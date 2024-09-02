Мюллер повторил достижение Рауля, Мальдини и Месси. Томас обошёл всех легенд «Баварии»

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02 сентября 2024, 19:59

Вспоминаем футбольных долгожителей.

«Бавария» — Томас Мюллер, 710 матчей

Вчера нападающий забил гол и отпраздновал рекорд всех времен. Голкипер Зепп Майер полвека был первым у «Баварии» по количеству матчей. Но нападающий Мюллер сумел его обойти. Позади оказались также вратарь Оливер Кан, ещё один нападающий Герд Мюллер и легендарный Франц Беккенбауэр. Мюллер рано начал карьеру. Позже отказался уйти из «Баварии», хотя не ладил с Гвардиолой. Правильно сделал, ведь теперь первый среди великих.

«Реал» — Рауль Гонсалес, 741 поединок

Впечатляет, что у таких великих клубов на первом месте по матчам не голкиперы, а форварды. Касильяс не сумел догнать Рауля, ведь Икера вытеснил из основы Кейлор Навас. Сам Бланко тоже слишком рано покинул «Реал». Но поскольку сын фанатов «Атлетико» перешел в детстве в школу «сливочных», то стал именно их легендой. Рауль провел 741 поединок за «Реал», а его рекорд по голам побили только сумасшедший снайпер Роналду и выносливый Бензема.

«Милан» — Паоло Мальдини, 901 игра

Мальдини всю карьеру провел в одном клубе. За «Милан» играл его отец, а позже выступал сын. Мальдини был великим защитником. Правша с левого фланга, шикарный центральный защитник сборной Италии и «россонери». Многократный победитель Лиги чемпионов, как Рауль и Мюллер. Паоло даже забивал в финале турнира, но тот матч завершился победой «Ливерпуля». Зато по выносливости Паоло мало равных. 901 матч, с ума сойти как много.

«Ливерпуль» — Иан Каллаган, 840 встреч

Даже Каррагер и Джеррард не опередили уроженца пригорода «Ливерпуля». Понятно, что Джейми и Стивен знаменитее, чем Каллаган. Иан не был игроком основы сборной Англии, провел всего 4 поединка. Зато Каллаган – легенда «Ливерпуля». Хотя «красные» не единственный его клуб в карьере, выносливый хавбек опередил других легенд. Пять раз был чемпионом Англии, взял два Кубка чемпионов. Иану сейчас 82 года. Надеемся, вчера смотрел, как Диас и Салах громили МЮ .

«Барселона» — Лионель Месси, 778 матчей

Аргентинец рано начал выходить на поле. Даже уход в ПСЖ не помешал Лионелю выиграть гонку не только по голам – там ему нет равных, 672 мяча, но и стать гвардейцем «Барселоны». Легендарный Месси из-за финансовых ошибок Бартомеу не смог остаться в Испании, зато успел опередить Хави, у которого на 11 поединков меньше. Также Месси убедил Бускетса покинуть «Барселону» и присоединиться к Лионелю в Майами. Серхио пришел третьим по матчам в составе «Барселоны».

«Манчестер Юнайтед» — Райан Гиггз, 952 игры

Хотя великий клуб в ужасном состоянии, у МЮ за спиной грандиозное прошлое. Некоторые герои неоднозначные, как Райан Гиггз, но на поле быстрый валлиец запомнился в основном с хорошей стороны. Воспитанник МЮ провел в составе «красных дьяволов» безумное количество матчей. Даже больше, чем Мальдини за «Милан», а это серьезная планка. Гиггз был выносливым футболистом. Сначала играл на фланге, потом стал появляться ближе к центру. А Скоулз пришел вторым, у него 713 матчей.

«Интернационале» — Хавьер Дзанетти, 858 встреч

Всегда впечатляет, если легионер ставит рекорд по количеству матчей в великом клубе. Для «Интера» Дзанетти стал своим, хотя попал в Милан в 22 года, а не является воспитанником клуба, как Месси в «Барселоне». Аргентинцы в футболе бывают усидчивыми. «Трактор» Хавьер отпахал на правом фланге обороны и в центре поля «Интера» много лет. После завершения карьеры капитан команды и победитель Лиги чемпионов перешел на должность вице-президента действующих чемпионов Италии.

«Челси» — Джон Терри, 717 поединков

Единственный в истории капитан сборной Англии, которого лишили повязки за измену жене. Джон завел роман с подругой напарника по «Челси» Бриджа. В результате разразился скандал. И хотя в «Челси», разумеется, такой острой реакции на поведение Джона не было, все поняли, что Терри хулиганит не только на поле. Воспитанник школы «Вест Хэма» стал легендой «синих», 5 раз выиграл АПЛ , побеждал в Лиге чемпионов. Опередил по матчам другого центрального защитника «Челси» Рона Харриса.

«Пари Сен-Жермен» — Маркиньос, 446 игр

Парижский клуб молодой, основан в 1970 году. То есть на семь лет моложе, чем Жозе Моуриньо. Понятно, что в прошлом у них не было стабильных легенд, ведь игрок мог перерасти уровень старого ПСЖ . Центральный защитник Маркиньос без труда проскочил многих легенд парижан из прошлого, но вышел на чистое первое место недавно. Если останется в основе команды Луиса Энрике, то доберется минимум до 600 матчей. Скромнее, чем у остальных в списке, но солидно для чемпионата Франции.

«Арсенал» — Дэвид О’Лири, 636 поединков

Центральный защитник сборной Ирландии оказался верным сыном «Арсенала». Родился в Лондоне, воспитывался в школе «канониров». Выбрал Ирландию, поскольку не светило место в основе сборной Англии. Позже играл и тренировал «Лидс», причем весьма успешно, доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Дэвид неудачно продолжил карьеру менеджера и давно завязал. А вот футболистом был стабильным. За много лет в «Арсенале» дважды стал чемпионом Англии. Опередил Адамса и Диксона по матчам.

«Ювентус» — Алессандро Дель Пьеро, 705 встреч