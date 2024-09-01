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Мюллер стал рекордсменом по числу матчей, проведённых за «Баварию»

вчера, 20:27
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбургМатч завершен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вышел на поле в матче 2-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга».

Эта игра стала для Мюллера 710-й в составе мюнхенского клуба. Томас стал рекордсменом по числу матчей, проведённых за «Баварию», обогнав Зеппа Майера.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 21:19
Мюллер – живая легенда Баварии..... Томас вышел на новый уровень. Чаще него в футболке мюнхенцев на поле не выходил никто. Предыдущее достижение установил Зепп Майер еще в прошлом веке.... а сегодня немец еще и забил. Так бьют рекорды только великие.
ProKop92
ProKop92
вчера в 20:48
Л-Е-Г-Е-Н-Д-А
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:42
Это не рекорд, а рекордище...
Мюллер, конечно, легенда, но бельмом на его карьере останется домашний чемпионат Европы.
drug01
drug01
вчера в 20:29
710 игр это очень хороший результат!!!
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