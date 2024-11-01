Дрогба считает, что Анри заслуживал «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Челси» считает, что заслуживал «Золотой мяч».

Тьерри Анри заслуживал его, наверное, раз десять, потому что был потрясающим не только в Премьер-лиге, но и в национальной сборной. В Лиге чемпионов он был исключительным игроком, забивал голы, выигрывал матчи в одиночку. Это же Тьерри Анри. Не знаю, что тут еще можно сказать.