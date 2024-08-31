«Лацио» – «Милан»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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31 августа 2024, 15:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Милан», который состоится 31 августа 2024 года

«Лацио»

«Лацио» набрал три очка в двух стартовых турах Серии А и намерен продолжать стабильно набирать очки, чтобы как минимум попасть в первую четверку турнирной таблицы. Команда принимает на своем поле немного обновленный «Милан» с новым главным тренером и для хозяев крайне принципиально добыть победу против такого соперника.

24 августа «Лацио» на выезде проиграл «Удинезе» (1:2), а 18 числа в первом туре на своем стадионе обыграл «Венецию» (3:1).

«Милан»

Болельщики не могут быть довольны стартом своей любимой команды в Серии А, ведь за два тура удалось набрать только один пункт. Пауло Фонсека только начал свою карьеру в «Милане», а уже обязан менять ситуацию, ведь его длительность нахождения в клубе напрямую зависит от результатов. Центральный матч тура обещает быть интересным и рекомендуется к просмотру.

24 августа «Милан» проиграло на выезде «Парме» (1:2), а 17 числа на своем поле потерял очки с «Торино» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 3

Ничья – 3.4

Победит «Милан» – 2.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал больше 2.5 мячей – 2.03

Статистика

«Лацио» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Милан» проиграл четыре матча на выезде из последних десяти

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились победами «Милана»

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. У «Милана» явно не все в порядке в начале сезона, и мы предполагаем, что в этой конкретной встрече римляне сумеют этим воспользоваться.