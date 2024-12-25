Стали известны детали переговоров Хвичи по новому контракту с «Наполи»

«Наполи» хочет продлить контракт с полузащитником Хвичей Кварацхелией.
По данным источника, неаполитанский клуб предлагает грузину новую сделку до 2029 года с зарплатой в размере 6 млн евро за сезон. Сейчас стороны ведут переговоры о бонусах и сумме отступных. «Наполи» хочет, чтобы клаусула за Хвичу превысила 100 млн евро.
Отмечается, что летом этого года «Наполи» уже отклонил предложение ПСЖ по трансферу Кварацхелии.
Эх а ведь за копейки мог Бенитес взять его в Эвертон.
Эх а ведь за копейки мог Бенитес взять его в Эвертон.
После первых фееричных месяцев грузина в Наполи, больше других сокрушалась Бавария: "Как же так? Мы его вели, несколько лет наблюдали, а Наполи увел его у нас под носом!!!" Но это было тогда. А сейчас, о нем никто уже не вспоминает и не жалеет... Своё мнение, и не безосновательное, я высказывал неоднократно и как видите не ошибся. Как только его раскусили, он тут же поблек... Во всех главных турнирах провалился, в сборной лидером не стал, пытался пиариться и показать товар лицом, но в итоге- ничего не получилось... Можно со мной не соглашаться, но нельзя же игнорировать мнение итальянской печати.))) Просто так, "бледной тенью", никого не называют.
После первых фееричных месяцев грузина в Наполи, больше других сокрушалась Бавария: "Как же так? Мы его вели, несколько лет наблюдали, а Наполи увел его у нас под носом!!!" Но это было тогда. А сейчас, о нем никто уже не вспоминает и не жалеет... Своё мнение, и не безосновательное, я высказывал неоднократно и как видите не ошибся. Как только его раскусили, он тут же поблек... Во всех главных турнирах провалился, в сборной лидером не стал, пытался пиариться и показать товар лицом, но в итоге- ничего не получилось... Можно со мной не соглашаться, но нельзя же игнорировать мнение итальянской печати.))) Просто так, "бледной тенью", никого не называют.
Вы абсолютно правы- политика здесь однозначно присутствует, как и в том случае, когда на фоне ярчайшего Осимхена, лучшего игрока дали этому недоразумению. Даже на пике своей формы, в ЛЧ, против ничтожного Милана два года назад, оставшись без лидера Наполи Осимхена, Хвичка растерялся и привез гол в свои ворота, который, в итоге и решил судьбу противостояния. Ну а как жалко и ничтожно он выглядел весной этого года с мертвецкой Барселоной Хави, и говорить не приходится. Поэтому я и говорю- средний игрок, пиарщик, неплохой дриблёр, но и только.
Вы абсолютно правы- политика здесь однозначно присутствует, как и в том случае, когда на фоне ярчайшего Осимхена, лучшего игрока дали этому недоразумению. Даже на пике своей формы, в ЛЧ, против ничтожного Милана два года назад, оставшись без лидера Наполи Осимхена, Хвичка растерялся и привез гол в свои ворота, который, в итоге и решил судьбу противостояния. Ну а как жалко и ничтожно он выглядел весной этого года с мертвецкой Барселоной Хави, и говорить не приходится. Поэтому я и говорю- средний игрок, пиарщик, неплохой дриблёр, но и только.