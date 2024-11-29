Месси назвал свой лучший момент во время карьеры в «Барселоне»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал лучший момент во время своего выступления за «Барселону». Слова футболиста приводит источник со ссылкой на 3Cat.
Трудно выбрать три конкретных момента, но я выберу день своего дебюта, потому что я пожертвовал собой, чтобы полностью изменить свою страну, свою жизнь и всё в поисках этого момента. Я выберу год секстета, в тот год я наслаждался каждым днём, тренировками, матчами, выходя на игру и зная, как закончится игра. Мы знали, что обязательно выиграем, но вопрос был в том, как всё закончится. В тот год нам всем понравилось.
В 2009 году каталонская команда под руководством Пепа Гвардиолы выиграла чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, а также Суперкубок УЕФА, установив рекорд.
Интересно, чем займётся после завершения карьеры. Мне думается, возможно, станет министром спорта страны или конгрессменом. Хотя, с его популярностью на Родине, вполне может баллотироваться в президенты...
Интересно, чем займётся после завершения карьеры. Мне думается, возможно, станет министром спорта страны или конгрессменом. Хотя, с его популярностью на Родине, вполне может баллотироваться в президенты...