Мюллер повторил достижение Рауля, Мальдини и Месси. Томас обошёл всех легенд «Баварии»

Вспоминаем футбольных долгожителей.
«Бавария» — Томас Мюллер, 710 матчей
Вчера нападающий забил гол и отпраздновал рекорд всех времен. Голкипер Зепп Майер полвека был первым у «Баварии» по количеству матчей. Но нападающий Мюллер сумел его обойти. Позади оказались также вратарь Оливер Кан, ещё один нападающий Герд Мюллер и легендарный Франц Беккенбауэр. Мюллер рано начал карьеру. Позже отказался уйти из «Баварии», хотя не ладил с Гвардиолой. Правильно сделал, ведь теперь первый среди великих.
«Реал» — Рауль Гонсалес, 741 поединок
Впечатляет, что у таких великих клубов на первом месте по матчам не голкиперы, а форварды. Касильяс не сумел догнать Рауля, ведь Икера вытеснил из основы Кейлор Навас. Сам Бланко тоже слишком рано покинул «Реал». Но поскольку сын фанатов «Атлетико» перешел в детстве в школу «сливочных», то стал именно их легендой. Рауль провел 741 поединок за «Реал», а его рекорд по голам побили только сумасшедший снайпер Роналду и выносливый Бензема.
«Милан» — Паоло Мальдини, 901 игра
Мальдини всю карьеру провел в одном клубе. За «Милан» играл его отец, а позже выступал сын. Мальдини был великим защитником. Правша с левого фланга, шикарный центральный защитник сборной Италии и «россонери». Многократный победитель Лиги чемпионов, как Рауль и Мюллер. Паоло даже забивал в финале турнира, но тот матч завершился победой «Ливерпуля». Зато по выносливости Паоло мало равных. 901 матч, с ума сойти как много.
«Ливерпуль» — Иан Каллаган, 840 встреч
Даже Каррагер и Джеррард не опередили уроженца пригорода «Ливерпуля». Понятно, что Джейми и Стивен знаменитее, чем Каллаган. Иан не был игроком основы сборной Англии, провел всего 4 поединка. Зато Каллаган – легенда «Ливерпуля». Хотя «красные» не единственный его клуб в карьере, выносливый хавбек опередил других легенд. Пять раз был чемпионом Англии, взял два Кубка чемпионов. Иану сейчас 82 года. Надеемся, вчера смотрел, как Диас и Салах громили МЮ.
«Барселона» — Лионель Месси, 778 матчей
Аргентинец рано начал выходить на поле. Даже уход в ПСЖ не помешал Лионелю выиграть гонку не только по голам – там ему нет равных, 672 мяча, но и стать гвардейцем «Барселоны». Легендарный Месси из-за финансовых ошибок Бартомеу не смог остаться в Испании, зато успел опередить Хави, у которого на 11 поединков меньше. Также Месси убедил Бускетса покинуть «Барселону» и присоединиться к Лионелю в Майами. Серхио пришел третьим по матчам в составе «Барселоны».
«Манчестер Юнайтед» — Райан Гиггз, 952 игры
Хотя великий клуб в ужасном состоянии, у МЮ за спиной грандиозное прошлое. Некоторые герои неоднозначные, как Райан Гиггз, но на поле быстрый валлиец запомнился в основном с хорошей стороны. Воспитанник МЮ провел в составе «красных дьяволов» безумное количество матчей. Даже больше, чем Мальдини за «Милан», а это серьезная планка. Гиггз был выносливым футболистом. Сначала играл на фланге, потом стал появляться ближе к центру. А Скоулз пришел вторым, у него 713 матчей.
«Интернационале» — Хавьер Дзанетти, 858 встреч
Всегда впечатляет, если легионер ставит рекорд по количеству матчей в великом клубе. Для «Интера» Дзанетти стал своим, хотя попал в Милан в 22 года, а не является воспитанником клуба, как Месси в «Барселоне». Аргентинцы в футболе бывают усидчивыми. «Трактор» Хавьер отпахал на правом фланге обороны и в центре поля «Интера» много лет. После завершения карьеры капитан команды и победитель Лиги чемпионов перешел на должность вице-президента действующих чемпионов Италии.
