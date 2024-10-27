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Эдгар Давидс мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

27 октября 2024, 12:47

Бывший футболист сборной Нидерландов Эдгар Давидс признался, что имел шанс перейти в «Манчестер Юнайтед».

Когда я ушёл из «Аякса» в 1996-м, у меня была неплохая возможность продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Я пообщался с сэром Алексом Фергюсоном, и это стало одним из наиболее запоминающихся событий моей карьеры. Во время диалога он был веселым, характерным и интеллигентным — всё, что нужно.

Большие звёзды тогда выступали в Серии А, именно туда я и хотел. Это главная причина, по которой я предпочел «Милан».

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Igo0rek
Igo0rek
27 октября в 14:09
У динозавров был когда-то шанс выжить... Актуальная инфа подъехала.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
27 октября в 13:44
зато побывал однажды в Ростсельмаше если не ошибаюсь в рамках Кубка УЕФА, впечатления наверняка незабываемые
Варвар7
Варвар7
27 октября в 13:39
Ну вот вспомнили и про человека игравшего в очках...)
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