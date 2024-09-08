Премьера Карсли в сборной Англии. Ирландец не пожалел своих соотечественников

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08 сентября 2024, 01:00

Завершился первый тур Лиги наций.

Принято считать основателями футбола англичан. Но несправедливо забывать ирландцев, которые являются соавторами этого гениального изобретения. Ранее две островные команды играли часто в рамках чемпионата Великобритании. Но после провозглашения независимости Республики Ирландии и разделения сборной Изумрудного остова на две части по религиозному признаку, встречи англичан и республиканцев стали куда реже.

Саутгейт ушёл, но англичане не рассыпались

На чемпионате Европы 1988 ирландцы нанесли команде бывшей метрополии очень болезненное поражение. И не важно, что счёт всего 1:0, а обе островные команды не вышли из группы. В Ирландии был праздник. Причём командой победителей руководил чемпион мира в составе сборной Англии Джек Чарльтон. Через шесть лет ирландцы стали единственными отцами-основателями на чемпионате мира в США , ибо команды Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не прошли отборочный турнир.

Это была присказка. А сказка в том, что дважды серебряная по европейским меркам сборная Англии собралась впервые после Евро-2024 и отправилась в Дублин на встречу с соседями. На этот раз без Гарета Саутгейта. Но под руководством Ли Карсли, который, несмотря на то, что родился в Бирмингеме, является ирландцем. Вы скажете, мало ли кто там ирландец и первым делом укажете на Уэйна Руни. Но ирландец Руни играл под флагом сборной Англии, а бывший полузащитник «Эвертона» около тридцати встреч сыграл в зелёной футболке республиканской сборной.

Карсли не стал кардинально менять состав вверенной ему команды. Да и прав у него таких нет. Он пока исполняющий обязанности. Но Джека Грилиша в команду вернул. И, как оказалось, не напрасно. Но главным героем встречи стал полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, неважно отыгравший на чемпионате Европы, а в новом чемпионате Англии успевший заработать глупейшее удаление. На 11-й минуте Райс сделал то, что перед ним не смогли сделать Энтони Гордон и Харри Кейн, а именно послал мяч в ворота сборной Ирландии, за которые отвечал Келлехер из «Ливерпуля». А через 15 минут Райс ассистировал Грилишу, который нанёс неотразимый удар. Англичане могли забить ещё. Но двух голов Райса и Грилиша оказалось достаточно, чтобы взять успешный старт, а Карсли удачно дебютировал на посту тренера сборной Англии. Вернули англичане должок за Джека Чарльтона.

Встреча старых знакомых

Сборные Ирландии и Англии играют во второй группе Лиги В. А теперь пора переключиться на Лигу А, а именно на группу 3. В Дюссельдорфе играли сборные Германии и Венгрии. Старинные соперники. Первая из 38 встреч состоялась аж в 1909 году. Конечно, главные поединки датируются 1954 годом, когда в рамках одного чемпионата мира венгры сначала разгромили западных немцев в группе 8:3, а потом проиграли в финале 2:3, даром что вели 2:0. Команды встречались и на двух последних чемпионатах Европы. В 2021-м была боевая ничья 2:2, а на недавно завершившемся Евро немцы выиграли 2:0 в группе.

Первый тайм оказался довольно боевым. Венгры отказали достойное сопротивление и пропустили лишь один мяч. Флориан Вирц и Джамал Мусиала создали Никласу Фюллькругу такие условия для взятия ворот, что промахнуться было невозможно. Но после перерыва сборная Венгрии развалилась под натиском Манншафт. Мусиала забил второй мяч, а Вирц третий. Четвёртый мяч на счету Александара Павловича, которому Юлиан Нагельсманн предоставил шанс. Уроженец Мюнхена мог выбрать и сборную Сербии, но оказался в Германии, и не стал медлить с первым голом. Подвёл итог Кай Хаверц, реализовавший 11-метровый. Итог встречи — 5:0. Более чем убедительная победа сборной Германии. Про команду Венгрии хотелось бы тоже написать, да нечего.

Ударная концовка голландцев

Матч прошёл в Эйндховене, где бронзовый призёр последнего чемпионата Европы сборная Нидерландов принимала команду Боснии и Герцеговины. Первый тайм за голландцами — 2:1, причём второй мяч Тиджани Рейндерс забил перед самым перерывом. Ранее команды обменялись голами. Сначала добился успеха Джошуа Зиркзее, но затем Эрмедин Демирович восстановил равновесие. После перерыва Коди Гакпо увеличил преимущество голландцев. Неувядающий Эдин Джеко один гол отыграл. Скользкий счёт 3:2 держался до 88-й минуты. Пока Вут Вегхорст и Хави Симонс не сделали счёт крупным.

Вернёмся к остальным лигам. Соперники англичан с ирландцами по группе 2 Лиги В греки разгромили дома сборную Финляндии 3:0. Два мяча в ворота Лукаша Градецкого отправил Фотис Иоаннидис, ещё один финский защитник Беньямин Челльман. Так сборная Греции возглавила турнир в квартете под номером 2. В группе 1 сборная Украины, в статусе принимающей стороны уступила команде Албании 1:2. Сборная Грузии более чем уверенно разобралась с командой Чехии 4:1.