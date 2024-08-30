«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вердер» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 31 августа 2024 года
«Вердер»
Бременский клуб смог закрепиться в Бундеслиге после возвращения в прошлом году, но пока о высоких местах говорить очень рано. «Вердер» очень хочет набрать как можно больше очков в стартовых турах, а в первой игре уже добыл один балл. В матче с «Боруссией» Дортмунд хозяева не являются фаворитами, но попробует попортить нервы сопернику и набрать очки.
24 августа «Вердер» сыграл вничью с «Аугсбургом» (2:2), а 19 числа в кубке Германии на выезде обыграл «Энерги» (3:1).
«Боруссия» Дортмунд
«Черно-желтые» очень давно не выигрывали чемпионат Германии и сейчас команда ставит перед собой золотые медали главным приоритетом. В первом туре команда уже выиграла у непростого соперник, а сейчас постарается добыт и вторую победу в Бремени, чтобы выбиваться в лидеры уже с самого старта и имеют неплохие возможности это сделать.
24 августа «Боруссия» Дортмунд обыграла на своем поле «Айнтрахт» (2:0), а 17 числа в рамках кубка Германии обыграла «Феникс» Любек (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вердер» – 2.65
- Ничья – 3.75
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 2.55
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.35
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Вердера» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти выездных матчей «Боруссии» Дортмунд завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Вердер» проиграл четыре из пяти последних встреч со «шмелями»
Прогноз
Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.55. Предполагаем, что гости будут иметь преимущество в предстоящей встрече и смогут добиться победы в 1-2 мяча.