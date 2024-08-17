Милнер установил рекорд АПЛ по количеству сезонов

1723905634

вчера, 17:40

Полузащитник «Брайтона» проводит свой 23-й сезон в Английской Премьер-Лиге. Это является рекордом.

У бывшего хавбека «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза на счету 22 сезона, а у экс-полузащитника «Астон Виллы» и «Манчестер Сити» Гарета Бэрри — 21. По 20 сезонов провели Рио Фердинанд и Фрэнк Лэмпард.