Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

«Реал» верит в Камавингу, Перес считает француза отличным футболистом

сегодня, 21:01

«Реал» верит в полузащитника Эдуардо Камавингу, поэтому не собирается его продавать.

«Сливочные» не стали подписывать замену Тони Кроосу, поскольку верили в талант француза. Перзидент «Реала» Флорентино Перес часто говорит Камавинге: «Ты лучший!»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Милан» ведёт переговоры с «Ман Юнайтед» по трансферу Рэшфорда
Сегодня, 20:13
Слухи«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» хотят подписать японского вратаря
Сегодня, 19:18
СлухиКепа хочет остаться в «Борнмуте» на постоянной основе
Сегодня, 18:43
Слухи«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Ноттингема»
Сегодня, 18:24
«Борнмут» подпишет защитника олимпийской сборной Аргентины
Сегодня, 15:49
Сын бывшего голкипера РПЛ близок к переходу в «Тоттенхэм»
Сегодня, 13:32
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:50
если Перес так говорит о Камавинга, значит, старик задумал плохое для Камавинга))
главное, чтоб эти разговоры не мешали на игру Камавинга.
задача Переса - делать деньги и крутить бренд Реала, а если получится, запустит суперлигу.
а для выбора состава есть тренер.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 21:15
Игрок он с большим потенциалом, но нужна поддержка от партнёров как и любому игроку кто оказывается в Реале
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:14
Откуда вообще взялись эти разговоры о Камавинге и его продаже? Он отличный игрок. Конечно, до Тони Крооса ему ещё далеко, но с уходом немца Эдуардо стал прогрессировать. Нечего даже думать о его уходе, даже если появится игрок уровня Крооса.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 21:03
Футболисту нужно доверие руководства...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 