«Реал» верит в Камавингу, Перес считает француза отличным футболистом

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сегодня, 21:01

«Реал» верит в полузащитника , поэтому не собирается его продавать.

«Сливочные» не стали подписывать замену , поскольку верили в талант француза. Перзидент «Реала» часто говорит Камавинге: «Ты лучший!»