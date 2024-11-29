Месси назвал свой лучший момент во время карьеры в «Барселоне»

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вчера, 10:45

Нападающий «Интер Майами» назвал лучший момент во время своего выступления за «Барселону». Слова футболиста приводит источник со ссылкой на 3Cat.

Трудно выбрать три конкретных момента, но я выберу день своего дебюта, потому что я пожертвовал собой, чтобы полностью изменить свою страну, свою жизнь и всё в поисках этого момента. Я выберу год секстета, в тот год я наслаждался каждым днём, тренировками, матчами, выходя на игру и зная, как закончится игра. Мы знали, что обязательно выиграем, но вопрос был в том, как всё закончится. В тот год нам всем понравилось.