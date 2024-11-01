Дрогба считает, что Анри заслуживал «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба считает, что Тьерри Анри заслуживал «Золотой мяч».
Тьерри Анри заслуживал его, наверное, раз десять, потому что был потрясающим не только в Премьер-лиге, но и в национальной сборной. В Лиге чемпионов он был исключительным игроком, забивал голы, выигрывал матчи в одиночку. Это же Тьерри Анри. Не знаю, что тут еще можно сказать.
Анри занял второе место в голосовании за «Золотой мяч»-2003, который выиграл Павел Недвед. Также бывший форвард «Арсенала» стал третьим в голосовании в 2006 году, когда приз достался Фабио Каннаваро.
Гол Анри, в Киеве, за Арсенал- вообще Шедевр!!! И хоть лондонцы проиграли ту игру, но гол Анри- я до сих пор помню!!!
Гол Анри, в Киеве, за Арсенал- вообще Шедевр!!! И хоть лондонцы проиграли ту игру, но гол Анри- я до сих пор помню!!!