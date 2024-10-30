Бывший генсек ФИФА Вальке рассказал, как пил водку с Мутко

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке, ныне занимающий аналогичный пост в Международной ассоциации дружбы (IFA), в интервью «Матч ТВ» вспомнил, как пил водку с .

Решение о проведении чемпионата мира по футболу в России было принято 2 декабря 2010 года. С тех пор я начал плотно работать с вашим оргкомитетом, часто и довольно много ездить по России. И я никогда не видел медведей на улице, и уж тем более играющих на балалайке (смеется). Но я видел игру на этом инструменте на различных культурных мероприятиях. Вместе с супругой в Санкт‑Петербурге ходили на балет. А что касается водки, то ее мы пили с Мутко (смеется). Так было в первую ночь, когда я приехал в Москву. И сейчас в Уфе (на форуме «Россия — спортивная держава») не успел заселиться в отель, как мы пошли на ужин, где выпили две бутылки водки. Мне четко сказали: выпить полстакана нельзя, только до дна!