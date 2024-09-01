«Спартак» выдал лучшую сухую серию в РПЛ в 21-м веке

«Спартак» не пропустил в пяти матчах РПЛ подряд.
По информации источника, это лучшая сухая серия московского клуба с 1998 года. Тогда было 7 сухих игр «на ноль» подряд.
«Спартак» не пропустил в пяти матчах РПЛ подряд.
По информации источника, это лучшая сухая серия московского клуба с 1998 года. Тогда было 7 сухих игр «на ноль» подряд.
Если и с ними на ноль отыграют, то тогда можно будет смело говорить, что Станкович - красавчик!
Если и с ними на ноль отыграют, то тогда можно будет смело говорить, что Станкович - красавчик!