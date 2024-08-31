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«Лацио» – «Милан»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

31 августа 2024, 15:54
«Лацио» – «Милан»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Милан», который состоится 31 августа 2024 года

«Лацио»

«Лацио» набрал три очка в двух стартовых турах Серии А и намерен продолжать стабильно набирать очки, чтобы как минимум попасть в первую четверку турнирной таблицы. Команда принимает на своем поле немного обновленный «Милан» с новым главным тренером и для хозяев крайне принципиально добыть победу против такого соперника.

24 августа «Лацио» на выезде проиграл «Удинезе» (1:2), а 18 числа в первом туре на своем стадионе обыграл «Венецию» (3:1).

«Милан»

Болельщики не могут быть довольны стартом своей любимой команды в Серии А, ведь за два тура удалось набрать только один пункт. Пауло Фонсека только начал свою карьеру в «Милане», а уже обязан менять ситуацию, ведь его длительность нахождения в клубе напрямую зависит от результатов. Центральный матч тура обещает быть интересным и рекомендуется к просмотру.

24 августа «Милан» проиграло на выезде «Парме» (1:2), а 17 числа на своем поле потерял очки с «Торино» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лацио» – 3
  • Ничья – 3.4
  • Победит «Милан» – 2.5
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.03

Статистика

  • «Лацио» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Милан» проиграл четыре матча на выезде из последних десяти
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились победами «Милана»

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. У «Милана» явно не все в порядке в начале сезона, и мы предполагаем, что в этой конкретной встрече римляне сумеют этим воспользоваться.

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