов может выйти на замену, а «Динамо» он знает.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Агкацев – Гонсалес, Тормена, Коста, Оласа – Сперцян, Кастаньо, Черников – Козлов, Кордоба, Са (Мозес).

Личке невероятно важно обыграть коллегу Мусаева

- Некоторые эксперты говорят, что «Спартак» готов к сезону лучше, чем «Динамо». Мол, у команды Станковича запас прочности. Резерв Лички вызывал вопросы, ведь латиноамериканцы были на Кубке Америки, а новички подъезжают лишь сейчас – подписали молодого марокканского форварда. Однако «Динамо» отличается от «Спартака» по характеру футбола. «Спартак» пытался взломать «Зенит» первым номером, а Личка обычно выбирает другой метод. Отсюда разница во впечатлениях.

- Напомним, что если бы Нгамалё переиграл Латышонка с пенальти, то прямо сейчас у «Динамо» было бы 13 пунктов, а у «Зенита» 12, причем у Семака уже на один матч больше. Победой над «Краснодаром» без рокового пенальти Личка мог обеспечить себе лидерство на четыре пункта после шести туров. Солидный перевес на старте сезона. Но не сложилось, надо обыгрывать прекрасного соперника в лице «Краснодара». Если «быки» будут с мячом, то Бителло важно хорошо контратаковать.

- Любопытно сравнить фланговую игру двух команд. «Горожане» умеют растянуть чужую оборону по ширине. Защитники хозяев Даса и Лаксальт, невзирая на опыт, без мяча не всегда радуют Личку. Также правильным станет акцент на середину поля. У «Динамо» там атакующий Бителло, а у «Краснодара» даже Сперцян неплохо дерется без мяча. Интересно оценить высоту линий Лички в домашней игре против знакомого и опасного для москвичей соперника. Очень важный матч на три результата.