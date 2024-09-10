Реабилитация Дешама. Франция уверенно обыграла Бельгию

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10 сентября 2024, 01:02

Доменико Тедеско в «битве извиняющихся» оказался слабее Дидье Дешама.

Чем хороша Лига наций? Тем, что может предложить нам группу, где в одной компании собрались Франция, Бельгия и Италия. Все в какой-то момент из недавнего прошлого «вошли не в ту дверь», и им теперь приходится извиняться, реабилитироваться. Итальянцы начали турнир с гостевой неожиданной победы над Францией со счетом 3:1. Причем это была волевая победа. И тем самым Италия как бы «засалила» Дешама, передав тому эстафету извинений и исправлений. Старина Дидье, надо сказать, не стал миндальничать и показал свой характер.

Неузнаваемый состав

Дешама много критиковали за то, что при всем разнообразии талантливых французских футболистов он всегда цепляется за одних и тех же исполнителей. Да, когда-то это дает результат, но порой приводит к осечкам, и тогда уставшие от футбола Дешама критики с еще большим остервенением впиваются в те ошибки, которые простили бы в других ситуациях. К такой волне можно отнести критику после финала ЧМ -2022 и полуфинала ЧЕ -2024. Хотя, пожалуй, нет команды, которая лучше Франции выступила бы на последних крупных турнирах сборных, если усреднять.

И все же на Дешама давили, а его лидеры не молодеют. Кажется, критическим был не столько момент с проигрышем Италии на старте нового цикла, сколько довольно яркое, пусть и не закончившееся победой выступление сборной Франции на Олимпиаде под руководством Тьерри Анри. Дешам словно уверовал, что нужно что-то менять – позади надежные тылы и перспективное поколение.

Сказался и фактор потерь. А поражение от Италии окончательно подтолкнуло Дешама к решительным действиям. Поэтому стартовый состав на матч с Бельгией мог серьезно удивить. Пусть тут сыграло свою роль отсутствие Камавинги, Тчуамени и Рабьо – Дешам поразил отсутствием в игре с первых минут Мбаппе и Гризманна. А ведь говорили, что без них Дидье патологически не может выстраивать игру.

Зато с первых минут появились Тюрам и Коло Муани, которые как будто бы созданы были для того, чтобы выходить на замену, пороть моменты и пытаться исправлять безнадежные ситуации. Да и в центре поля вдруг фундаментальным исполнителем стал Ману Коне, который как раз из олимпийской сборной. Даже не Канте, который тоже вышел в старте, но потерялся на фоне Коне. А ведь Ману уже на четвертой минуте получил желтую карточку, что для опорника критически опасно. И все же отыграл до конца, будучи в компании Канте и Гендузи как минимум не лишним, а то и определяющим почерк в центре поля.

В атаке без Мбаппе и Гризманна тоже роли исказились. И немного несуразный подносчик снарядов Дембеле, которого даже во времена подъема воспринимали несколько снисходительно, вдруг стал лидером наступления. Собственно, именно его решительные действия привели к обоим голам Франции.

Усиление по плану

На самом деле у Франции был критический момент в начале игры, когда она словно сама удивилась своему составу и с непривычки очень волновалась. Бельгийцы провели яркий стартовый отрезок и создали пару-тройку моментов, которые, если бы увенчались голами, могли бы пустить игру совсем по другому сценарию. Но Франция устояла. А потом взяла себя в руки.

Забитый гол французов позволил им еще больше успокоиться и реализовывать план Дешама уже хладнокровно. Более того, он давал бонус с гарантией на успех в конце встречи. Достаточно посмотреть на замены, которые делали тренеры. Дешам, убедившись, что всем доказал свою способность справляться без тех, кого ему прочили в спасители, начал их выпускать на поле: Гризманна, Мбаппе, Баркола. С такими выходцами со скамейки у Бельгии, которая признаки усталости стала подавать уже в конце первого тайма, шансов не было. И действительно, после этих замен Франция имела чуть ли не больше голевых моментов, чем на отрезке, когда забила два мяча. Хотя логичнее было бы ожидать атак Бельгии.

Но Тедеско сразу выложил на стол все карты. И все судорожные замены, проводимые по позициям, никак не усиливали положение Бельгии. На пару минут хватило бодро выбежавшего со скамейки Де Кетеларе. Чуть лучше показал себя юный Дюранвилль. Он за счет индивидуального мастерства сумел как-то напрячь подуставший фланг Кунде. Но ведь там до этого орудовал грозный Доку, который мучает всех, когда выходит на эту позицию в составе «Манчестер Сити». Здесь же он был мягким и пушистым. Даже невероятный Де Брюйне чаще попадал в кадр с уставшим лицом, выражавшим безнадежность и неверие в успех. Кажется, его лицо таким было с первых минут.

Реабилитация не удалась

Как Италия передала эстафету исправлений Франции, так теперь французы позволили выдохнуть своим болельщикам и передали эстафету извинений Бельгии. Ее победа над Израилем (3:1) в первом туре тут же забылась – не того уровня противник. Зато вспомнилось, как бельгийцы бездарно провалились на Евро-2024. Причем стыдным там было не поражение от той же Франции, выбившее команду с турнира, а ее выход из группы, где Бельгия проиграла Словакии (0:1), одолела Румынию (2:0), но потом трусливо убивала время, чтобы сохранить ничью с Украиной (0:0). Этим и запомнилась Бельгия. Ну, еще многочисленными отмененными голами Лукаку. Кстати, его зубастости и напористости не хватило сейчас.

Но, возможно, Тедеско у руля сборной Бельгии уже ничто не спасет. Впрочем, если смотреть глубже, то можно считать Доменико заложником ситуации. Ведь мы привыкли воспринимать Бельгию по ее «золотому» поколению, которое чуть ли не мемом стало в предыдущие годы. Бельгийцы, обладая великолепным составом и временами блестящей игрой, так ничего и не завоевали. Сейчас мы по инерции воспринимаем их возможности, равные тем, однако от «золотого» поколения остались крохи, и Бельгия просто откатывается в то состояние, в котором пребывала большую часть своей футбольной истории.