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Стали известны детали переговоров Хвичи по новому контракту с «Наполи»

сегодня, 20:11

«Наполи» хочет продлить контракт с полузащитником Хвичей Кварацхелией.

По данным источника, неаполитанский клуб предлагает грузину новую сделку до 2029 года с зарплатой в размере 6 млн евро за сезон. Сейчас стороны ведут переговоры о бонусах и сумме отступных. «Наполи» хочет, чтобы клаусула за Хвичу превысила 100 млн евро.

Отмечается, что летом этого года «Наполи» уже отклонил предложение ПСЖ по трансферу Кварацхелии.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 21:10
Анатолий Кандауров.

Вы абсолютно правы- политика здесь однозначно присутствует, как и в том случае, когда на фоне ярчайшего Осимхена, лучшего игрока дали этому недоразумению. Даже на пике своей формы, в ЛЧ, против ничтожного Милана два года назад, оставшись без лидера Наполи Осимхена, Хвичка растерялся и привез гол в свои ворота, который, в итоге и решил судьбу противостояния. Ну а как жалко и ничтожно он выглядел весной этого года с мертвецкой Барселоной Хави, и говорить не приходится. Поэтому я и говорю- средний игрок, пиарщик, неплохой дриблёр, но и только.
Capral
Capral ответ AleS (раскрыть)
сегодня в 21:02
Я знаю, просто для прикола. К тому же, я не знаю Вашего имени.)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:01
CapralCapral
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется в свете последних событий, связанных с активным влиянием политики на футбол и актуальность грузинской темы в СМИ. имеет место искусственное нагнетание внимания к этому футболисту, учитывая его грузинские корни. С Грузией начинают заигрывать не только политики, но и футбольные функционеры. Я не так часто смотрю серию А, но когда смотрю матчи Наполи, не могу выделить этого игрока среди остальных. Лукаку вижу в игре, Наполитано вижу, а Кварацхелию не вижу. Незаметен он попросту.. Я могу ошибиться и не понимать всю "глубину" его таланта, но есть даже в этом клубе более приличные футболисты. Если только у владельцев Наполи есть лишние деньги. Других причин повышения ему зарплаты я не вижу. Возможно ошибаюсь
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 21:01
Приветствую, Рафа!!!
После первых фееричных месяцев грузина в Наполи, больше других сокрушалась Бавария: "Как же так? Мы его вели, несколько лет наблюдали, а Наполи увел его у нас под носом!!!" Но это было тогда. А сейчас, о нем никто уже не вспоминает и не жалеет... Своё мнение, и не безосновательное, я высказывал неоднократно и как видите не ошибся. Как только его раскусили, он тут же поблек... Во всех главных турнирах провалился, в сборной лидером не стал, пытался пиариться и показать товар лицом, но в итоге- ничего не получилось... Можно со мной не соглашаться, но нельзя же игнорировать мнение итальянской печати.))) Просто так, "бледной тенью", никого не называют.
AleS
AleS ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:57
Я не Мигицко, просто аватар такой.
Вещий
Вещий
сегодня в 20:55
А куда ему подаваться.... ему столько нигде больше не заплатят...
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ 4zm23kt88wuh (раскрыть)
сегодня в 20:54
Вы намекаете на схожесть с Мбаппе? )
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 20:52
Сейчас точно не помню, но кажется Бенитес хотел Хвичу еще когда тренировал Эвертон, может ошибаюсь. Но точно какой-то игрок был в его списке среди российских клубов. Еще был Азмун, но это уже хотелка Мошири.
Эх а ведь за копейки мог Бенитес взять его в Эвертон.
Capral
Capral ответ AleS (раскрыть)
сегодня в 20:48
Товарищ Мигицко, рад Вас видеть!!!
А что тут скажешь? Бесполезный грузин, давно уже ничего не показывает интересного, спроса на него нет, никто им не интересуется, утка с ПСЖ не прошла. Поэтому мне странно, что ему еще предлагают новый контракт, вместо того, чтобы ему понизить зарплату... Если реально смотреть на его игру, то её нет, и говорить не о чём, нечего обсуждать. Обычный игрок, распиаренный не в меру его агентом. Последнее время, даже с любимым "материалом"- середняками и подвалом себя никак не проявляет... Дешевый дриблёр- пиарщик. Вообще не вижу смысла обсуждать среднего игрока, которого уже обсудили все итальянские издания.
AleS
AleS
сегодня в 20:34
По данной теме нужны комментарии пользователя Capral. )
drug01
drug01
сегодня в 20:34
Пусть играет за Наполи, зачем менять команду
4zm23kt88wuh
4zm23kt88wuh
сегодня в 20:27
Грузин каждые полгода добавляет к зарплате по полмиллиона.
Гость
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