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Месси назвал свой лучший момент во время карьеры в «Барселоне»

вчера, 10:45

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал лучший момент во время своего выступления за «Барселону». Слова футболиста приводит источник со ссылкой на 3Cat.

Трудно выбрать три конкретных момента, но я выберу день своего дебюта, потому что я пожертвовал собой, чтобы полностью изменить свою страну, свою жизнь и всё в поисках этого момента. Я выберу год секстета, в тот год я наслаждался каждым днём, тренировками, матчами, выходя на игру и зная, как закончится игра. Мы знали, что обязательно выиграем, но вопрос был в том, как всё закончится. В тот год нам всем понравилось.

В 2009 году каталонская команда под руководством Пепа Гвардиолы выиграла чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, а также Суперкубок УЕФА, установив рекорд.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 20:07
Повторить карьеру Месси никто не сможет. Впрочем, она ещё далеко не закончилась.. ☝️
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:43, ред.
Однозначно пятая точка Боатенга в 1/2 ЛЧ в матче с Баварией...
Тогда даже его хейтеры на полтора месяца умолкли...
rb2k9kgq9dr3
rb2k9kgq9dr3
вчера в 14:23
Да, помню фаны барсы были в восторге в 2009, золотой год...
ne gusta
ne gusta
вчера в 11:52
Лучший клуб и лучшая Барселона в истории было в 2011-м году.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:12, ред.
Вот же циник, пожертвовал он собой... Хорошо, всё-таки, что случился позор со счётом 2:8 - он открыл нам истинное лицо Месси. Лионель рассуждал о том поражении, как посторонний человек, будто он и не участвовал в матче. Аргентинец не захотел признать свою долю вины... А потом ещё возмущался тем, что стали известны подробности его контракта, который чуть не добил Барселону.
Capral
Capral
вчера в 11:04
Похоже, он стал мемуары писать, значит готовится к уходу. Конечно, есть, что вспомнить. Грандиозная карьера, невероятный взлет, и фактически без серьезного падения... Его 2009 год отлично помню. Но больше всего, мне, лично запомнились его победы над киевским Динамо. В первой игре в Барселоне, как раз был там... Есть претензии, к его человеческим качествам, но как игрок, он- абсолютный Гений!!!

Интересно, чем займётся после завершения карьеры. Мне думается, возможно, станет министром спорта страны или конгрессменом. Хотя, с его популярностью на Родине, вполне может баллотироваться в президенты...
vkb5r8fvnsxt
vkb5r8fvnsxt
вчера в 10:58
Не было бы в 2009-м никакого секстета, если бы не один осёл из Осло. Ну дык, как говорится, Месси не может - Эвребё поможет
Гость
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