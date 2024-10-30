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Бывший генсек ФИФА Вальке рассказал, как пил водку с Мутко

вчера, 10:21

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке, ныне занимающий аналогичный пост в Международной ассоциации дружбы (IFA), в интервью «Матч ТВ» вспомнил, как пил водку с Виталием Мутко.

Решение о проведении чемпионата мира по футболу в России было принято 2 декабря 2010 года. С тех пор я начал плотно работать с вашим оргкомитетом, часто и довольно много ездить по России. И я никогда не видел медведей на улице, и уж тем более играющих на балалайке (смеется). Но я видел игру на этом инструменте на различных культурных мероприятиях. Вместе с супругой в Санкт‑Петербурге ходили на балет. А что касается водки, то ее мы пили с Мутко (смеется). Так было в первую ночь, когда я приехал в Москву. И сейчас в Уфе (на форуме «Россия — спортивная держава») не успел заселиться в отель, как мы пошли на ужин, где выпили две бутылки водки. Мне четко сказали: выпить полстакана нельзя, только до дна!

Мутко в разные годы занимал должности президента Российского футбольного союза (РФС) и министра спорта РФ. Вальке был генсеком ФИФА в 2007–2015 годах.

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Все комментарии
Борис2876
Борис2876
сегодня в 13:18
Какое бескультурье водку стаканами херачить.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:23
Охотно верю. Но пару лет назад, у нас поляки ремонт в доме делали, так те, только по польски ругались.)))
Скажy больше. Как-то, пару лет назад, заходили ко мне агенты по недвижимости, немцы. Так вот, один из них мне рассказал, что часто общается с русскими, и даже, научился одному русскому слову- "бл..дь". Вот так, Дружище.)))
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:05
На всех стройках Германии рабочие разных национальностей общаются на русском мате, сам слышал.)))
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:59
Приветище, Дружище!!!!!
Признаться, я как-то не особо над этим задумывался... Ну хорошо, если так.)))
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:53
Виктор, Ты наверное забыл, Русский Мат это гениальное изобретение человечества. Для того чтобы общаться иностранцам с русскими на бытовом уровне, достаточно выучить все русские матерные слова и общайтесь на здоровье без переводчика. )))
112910415
112910415
вчера в 11:40
что поделать, скрепы такие !
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 11:08
Моё Почтение!!!
Это как раз тот случай, когда: с кем поведешься- от того и забеременеешь...)))
Вещий
Вещий
вчера в 11:06
Водку пить дело не хитрое.... главное чтобы на пользу пошла...
jk4dg6tksu26
jk4dg6tksu26
вчера в 10:58
Требуем продолжения повествования! Может дальше всё было примерно как Владимир Семёнович ещё в 1967-м году блестяще живописал:
«А наутро я встал,
Мне как давай сообщать:
Что хозяйку ругал,
Всех хотел застращать,
Будто голым скакал,
Будто песни орал,
А отец, говорил,
У меня генерал.
А потом рвал рубаху и бил себя в грудь,
Говорил, будто все меня продали,
И гостям, говорят, не давал продохнуть -
Все донимал их блатными аккордами»
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:42
Вальке : - " Сначала было всё пристойно - сходили с супругой в Санкт- Петербурге на балет, потом с Виталиком пили в Москве водку, как оказался в Уфе - "хоть убей" - не помню...)
Capral
Capral
вчера в 10:37
Похоже, всё, чему он научился в России- это пить водку. Любопытно, материться по русски, он тоже научился?
9z8me4segyg5
9z8me4segyg5
вчера в 10:23
А потом говорил на таком же чудесном английском как и собутыльник
Гость
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