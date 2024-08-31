«Лацио» – «Милан»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Милан», который состоится 31 августа 2024 года
«Лацио»
«Лацио» набрал три очка в двух стартовых турах Серии А и намерен продолжать стабильно набирать очки, чтобы как минимум попасть в первую четверку турнирной таблицы. Команда принимает на своем поле немного обновленный «Милан» с новым главным тренером и для хозяев крайне принципиально добыть победу против такого соперника.
24 августа «Лацио» на выезде проиграл «Удинезе» (1:2), а 18 числа в первом туре на своем стадионе обыграл «Венецию» (3:1).
«Милан»
Болельщики не могут быть довольны стартом своей любимой команды в Серии А, ведь за два тура удалось набрать только один пункт. Пауло Фонсека только начал свою карьеру в «Милане», а уже обязан менять ситуацию, ведь его длительность нахождения в клубе напрямую зависит от результатов. Центральный матч тура обещает быть интересным и рекомендуется к просмотру.
24 августа «Милан» проиграло на выезде «Парме» (1:2), а 17 числа на своем поле потерял очки с «Торино» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 3
- Ничья – 3.4
- Победит «Милан» – 2.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.03
Статистика
- «Лацио» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Милан» проиграл четыре матча на выезде из последних десяти
- Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились победами «Милана»
Прогноз
Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. У «Милана» явно не все в порядке в начале сезона, и мы предполагаем, что в этой конкретной встрече римляне сумеют этим воспользоваться.