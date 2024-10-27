Эдгар Давидс мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист сборной Нидерландов признался, что имел шанс перейти в «Манчестер Юнайтед».

Когда я ушёл из «Аякса» в 1996-м, у меня была неплохая возможность продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Я пообщался с сэром Алексом Фергюсоном, и это стало одним из наиболее запоминающихся событий моей карьеры. Во время диалога он был веселым, характерным и интеллигентным — всё, что нужно.

Большие звёзды тогда выступали в Серии А, именно туда я и хотел. Это главная причина, по которой я предпочел «Милан».