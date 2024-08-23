«Зенит» – без лидеров, а у «Спартака» Барко и Угальде в огне. В Петербурге будет европейский футбол

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сегодня, 14:00

Вспомним, что такое топ-уровень.

Время локального спада, потеря лидеров

В первые туры «Зенит» просто жёг напалмом, не оставляя на поле ничего живого – сначала за явным игровым преимуществом забрал Суперкубок у «Краснодара». Потом не давал соперникам забить в шести матчах к ряду. Даже больше – первые игры стабильно завершались разгромами. Глушенков клал банку за банкой, «сине-бело-голубые» настреляли 16 мячей. Но потом под соперника смогло подстроиться «Динамо» – петербуржцы с трудом добились преимущества и чудом избежали ничьей (москвичи не реализовали пенальти). Затем «Рубин» в Кубке оказал достойное сопротивление – и снова «Зенит» отличился только во втором тайме, после 50-й минуты. Теперь – вообще ничья с «Химками». Отчасти мог сказаться недонастрой и не сработавший привычный сценарий.

Но ключевое здесь – потеря двух системообразующих футболистов (и ещё одного – из обоймы). На 52-й минуте поединка с «Динамо» Семак заменил Вендела из-за подозрений на травму колена. Сам тренер вдобавок к этому отмечал, что «Зениту» не хватало лёгкости в игре. На кубковый поединок с казанцами выпускали резервистов, с «Химками» сломался Глушенков – главный бомбардир и креативный центр команды. Какой бы бюджет у команды ни был, невозможно найти равноценную замену двум лидерам такого калибра. Просадка «Зенита» логична – но хуже для них то, что это произошло аккурат перед игрой против «Спартака».

Ответ «Спартака» легионерам «Зенита»

У «красно-белых» полно недостатков. Команда только ищет себя в игровой философии Станковича – отсюда нелепое поражение от «Оренбурга» на старте, ничья с «Ахматом» при ужасной реализации. Команда яркая – но баланс, который эту яркость обеспечивает, слишком хрупкий. Держится на паре легионеров.

Но по возможностям это единственный соперник, который имеет равный с «Зенитом» потенциал. Это и позволило привезти двух легионеров, которые образовали огнеопасную связку. Речь об Угальде и Барко. Этакий ответ паре Глушенков-Вендел у «Зенита». Эсекьель обладает острым футбольным интеллектом и быстрой реакцией – легко отыгрывается в касание, взвинчивает темп, решает исход момента на индивидуальном мастерстве. Отсюда химия с Манфредом – юрким мелкогабаритным форвардом, который вскрывает оборону за счёт резкости.

Манфреда с приходом Барко прорвало – сейчас это лучший бомбардир команды (четыре гола в РПЛ ). Именно эта связка позволяет «красно-белым» надеяться, что они смогут тягаться с петербуржцами.

Соболев – потенциальный злой гений

Плюс эта парочка позволила москвичам забыть о другом форварде – Александре Соболеве. Он давно стал токсичным активом – но раньше хотя бы перекрывал имиджевые удары пользой на поле. В прошлом сезоне не было и этого. Александр стал чувствовать себя как в клетке – и с появлением варианта перехода в «Зенит» мысленно уже переехал к берегам Невы. Надавить на руководство не получилось, футболиста отцепили от основного состава. И интерес «Зенита» поубавился.

А теперь история получает новый виток – особенно интересный в преддверии матча. Из-за череды травм «сине-бело-голубые» вернулись к варианту с подписанием Соболева. По последним данным, стороны близки к согласованию перехода, на это повлиял глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Понятно, что оформление трансфера всем пойдёт на пользу – но в то же время это обострит соперничество между клубами. Петербуржцы переманивают недавнего лидера москвичей. Если он там заиграет, атмосфера станет ещё токсичнее. Страшно представить, что случится, если Соболев ещё и забьёт «красно-белым». Вряд ли в ближайшем матче – к этому моменту не успеют с оформлением, – но в этом сезоне такое может произойти.

Тренерская дуэль

Семак – не гений тактики, он берёт своё, поддерживая благоприятный климат в команде. Станкович по первым впечатлениям такой же – поэтому и интересно, что выйдет из их столкновения. В пользу первого говорит опыт – Сергей Богданович давно в «Зените» и отработал в клубе массу стрессовых ситуаций. Даже стоял перед задачей перехватить титул в последнем туре. Из этих ситуаций менеджер выходил победителем – и имеет преимущество перед сербами.

Деян идёт по похожему пути, но только набивает шишки. Резюме до «Спартака» не впечатляет, зато здесь, под огромным давлением, он держит удар. Литвинов только начинает выходить в старте, Соболев не играет, в первом туре команда уступает «Оренбургу», потом теряет очки с «Ахматом», от тренера требуют объяснений – а он спокойно продолжает работать, отвечая разгромами. Предстоящий матч крайне важный для формирования отношения к Станковичу.

«Спартак» с «Зенитом» — антипод «Динамо»

К тому же у «красно-белых» образовался комплекс – в последних 20 матчах с «Зенитом» «Спартак» побеждал лишь трижды. В последний раз – в сентябре 2022 года, когда Абаскаля ещё не начали критиковать. На последних порах даже ничья для москвичей – за счастье. Это не борьба равных, а попытки одного сдержать другого.

Прогноз Soccer.ru: без Вендела и Глушенкова «Зениту» будет сложнее с креативом, но дома это всегда тяжелейший соперник. «Спартак» нестабилен и ещё не показал себя против топ-клуба в оптимальном составе. С другой стороны, появились лидеры, готовые повести за собой. Петербуржцы смогут справиться со скоростями Угальде и Барко, но свой момент они найдут. Матч получится результативным и завершится ничьей.