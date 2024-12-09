Именной номер – большая честь в футболе. Отмечали Марадону, Кройфа, Пеле и Беккенбауэра

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09 декабря 2024, 14:28

Клубы не забывают своих легенд.

Добрую традицию одолжили у американцев

В спорте достаточно способов подчеркнуть особенный статус человека в истории конкретной команды. Но у стадиона может быть лишь одно имя, как у «Реала» с бывшим президентом Сантьяго Бернабеу. Статуи около арены тоже метод, но их нельзя поставить тридцать штук. Названия улиц и тренировочных баз – обычные методы почтения. Но есть специальная традиция, которую футбол одолжил у других видов спорта, преимущественно из Северной Америки.

Долго в футболе не было закрепленных номеров в заявках. Могли выходить под числами от 1 до 11, обозначающими позиции. До сих пор говорят «восьмерка», «шестерка» и «десятка», обозначая именно амплуа. Но когда появилась прямая связь между конкретным игроком и номером, то возникла идея одолжить традицию. Похоже, первым в истории номером в футболе, выведенным из обращения, был десятый. Именно так отметили Пеле в «Нью-Йорк Космос».

Существует несколько причин выводить номер из обращения. Первая трагичная, смерть футболиста. Вторая веселее, ведь есть команды, где таким образом отмечают особенных людей в истории ещё при их жизни. В национальных сборных всё сложнее. Поскольку в ФИФА думают только о деньгах, то они запретили Аргентине изъять «десятку» в честь Марадоны, поэтому Месси играет под номером Диего. А Камеруну не позволили почтить память Фоэ, убрав 17-й номер.

Вчера «Бавария» официально вывела из обращения пятый номер. Сделали это в честь Франца Беккенбауэра, который ушел из жизни в начале года. Опоздали, стоило сделать это ещё при жизни легенды. Но такой жест точно правильный, ведь для немецкого футбола и конкретно «Баварии» Кайзер – особенный человек. Приносил трофеи, играя в атаке и в защите, стал символом немецкого футбола. Самое время вспомнить добрые истории почтения памяти.

Чаще всего выводят из обращения два номера

Сможете угадать? С первым всё просто, «десятки» выделяются, ведь это снайперы и лидеры, поэтому их награждают таким почетным образом. Но вот второй номер угадать сложнее. Нет, речь не о вратарях, хотя в мире хватает выведенных из оборота первых номеров. Даже есть номер «01» у Рожерио Сени. Но куда популярнее выводить «семерку». Вот только эта традиция не связана с именитыми футболистами. Речь о локальных легендах маленьких клубов.

А вот знаменитые «десятки», выведенные из обращения – другое дело. «Гонвед» никому не дает сыграть под десятым номером, вывели его из обращения в честь Ференца Пушкаша. Приятно, что догадались почтить легенду венгерского футбола ещё при жизни. С учетом, что из-за коммунистов Пушкаш был изгнанником в родной стране, радовался возвращению домой и почёту, на который заслужил в молодости. С Марадоной и «Наполи» тоже просто и понятно.

Редко легионер оказывается культовым игроком клуба в таком масштабе. Но у аргентинца особый статус в Буэнос-Айресе и в Неаполе. Марадоне навечно отдали «десятку» в «Наполи» ещё при жизни Диего. Итальянцам понравилась американская традиция. Падки на заокеанскую моду, поэтому «Рома» выделила Франческо Тотти, а «Брешия» вывела из обращения «десятку» в честь обладателя «Золотого мяча» Роберто Баджо. Тут никаких споров и дискуссий.

А в «Легии» из Варшавы почтили память великого плеймейкера Казимежа Дейны. Хотя он не был воспитанником клуба, ведь родился и вырос на севере Польши, Дейна быстро стал легендой столичной команды. Коммунисты даже разрешили Казимежу перебраться в «Манчестер Сити» в конце семидесятых. К сожалению, в «Баварию» и «Реал» плеймейкера власти не отпустили, хотя мадридцы даже прислали ему футболку клуба как приглашение в свой состав.

После английского отрезка карьеры Дейна оказался США . Играл в Сан-Диего, но в возрасте 41 год погиб в автокатастрофе, хотя легко мог дожить до наших дней. Дейна был великим игроком. Казимеж финишировал третьим в опросах на «Золотой мяч» вслед за Кройфом и Беккенбауэром в молодости. Поиграл в США , как и эти две знаменитые легенды. В итоге все трое вместе оказались в почетном клубе тех, в честь кого выводили номера из обращения.

Почтили память умерших молодых футболистов

В «Манчестер Сити» никто не играет под 23-м номером Марка-Вивьена Фоэ. Камерунский полузащитник «горожан» умер в возрасте 28 лет. Три клуба – «Ланс», «Лион» и «Манчестер Сити», вывели номера в память о нем. Также весь мир увидел празднование Иньесты в финале ЧМ -2010. После гола хавбек снял футболку, показав надпись «Дани Харке всегда с нами». Футболист «Эспаньола» умер от сердечного приступа в 26 лет.

А Серхио Рамос посвящал победы Антонио Пуэрте, защитник «Севильи» умер в 22. В Испании нельзя вывести из обращения его 16-й номер. Под ним играл, например, Денис Черышев. Но если Айтор Антонио – сын Пуэрты, станет футболистом, то унаследует номер отца. А в Италии почтили Давиде Астори, рано умершего игрока «Фиорентины» и «Кальяри». А вот у боссов «Ювентуса» не хватило ума вспомнить о Ширеа.

Легендарный защитник Гаэтано просматривал соперника «Ювентуса» в Польше. Его автомобиль врезался в грузовик с топливом, произошел взрыв. По трагичному совпадению это случилось на польской земле через два дня после гибели поляка Дейны в автокатастрофе в Сан-Диего. Футбол потерял двух легенд, но только память одного почтили особенным номером. Впрочем, это право каждого клуба, тут никого не заставишь.

В РПЛ отмечали трагически погибшего в результате столкновения на поле голкипера ЦСКА Перхуна, 16-й номер. В «Рубине» отметили Карадениза, закрепили 61-й. Но если брать самые успешные и знаменитые клубы, то никто в РПЛ не доигрался до похожей чести. А вот в топ-5 подобное встречается. Барези и Мальдини желаем долгих лет жизни, «Милан» вывел из обращения «шестерку» и «тройку» в честь двух защитников.

У «Интера» нет «четверки» в честь Дзанетти. «Аякс» вывел из обращения 14-й номер Кройфа. А Ромарио договорился, что в «Васко да Гама» вернули в обращение его 11-й номер. Сборная Либерии пользуется тем, что не играет на крупных турнирах: 14-й номер не используют в честь единственного африканского обладателя «Золотого мяча» Джорджа Веа. В «Челси» держали 25-й номер Дзолы, но отдали его хавбеку Кайседо.

А закончим историю самым безумным фактом. В честь Джуда Беллингема вывели из обращения 22-й номер «Бирмингема». 21-летний хавбек провел за родной клуб один сезон на взрослом уровне. Чистое безумие, не стоит повторять подобные глупости. Такими темпами у клубов не останется номеров. Пусть эта сравнительно новая традиция останется для почтения памяти ушедших слишком рано и абсолютных легенд.