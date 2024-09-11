Успех Роналду и Кварацхелии, историческая победа Сан-Марино. Самое важное о Лиге наций

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вчера, 10:39

Минута славы у легенд и крошек.

В Сан-Марино празднуют долгожданную победу

У сборной крошечного государства администратор страницы с чувством юмора. Поэтому в футбольном мире Сан-Марино знают, хотя не покажут страну на карте. И вот свершилось. Можно писать не только шутки об очередном поражении и подкалывать других. Впервые в истории команда Сан-Марино выиграла в официальном поединке. Играют такие матчи 34 года. Нашелся соперник, который им по зубам. Переиграли Лихтенштейн 1:0, как 20 лет назад, только теперь в Лиге наций.

Историческое событие. Ведь это как победа сборной вашего района или маленького города. Сан-Марино — команда любого городка в России на 30 тысяч населения. Ребята из состава работают в банках, продают игрушки, украшения и доставляют еду. В составе есть механик. Бывший главный тренер сборной Сан-Марино продаёт мебель. Команда любителей, которые вынуждены десятилетиями терпеть давление профессиональных соперников. У них бывали сорокалетние дебютанты в сборной.

Для команды, которая по всем параметрам отстаёт от конкурентов в обычных отборах, это историческое событие. Если Сан-Марино сможет зацепиться за первое место в группе с Лихтенштейном и Гибралтаром, то эта сборная окажется в более серьёзной компании в Лиге С. Также понятно, что не подходит для четвертого дивизиона команда Молдовы. После стартовой победы им надо развивать успех и отправляться на повышение. А в Лиге С такая задача у Беларуси, Румынии и Армении.

Однозначным фаворитом смотрится также команда Швеции, у которой есть ценный и результативный Дьёкереш. У форварда «Спортинга» 15 созданных голов в новом сезоне в 7 матчах. В Лиге С только три команды стартовали без осечек. Кроме шведов, это Словакия из их группы, а также Румыния, ещё одна участница Евро-2024. Сборные, которые не хотят быть в третьей лиге, активизировались. Причем вторые места в группах теперь тоже важны, ведь дают право сыграть в плей-офф за повышение.

Грузины, греки и англичане начали серии побед

В престижном и непростом дивизионе В только три команды стартовали серией из двух побед. Хвалим после успеха на Евро-2024 молодую команду Грузии. Сначала подопечные Вилли Саньоля дома идеально реализовали моменты против Чехии. Мамардашвили пропустил один раз, а напарники Кварацхелии и Микаутадзе отличились четырежды. У лидеров атаки по голу. Дальше отправились к Албании, где одержали минимальную победу 1:0. Грузины стали лидерами сложной группы.

Среди неудачников в Лиге В оказалась команда Украины. Сборная Реброва провела два вялых матча, проиграли албанцам и чехам. Также с двумя поражениями в своем квартете идут Ирландия и Финляндия. Их результаты позволили Греции и Англии стартовать с двух побед в группе. Сначала два ирландца Грилиш и Райс – оба играли за национальные команды «клеверных», а потом выбрали Англию, забили родине предков. А вчера дубль Харри Кейна остановил сборную Финляндии на «Уэмбли».

В Лиге В имеют значение все места в группах. Первая команда отправится в элитную лигу. Вторая сыграет за право там оказаться с вторыми сборными в главных квартетах Лиги наций. Третье место рискует вылететь после стыков со вторыми командами в группах Лиги С. А последний в квартете, разумеется, напрямую отправится в низший дивизион. Пока плохо стартовали Австрия и Казахстан, Черногория и Исландия. Но вся борьба ещё впереди, ведь не всегда есть разница в классе.

Англия случайно попала в такую компанию. Но остальные сборные одновременно амбициозные, чтобы мечтать о высшей лиге, и неидеальные в работе. Если Лига А для гурманов, которые любят плей-офф Евро, там полно топовых матчей, то Лига В подарит больше неожиданностей в будущем. А поскольку почти все в группе риска – можно в последнем туре оказаться на третьей строчке и вылететь в стыках, то именно в Лиге В может быть самая занятная, жесткая и плотная борьба.

Роналду забил 900-й гол в карьере и принес победу

Сначала Криштиану забил юбилейный мяч в ворота хорватов. Затем вышел на замену против Шотландии и добавил победный удар в поединке против МакТоминея. Отметим также ещё одного человека, связанного с МЮ – Бруну Фернандеша. Плеймейкер невероятно полезен в матчах сборной Португалии. Команда с Роналду в заявке оказалась одной из тройки сборных без осечек в Лиге А. Также идеально стартовали датчане – переиграли Швейцарию и Сербию, и сборная Италии.

Спаллетти в Париже обставил Дешама. Дальше Дидье сумел победить Бельгию. Де Брюйне так расстроился, что в разговоре с помощником тренера грозился уйти из команды Тедеско. Моменты у «красных дьяволов» были, но бельгийцам не повезло с группой. Израиль – крепкий аутсайдер, Италия и Франция – фавориты. Первые две сборные в квартете идут в плей-офф Лиги наций, Бельгии попасть туда будет сложно. Им скорее светит стыковой матч за вылет, если останутся на третьей строчке.

Синхронно стартовали Нидерланды и Германия. Между собой устроили перестрелку, но начали с побед в первом туре. Сербы, хотя не проиграли дома Испании, не сумели добавить новые очки в таблицу. В группе с чемпионами Европы на первом месте Дания, но у Испании высокие шансы на реванш в будущем в очных матчах. Будет октябрьская и ноябрьская паузы на игры сборных, так что ни победителям – Грузии, Португалии или Греции, ни неудачникам сентября не стоит делать окончательные выводы.