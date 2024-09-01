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«Спартак» выдал лучшую сухую серию в РПЛ в 21-м веке

вчера, 10:36

«Спартак» не пропустил в пяти матчах РПЛ подряд.

По информации источника, это лучшая сухая серия московского клуба с 1998 года. Тогда было 7 сухих игр «на ноль» подряд.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:53
прямо диво дивное !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 11:31
если возьмут 6 очков, то красавчик)
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:18, ред.
Ну и хорошо, и пусть так продолжается "до скончания века" ) , ну а если серьёзно не пропустить столько игр подряд от любых соперников - для нашего Спартака уже подвиг!
Bad Listener
Bad Listener ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:04, ред.
ну да, в матче со Спартаком был ужасный Зенит, жалкая тень Зенита начала чемпионата. А почему все считают Зенит безупречными? У них вон сколько проблем, матч с Химками, с Динамо и со Спартаком были явным спадом и всё нам показали
ProKop92
ProKop92
вчера в 10:58
Предстоят матчи с Динамо М и Локомотивом.
Если и с ними на ноль отыграют, то тогда можно будет смело говорить, что Станкович - красавчик!
Futurista
Futurista ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 10:55
Зенит была не играющая?...ну да и то верно)...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:45, ред.
Календарь благоволит пока, сейчас пойдут играющие команды и Спартаку будет гораздо тяжелее сохранить ворота в неприкосновенности.
gegy4uushud2
gegy4uushud2
вчера в 10:38
На Спартак это не похоже,посмотрим насколько их хватит
Гость
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