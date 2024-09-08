Многие матчи сборных невозможно смотреть. Но в 2025-м надеемся на важную революцию

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08 сентября 2024, 20:57

Есть люди, способные спасти ЧМ и Евро.

​Главным командам явно не хватает великих тренеров

Бывают три основных сценария успеха, если смотреть с позиции тренера. Первый метод видим редко. Это когда команда настолько мощная, что выигрывает вопреки наставнику. Примеры – «Барселона» Райкаарда, «Челси» Ди Маттео. Два ужасных тренера выиграли Лигу чемпионов. Второй метод – наставник подходит команде в конкретный момент. Как Тухель «Челси» в победном плей-офф Лиги чемпионов. Или как Флик «Баварии» в необычном сезоне, когда был один матч на вылет по пути в финал из-за коронавируса.

Но намного чаще победы в футболе — результат долгой работы. Проб и ошибок тренера, который абсолютно подходит конкретной команде. Анчелотти в «Милане» и в «Реале». Гвардиола в «Манчестер Сити» и «Барселоне». Клопп в «Ливерпуле» с проигранными финалами, но с победой в Лиге чемпионов и АПЛ . Мир сборных априори о растянутости во времени, мало матчей за год и много перемен. И после Евро-2024 и Кубка Америки можем сделать однозначный вывод. Матчи сборных тяжело смотреть именно из-за тренеров.

Саутгейт провалился с Англией. Дешам подпортил Францию. Несколько наставников превратили Бразилию в команду второго эшелона. Дожили, не могут выйти в финал Кубка Америки. В противовес есть Бьелса, который прошел «селесао», а также обыгрывал Бразилию и Аргентину в отборе к ЧМ -2026. Вот где находка для развивающейся команды. Великий Марсело возглавил Уругвай. Но таких примеров мало, поскольку Анчелотти отказался от Бразилии. А у Чили или Парагвая нет великих тренеров, поэтому нет явного прогресса.

Бельгию тренирует бывший наставник «Спартака». Англия осталась без наставника. Среди местных тренеров нет человека, который в день назначения мог бы заявить, что готов выиграть чемпионат мира. У немцев бабка надвое сказала. Нагельсманн точно входит в список самых перспективных наставников мира. Но можно ли считать его фигурой масштаба Дель Боске или Липпи? Вряд ли. Но великие клубные тренеры заходили раньше в футбол сборных, как Михелс. Именно такая революция может случиться в ближайшие годы.

Клопп, Гвардиола и Анчелотти готовятся к миру сборных

Тему для разговора задал визит Клоппа в Дортмунд. Юрген вернулся на базу «Боруссии», готовил команду к прощальному поединку клубных легенд, Пищека и Блащиковского. Разница видна сразу. При всем уважении к Терзичу, который вышел в финал Лиги чемпионов, и к Шахину – тренирует команду сейчас, но Клопп в сто раз ярче. Юрген с юмором руководил на тренировке. Каждый, кто там присутствовал, сразу видел масштаб личности. Шахину этот визит навредит, ведь игроки увидели Тренера.

Именно с большой буквы. Это как стажировка у Гвардиолы в «Манчестер Сити». Тренеры в восторге, как дети от «Лего», когда видят Хосепа в деле. Совсем другой уровень, чем привыкли в клубах, где десять лет не могут найти толкового специалиста. А сборным ещё сложнее. Ведь там одна неудача, как у Луиса Энрике против Марокко на ЧМ , может привести к прощанию. Не всем дают время, как Англия дала Саутгейту. Но мир сборных точно не откажется от наставников из числа легенд всех времен.

Клопп может выбрать новый клуб, а может дождаться конца ЧМ -2026. Если Нагельсманн не очарует, то уйдет, а Юрген станет тренером сборной Германии, где есть молодые и перспективные Вирц и Мусиала. Гвардиола тоже не исключает работу в сборной. Интересно глянуть, там нельзя выложить 100 млн евро за левого защитника. А у Анчелотти дело в мудрости. Независимо от результатов в «Реале», Карло останется великим педагогом. У него все крутые характеристики для тренера сильной сборной.

Бразильцам не повезло, что Анчелотти не работает с Винисиусом и Родриго в «селесао». Скалони, который учился у Бьелсы и де ла Фуэнте, двух героев футбольного лета, выиграл Кубок Америки. Вот Лионель подходит Аргентине. Даже без Месси его команда сохраняет структуру игры. Такие наставники нужны сборным, чтобы выдать великолепные поединки. А пока больше справедливых нареканий, чем поводов нахваливать наставников. Есть локальные успехи у Колумбии и Японии, но этого мало.

Крутая игра сборных привлечет новых сильных тренеров

Человек не может выбросить все стереотипы. Хотя бы потому, что часть из них верны. Работа в сборных скучнее, чем в клубах. Верный стереотип. Молодые наставники связывают себя с национальными командами в виде исключения. Тедеско в Бельгии и Нагельсманн в Германии – такие примеры. А Спаллетти, невзирая на неудачу на Евро-2024, лучше вписывается в стереотип, ему 65 лет. Опытный Лучано на днях обыграл Францию. Клоппу 57 лет, а Моуриньо 61 год, ближе к сборным.

Гвардиола моложе. Но много лет работает в жестком темпе. Его могут загнать в сборную Англии семейный врач и жена. Хосепу 53 года, но взвалил на себя невероятные нагрузки. Нервная система наставников изнашивается быстро. Поэтому долго живут только в случае, если вовремя остановились. Кстати, паузы – слабое место сборных. Или слишком длинные, или случаются не тогда, когда нужно по канонам современного футбола. Миру сборных срочно нужны тренерские перестановки.

Зидан во Франции, Гвардиола в Нидерландах, чтобы отдать дань уважения Кройфу, Анчелотти в Бразилии, а Клопп в Англии могли бы перевернуть мир сборных. Также помним Португалию. Возможно, придет время Моуриньо со ставкой на результат. Мода циклична. Сейчас атакующая эра. А в противовес чуть позже может сработать «автобус». Точно нужны свежие идеи. Любой человек, смотрящий много матчей сборных, недоволен. Кубок Америки и Евро не получились качественными.

А поскольку ингредиенты одинаковые – у ведущих сборных шикарные футболисты, то дело в шеф-поварах. Клубы за счет зарплат и интересных задач заманивают самых перспективных ребят. Хаби Алонсо не возглавит сборную Испании, отказав «Реалу» или «Манчестер Сити» в будущем. Но национальные команды тоже в экосистеме мирового футбола. Только осенью 2024-го трижды перервут клубные соревнования. И хочется употреблять качественный продукт, а не полуфабрикаты.