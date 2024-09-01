Мюллер стал рекордсменом по числу матчей, проведённых за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вышел на поле в матче 2-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга».
Эта игра стала для Мюллера 710-й в составе мюнхенского клуба. Томас стал рекордсменом по числу матчей, проведённых за «Баварию», обогнав Зеппа Майера.
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вышел на поле в матче 2-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга».
Эта игра стала для Мюллера 710-й в составе мюнхенского клуба. Томас стал рекордсменом по числу матчей, проведённых за «Баварию», обогнав Зеппа Майера.
Мюллер, конечно, легенда, но бельмом на его карьере останется домашний чемпионат Европы.
Мюллер, конечно, легенда, но бельмом на его карьере останется домашний чемпионат Европы.