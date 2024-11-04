Хомуха: «Головин не уступал Родри с Мерино на юношеском Евро-2015»

Тренер Дмитрий Хомуха поделился воспоминаниями об игре полузащитника «Монако» Александра Головина в победном для сборной России матче с командой Испании на юношеском Евро-2015.
Как раз в победном матче Дмитрий забил гол и в целом действовал очень хорошо. Да, было видно, что техническое оснащение у испанцев приличное, но тот же Головин в этом плане будущим чемпионам Европы Родри с Мерино не уступал.
Испания (19) - Россия (19) 1 : 3 (1 : 1)
10.07.2015
Испания (19) Майораль 13′
Россия ( 19) 37′ Баринов 48′ Гасилин 54′ Шейдаев
А в финале наши проиграли испанцам 0 : 2
Испания (19) - Россия (19) 1 : 3 (1 : 1)
10.07.2015
Испания (19) Майораль 13′
Россия ( 19) 37′ Баринов 48′ Гасилин 54′ Шейдаев
А в финале наши проиграли испанцам 0 : 2
Может Александр?
Может Александр?