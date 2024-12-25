Стали известны детали переговоров Хвичи по новому контракту с «Наполи»

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сегодня, 20:11

«Наполи» хочет продлить контракт с полузащитником .

По данным источника, неаполитанский клуб предлагает грузину новую сделку до 2029 года с зарплатой в размере 6 млн евро за сезон. Сейчас стороны ведут переговоры о бонусах и сумме отступных. «Наполи» хочет, чтобы клаусула за Хвичу превысила 100 млн евро.