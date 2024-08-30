«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1725043026

30 августа 2024, 21:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вердер» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 31 августа 2024 года

«Вердер»

Бременский клуб смог закрепиться в Бундеслиге после возвращения в прошлом году, но пока о высоких местах говорить очень рано. «Вердер» очень хочет набрать как можно больше очков в стартовых турах, а в первой игре уже добыл один балл. В матче с «Боруссией» Дортмунд хозяева не являются фаворитами, но попробует попортить нервы сопернику и набрать очки.

24 августа «Вердер» сыграл вничью с «Аугсбургом» (2:2), а 19 числа в кубке Германии на выезде обыграл «Энерги» (3:1).

«Боруссия» Дортмунд

«Черно-желтые» очень давно не выигрывали чемпионат Германии и сейчас команда ставит перед собой золотые медали главным приоритетом. В первом туре команда уже выиграла у непростого соперник, а сейчас постарается добыт и вторую победу в Бремени, чтобы выбиваться в лидеры уже с самого старта и имеют неплохие возможности это сделать.

24 августа «Боруссия» Дортмунд обыграла на своем поле «Айнтрахт» (2:0), а 17 числа в рамках кубка Германии обыграла «Феникс» Любек (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вердер» – 2.65

Ничья – 3.75

Победит «Боруссия» Дортмунд – 2.55

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал больше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Вердера» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти выездных матчей «Боруссии» Дортмунд завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Вердер» проиграл четыре из пяти последних встреч со «шмелями»

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.55. Предполагаем, что гости будут иметь преимущество в предстоящей встрече и смогут добиться победы в 1-2 мяча.