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Дрогба считает, что Анри заслуживал «Золотой мяч»

сегодня, 00:00

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба считает, что Тьерри Анри заслуживал «Золотой мяч».

Тьерри Анри заслуживал его, наверное, раз десять, потому что был потрясающим не только в Премьер-лиге, но и в национальной сборной. В Лиге чемпионов он был исключительным игроком, забивал голы, выигрывал матчи в одиночку. Это же Тьерри Анри. Не знаю, что тут еще можно сказать.

Анри занял второе место в голосовании за «Золотой мяч»-2003, который выиграл Павел Недвед. Также бывший форвард «Арсенала» стал третьим в голосовании в 2006 году, когда приз достался Фабио Каннаваро.

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Все комментарии
dzx94tkgszkr
dzx94tkgszkr
сегодня в 06:33
Раз не получил, значит не заслужил.
112910415
112910415
сегодня в 06:02
но пряников сладких всегда не хватает на всех ...
Брулин
Брулин
сегодня в 04:00
по совокупности, конечно ЗМ, должен бы получить. но в те же года играли и не получали мячики, Хави, Иньеста, Лэмпард,Руни....
jeksb5fy53d2
jeksb5fy53d2
сегодня в 02:06
Ой, да кто только не заслуживал, раздайте всем и успокойтесь уже
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:19
И Дрогба заслуживал и Анри тоже
Capral
Capral
сегодня в 00:18, ред.
Все трое блистали в то время, но все трое- абсолютно разные игроки. Анри- больше технарь, индивидуалист, Недвед- мотор, Каннаваро- цепкий защитник, безукризненно читавший соперника. Всегда очень сложно определять футболистов разных амплуа, с разными игровыми задачами и разным игровым почерком...

Гол Анри, в Киеве, за Арсенал- вообще Шедевр!!! И хоть лондонцы проиграли ту игру, но гол Анри- я до сих пор помню!!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:14
Дрогба хочет сказать, что Недвед и Каннаваро не заслужили свои Золотые мячи? Анри, конечно же, отличный игрок, но... Что тогда говорить о Хави и Иньесте? Правда у них есть один общий минус - они посвятили свои карьеры Месси.... Попросту легли под него.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:06
Хорошие времена он вспомнил...
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