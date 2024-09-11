Плохая реализация и яркий первый тайм. Германия и Нидерланды устроили голевую феерию

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вчера, 08:06

Сборные Нидерландов и Германии не выявили, кто из них сильнее.

Среди всех запланированных на вторник матчей Лиги наций выделялась встреча в Амстердаме. Две великие сборные Нидерландов и Германии оказались в группе А3.

Старые соперники

В первом туре немцы с голландцами порадовали своих болельщиков крупными победами, отгрузив соперникам — соответственно венграм и боснийцам — по пять мячей. Правда, сборная Нидерландов дважды пропустила, поэтому занимала второе место. Но, сами понимаете, все таблицы после первого тура мало что значат.

Это был сорок седьмой матч. Богатая история. Тут и финал чемпионата мира 1974, и полуфинал Евро-1988, и знаменитая встреча, где Франк Райкард плюнул в Руди Фёллера. Всего же немцы выиграли 17 встреч, голландцы — 12, еще 17 раз победитель не был выявлен.

Перед матчем раздавались тревожные новости из штаба сборной Голландии. Тут и внутренние распри, и противоречия между Рональдом Куманом и рядом игроков. Самый выпуклый конфликт со Стевеном Бергвейном. За несколько часов до игры стало известно, что Мемфис Депай решил проблемы со своим трудоустройством и уехал в бразильский «Коринтианс». В заявке на игру ни Бергвейна, ни Мемфиса не отказалось. И Ствена Бергхёйса тоже. Хотя Куман не относится к числу тех, кто не видит разницы между двумя Стевенами — Бергвейном и Бергхёйсом.

Немцы, несмотря на то что они были гостями, воспринимались как фавориты. Особенно после показательной порки венгров, где все пять мячей забили пять разных футболистов. Кроме того, на последнем домашнем для сборной Германии чемпионате Европы Манншафт сошёл с дистанции в четвертьфинале, а голландцы взяли бронзу. Все видели, что на Евро немцы смотрелись солиднее, чем голландцы.

Неоднозначный первый тайм

Голландцы открыли счёт быстро и как-то очень легко. Вратарь Барт Вербругген выбил мяч, Райан Гравенберх сделал пас вперёд и неожиданно вывел Тиджани Рейндерса один на один с вратарём Марком-Андре тер Штегеном. Вот вам и первый гол. Который придал «оранжевым» сил. Моменты у ворот тер Штегена вспыхивали довольно часто. Но сборную Нидерландов подвела реализация. Поэтому счёт на табло не менялся вплоть до 38-й минуты.

Да, голландцы с какого-то перепуга вдруг решили, что тайм длится не 45 минут, а несколько меньше. Отсюда и провал в конце первой половины. Немцы вдруг прибрали инициативу и очень быстро реализовали своё игровое преимущество. Одна из атак гостей завершилась ударом Флориана Вирца. С ним-то Вербругген справился, но против добавки Дениза Ундава аргументов не нашлось — 1:1. Потом сломался на ровном месте защитник «оранжевых» Натан Аке. Пришлось его заменить. Арбитр добавил к первому тайму четыре минуты, и на исходе третьей из них Йозуа Киммих после паса Дениса Ундава забил второй мяч. Несколько неожиданный и нелогичный исход первого тайма — 1:2.

Результат, не удовлетворивший никого

Голландцы уходили в раздевалку, опустив головы. Так хорошо начать первый тайм и так бездарно его завершить. Нет сомнений, что столь требовательный тренер, как Рональд Куман, вправлял мозги своим игрокам в перерыве. Хозяева поля резво начали второй тайм, а если быть точным, то включили высокий прессинг. И очень скоро — на шестой минуте добились успеха. Перехват Хави Симонса, быстрый пас на Брайана Бробби и выход Дензела Думфриса на ударную позицию. В первом тайме Дензел пожалел немцев. Во втором он уже не стал проявлять гуманизм — 2:2.

После того как счёт стал равным, соперники не успокоились. Только после ряда замен, преимущественно в рядах сборной Германии, градус несколько снизился. Возможно, напрасно гости убрали с поля Дениза Ундава, самого активного в своих рядах. Однако недостатка в моментах не было, возникали проблемы с реализацией. Так и завершили — 2:2.

Вот такой несколько сумбурной получилась эта игра, итогом которой стала, простите за штамп, боевая ничья. Слухи о развале сборной Нидерландов оказались изрядно преувеличенными. Голландцы, несмотря на некоторые потери в составе, показали себя сплочённым и боевым коллективом. Был провал в конце первого тайма, но в целом игра «оранье» смотрелась прилично.

Команда Юлиана Нагельсманна очень хотела выиграть. Немцы стоически перенесли неудачное начало первого тайма. Выровняли игру, а потом переломили сценарий встречи. Но удержать победу Маннщафт не смог. То ли снова просели в начале тайма, то ли перемудрили с заменами. Но сборная Германии была вынуждена довольствоваться ничьей. Впрочем, как и голландцы. Качество игры удовлетворило обе стороны, а исход встречи не доставил радости ни одной из сторон.

Обе команды набрали по четыре очка, но немцы выше благодаря лучшей разнице мячей. Сборные Венгрии и Боснии и Герцеговины также не выявили победителя, при этом не забили ни одного мяча.