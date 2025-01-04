«Реал» верит в Камавингу, Перес считает француза отличным футболистом

«Реал» верит в полузащитника Эдуардо Камавингу, поэтому не собирается его продавать.
«Сливочные» не стали подписывать замену Тони Кроосу, поскольку верили в талант француза. Перзидент «Реала» Флорентино Перес часто говорит Камавинге: «Ты лучший!»
«Реал» верит в полузащитника Эдуардо Камавингу, поэтому не собирается его продавать.
«Сливочные» не стали подписывать замену Тони Кроосу, поскольку верили в талант француза. Перзидент «Реала» Флорентино Перес часто говорит Камавинге: «Ты лучший!»
главное, чтоб эти разговоры не мешали на игру Камавинга.
задача Переса - делать деньги и крутить бренд Реала, а если получится, запустит суперлигу.
а для выбора состава есть тренер.
главное, чтоб эти разговоры не мешали на игру Камавинга.
задача Переса - делать деньги и крутить бренд Реала, а если получится, запустит суперлигу.
а для выбора состава есть тренер.