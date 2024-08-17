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Милнер установил рекорд АПЛ по количеству сезонов

вчера, 17:40

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер проводит свой 23-й сезон в Английской Премьер-Лиге. Это является рекордом.

У бывшего хавбека «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза на счету 22 сезона, а у экс-полузащитника «Астон Виллы» и «Манчестер Сити» Гарета Бэрри — 21. По 20 сезонов провели Рио Фердинанд и Фрэнк Лэмпард.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:23
Милнер всегда был трудягой.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:59
Хорош! Настоящий боец
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:50
Так не может быть, но у Милнера это получилось.
Причём получилось не в каком-то заштатном чемпионате, а в сильнейшей футбольной лиге мира..
Да и в затылок ему никто не дышит.
xdydr4gctcn7
xdydr4gctcn7
вчера в 17:45
Думал достижение Гигза не побьёт никто,а оказалось ошибался
Regista_321
Regista_321
вчера в 17:41
Вечный игрок.
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