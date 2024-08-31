«Леганес» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1725090744

31 августа 2024, 10:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Леганес» – «Мальорка», который состоится 31 августа 2024 года

«Леганес»

Команда может быть довольна своими результатами, ведь за три балла было набрано пять очков в чемпионате Испании. «Леганес» настроен и дальше набирать очки, чтобы закрепиться в середине турнирной таблицы. На своем поле коллектив вполне может обыграть «Мальорку» и приложит для этого максимум усилий. Матч будет интересным, несмотря на не самую яркую вывеску в этом туре.

28 августа «Леганес» сыграл вничью с «Вальядолидом» (0:0), а 25 числа оказался сильнее «Леганеса» (2:1).

«Мальорка»

«Мальорка» добилась двух очков в трех турах, что нельзя назвать отличным результатом и если команда не начнет побеждать, то совсем скоро останется на дне турнирной таблицы. В поединке с «Леганесом» гости обязаны бороться за очки и будут наверняка довольны любому результату кроме поражения, а особенно первой победе в сезоне.

27 августа «Мальорка» сыграла вничью с «Севильей» (0:0), а 24 числа на выезде уступила «Осасуне» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Леганес» – 2.95

Ничья – 2.8

Победит «Мальорка» – 2.95

Тотал больше 2.5 мячей – 2.95

Тотал больше 2.5 мячей – 1.4

Статистика

«Леганес» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

«Мальорка» выиграла шесть из семи последних выездных поединков

«Мальорка» выиграла три из пяти последних встреч у «Леганеса» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Леганеса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.95. Предполагаем, что команды будут играть примерно в одинаковый футбол, но хозяева будут более успешными и вырвут победу.