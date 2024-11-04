Хомуха: «Головин не уступал Родри с Мерино на юношеском Евро-2015»

Тренер поделился воспоминаниями об игре полузащитника «Монако» в победном для сборной России матче с командой Испании на юношеском Евро-2015.

Как раз в победном матче Дмитрий забил гол и в целом действовал очень хорошо. Да, было видно, что техническое оснащение у испанцев приличное, но тот же Головин в этом плане будущим чемпионам Европы Родри с Мерино не уступал.