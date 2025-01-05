Лучший клуб мира теряет лидеров. Контрактные саги «Ливерпуля»

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05 января 2025, 19:19

Нестандартная история для тех, кто доминирует.

Если попробовать назвать лучший клуб мира прямо сейчас, то большинство наверняка назовет «Ливерпуль». И это мнение складывается не просто из каких-то вкусовых качеств, но и из статистики. Клуб уверенно лидирует в Лиге чемпионов и в чемпионате Англии. Кажется, что в таких условиях можно спокойно почивать на лаврах, оттачивать игру и идти к этим ценным титулам. Но все больше наслаждение от результатов портят разговоры об уходе лидеров команды. Из отдаленных слухов потери Трента Александера-Арнольда и Мохамеда Салаха превратились за какие-то недели и дни чуть ли не в уже решенный вопрос. Но как «Ливерпуль», проводя такой успешный сезон, мог допустить, чтобы ключевые фигуры оказались в подвешенном состоянии? Это мы еще не будем забывать, что контракт летом истекает еще у Вирджила ван Дейка. Но вокруг него суеты поменьше.

Атака «Реала»

Все трое уже сейчас могут вести переговоры о переходе после окончания сезона в другой клуб. Искушенный в таких тонких вопросах «Реал» уже начал свою информационную атаку, создав ощущение, что переезд Александера-Арнольда в Мадрид – дело решенное. Мы знаем, что Флорентино Перес своего рано или поздно добивается. Одна история с Килианом Мбаппе многое показала. Майкл Оуэн, знающий толк в трансферах из «Ливерпуля» в «Реал», в этом убежден:

Сам факт того, что «Реал» ясно заявил о намерении подписать Трента, наводит на мысль, что заключение соглашения – это лишь вопрос времени. Если бы игрок собирался продлевать контракт, «Реал» не пошел бы в наступление. Наверняка ведь предварительные переговоры были.

А бывший партнер Оуэна по «Ливерпулю» Джейми Каррагер вовсе решил обвинить Трента в некой безответственности на фоне этих заявлений «Реала»:

Мне нравится Трент. Но наверняка его агенты посоветовали «Реалу» сделать такое заявление. Они понимают, что «Ливерпуль» в нынешних условиях откажется продавать игрока зимой. И это позволит Тренту прикрыть себя, когда он уйдет бесплатно летом. «Красным» нужно не обращать на это внимание и добиваться титулов в 2025 году. Ничьи контракты не должны стать препятствием.

Возможно, Каррагер прав, однако не стоит вешать всю ответственность на самого Трента и его окружение. Все-таки в «Ливерпуле» работают не дети. В клубе должны были понимать всю щекотливость положения. Ситуация сложилась не за какие-то недели и дни. Тот же Каррагер напирал еще на лояльность, которую должен проявить Александер-Арнольд, но не дал оценку действиям руководителей «Ливерпуля». Могло сложиться ощущение, что они просто поплыли по течению, поняв, что это даже иногда работает.

Плохой урок

Далеко за примером ходить не нужно. Как «Ливерпуль» провел минувшее лето? В поисках опорного полузащитника. Причем необходимость в его покупке назрела задолго до появления на тренерском мостике Арне Слота. Для клуба это была задача номер один – для его административной части. Что сделало руководство? Ударилось в стену, попытавшись подписать Мартина Субименди из «Реал Сосьедада». Стукнулись, отскочили и дальше пошли, махнув рукой. Это «Ливерпулю» здорово повезло, что Слоту удалось раскрыть Райана Гравенберха в роли опорника, создать химию в полузащите, которая позволяет обходиться без усиления этой зоны. Но само решение вопроса со стороны боссов «Ливерпуля» выглядело безответственным.

Так же они подошли и к продлению контрактов с Салахом, Трентом и ван Дейком. Однако тут сложнее – само не рассосется. Точнее, оно так и может случиться, но уже с куда более серьезными последствиями. Заменить этих ребят простой изобретательностью тренера не получится. Кроме того, «Ливерпуль» теряет потенциальные колоссальные деньги. Ведь эти футболисты – лучшие сейчас в мире в своих амплуа. И уйдут бесплатно. Именно об этом мы говорим, утверждая, что «Ливерпуль» сам себя загнал в угол. «Реал» своим показательным маневром только демонстрирует эту беспомощность «красных».

В ловушке

Посудите сами, продать сейчас Трента и Салаха было бы рискованно. Вы идете на самые престижные титулы и расстаетесь с лидерами посреди сезона – никто такого действия не поймет. Остается держать их. Но в таком случае «Ливерпуль» обоих потеряет бесплатно, хотя мог бы выручить десятки миллионов евро на приобретение замены. А если бы руководители клуба думали чуть дальше, чем на полчаса вперед, то предвидели бы такое положение, и все силы бросили бы на продление контрактов еще в прошлом сезоне. Либо решились бы продать Трента и Салаха минувшим летом, выручив приличные деньги.

Впрочем, история с Субименди и опорником показывает, что позиция «ждуна» для нынешних боссов «Ливерпуля» — самая приемлемая. Конечно, у последнего сценария с продажей лидеров прошлым летом есть контраргумент. «Красные» могли бы сейчас без Салаха и Трента не лидировать в ЛЧ и АПЛ . Однако кто из вас предполагал, что команда будет лидером, когда Юргена Клоппа сменил Арне Слот, и «Ливерпуль» прозевал опорника? Так что нынешняя оценка задним числом несправедлива.

Сваливать всю вину на самих игроков не получится. После такого выдающегося сезона в исполнении Салаха симпатии болельщиков будут на его стороне – даже в 32 года он заслужил достойного контракта. И ведь давление будет оказываться все более сильное. Даже если боссы «Ливерпуля» просто махнут рукой и отпустят ситуацию, то есть игроков летом, обсуждение может создавать прессинг внутри команды, на тренера. Слоту и так приходится слишком часто отвечать на вопросы о судьбе этих игроков. И это не добавляет ни радости от борьбы за титул, ни стабильности в игре.