Милнер установил рекорд АПЛ по количеству сезонов

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер проводит свой 23-й сезон в Английской Премьер-Лиге. Это является рекордом.
У бывшего хавбека «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза на счету 22 сезона, а у экс-полузащитника «Астон Виллы» и «Манчестер Сити» Гарета Бэрри — 21. По 20 сезонов провели Рио Фердинанд и Фрэнк Лэмпард.
Причём получилось не в каком-то заштатном чемпионате, а в сильнейшей футбольной лиге мира..
Да и в затылок ему никто не дышит.
Причём получилось не в каком-то заштатном чемпионате, а в сильнейшей футбольной лиге мира..
Да и в затылок ему никто не дышит.