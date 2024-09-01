Мюллер стал рекордсменом по числу матчей, проведённых за «Баварию»

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вчера, 20:27

Нападающий «Баварии» вышел на поле в матче 2-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга».

Эта игра стала для Мюллера 710-й в составе мюнхенского клуба. Томас стал рекордсменом по числу матчей, проведённых за «Баварию», обогнав .