«Челси» — Джон Терри, 717 поединков
Единственный в истории капитан сборной Англии, которого лишили повязки за измену жене. Джон завел роман с подругой напарника по «Челси» Бриджа. В результате разразился скандал. И хотя в «Челси», разумеется, такой острой реакции на поведение Джона не было, все поняли, что Терри хулиганит не только на поле. Воспитанник школы «Вест Хэма» стал легендой «синих», 5 раз выиграл АПЛ, побеждал в Лиге чемпионов. Опередил по матчам другого центрального защитника «Челси» Рона Харриса.
«Пари Сен-Жермен» — Маркиньос, 446 игр
Парижский клуб молодой, основан в 1970 году. То есть на семь лет моложе, чем Жозе Моуриньо. Понятно, что в прошлом у них не было стабильных легенд, ведь игрок мог перерасти уровень старого ПСЖ. Центральный защитник Маркиньос без труда проскочил многих легенд парижан из прошлого, но вышел на чистое первое место недавно. Если останется в основе команды Луиса Энрике, то доберется минимум до 600 матчей. Скромнее, чем у остальных в списке, но солидно для чемпионата Франции.
«Арсенал» — Дэвид О’Лири, 636 поединков
Центральный защитник сборной Ирландии оказался верным сыном «Арсенала». Родился в Лондоне, воспитывался в школе «канониров». Выбрал Ирландию, поскольку не светило место в основе сборной Англии. Позже играл и тренировал «Лидс», причем весьма успешно, доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Дэвид неудачно продолжил карьеру менеджера и давно завязал. А вот футболистом был стабильным. За много лет в «Арсенале» дважды стал чемпионом Англии. Опередил Адамса и Диксона по матчам.
«Ювентус» — Алессандро Дель Пьеро, 705 встреч
Дель Пьеро – ответ «Ювентуса» на Рауля из «Реала». Необычный по стилю форвард, результативный, но щедрый игрок. У Дель Пьеро 172 ассиста в официальных матчах за великий клуб из Турина. Даже два вечных чемпиона – победитель ЧМ-2006 Буффон и триумфатор Евро-2020 Кьеллини, не обогнали Дель Пьеро по матчам. Сандро всегда будет занимать особое место в сердцах фанатов «бьянконери», хотя он из «Падовы», а не воспитанник «Ювентуса». Недавно представлял форму клуба на сезон с другими легендами. А кто главный гвардеец вашего любимого клуба?
И Рауля спровадил из команды тот же Жозе. Чтобы освободить левый фланг и седьмой номер известно-для-кого. Пожалуй в этом случае он прав.
И Рауля спровадил из команды тот же Жозе. Чтобы освободить левый фланг и седьмой номер известно-для-кого. Пожалуй в этом случае он прав.
у кого то СС служили предки, у этих в ЧК - НКВД - КГБ.
у кого то СС служили предки, у этих в ЧК - НКВД - КГБ.
В нулевых был золотой век футбола.
В нулевых был золотой век футбола.
забил 8 голов барселоне, и говорит спокойно, как удав, что барса его клиент.
хочется в футболе побольше мюллеров и поменьше винисиусов.
легенда!
Томас Мюллер олицетворяет уходящее поколение настоящих,
наполненных духом победителей, немецких футболистов....
которых заменяют полчища альтернативных "немцев".
забил 8 голов барселоне, и говорит спокойно, как удав, что барса его клиент.
хочется в футболе побольше мюллеров и поменьше винисиусов.
легенда!
Томас Мюллер олицетворяет уходящее поколение настоящих,
наполненных духом победителей, немецких футболистов....
которых заменяют полчища альтернативных "немцев".