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Хомуха: «Головин не уступал Родри с Мерино на юношеском Евро-2015»

вчера, 17:23

Тренер Дмитрий Хомуха поделился воспоминаниями об игре полузащитника «Монако» Александра Головина в победном для сборной России матче с командой Испании на юношеском Евро-2015.

Как раз в победном матче Дмитрий забил гол и в целом действовал очень хорошо. Да, было видно, что техническое оснащение у испанцев приличное, но тот же Головин в этом плане будущим чемпионам Европы Родри с Мерино не уступал.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:24, ред.
Не уступал... И где сейчас Головин, и где Родри ? Первый - в затрапезном французском клубе, второй - сами знаете где и каких успехов добился. Хоть убейте, не понимаю таких сравнений.
5v5qmmknw8ep
5v5qmmknw8ep
вчера в 22:00
Один матч не показатель
adekvat
adekvat
вчера в 18:29
И где остальные игроки той сборной, я про наших, испанцы где все знают.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:20
Санек поэтому и играет щас в Монако
Варвар7
Варвар7 ответ dvj5kkagah69 (раскрыть)
вчера в 17:57
Нет Дмитрий только Баринов... (групповой этап)
Испания (19) - Россия (19) 1 : 3 (1 : 1)
10.07.2015
Испания (19) Майораль 13′
Россия ( 19) 37′ Баринов 48′ Гасилин 54′ Шейдаев
А в финале наши проиграли испанцам 0 : 2
dvj5kkagah69
dvj5kkagah69
вчера в 17:28
Как раз в победном матче Дмитрий забил гол
Может Александр?
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