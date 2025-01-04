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«Милан» ведёт переговоры с «Ман Юнайтед» по трансферу Рэшфорда

сегодня, 20:13

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в Италии.

В последние несколько дней «Милан» ведёт переговоры с «красными дьяволами» относительно трансфера форварда.

МЮ хочет избавиться от своего футболиста как можно скорее.

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Все комментарии
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ PiolliNaVole (раскрыть)
сегодня в 21:09
Ну, чёрт его знает. Выиграть Лигу Европы и Лигу чемпионов вряд ли провалом можно назвать. Да ещё и в этих турнирах становился лучшим бомбардиром команды. За Скудетто, конечно, спасибо, но не тот уровень всё же.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:09, ред.
Жаль игрокам заигранных за сборную, нельзя переходить в другую, ибо Красные Дьяволы(Милан) хотят купить у Красных Дьяволов(МЮ) Рашфорда, за этим трансфером пристально наблюдают Красные Дьяволы(Бельгия). Уровень
тавтологии побили бы рекорд в статье))
PiolliNaVole
PiolliNaVole ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 21:07
Даже Балотелли назову, которого реанимировали после МС. Да так, что его Ливерпуль купил, там конечно провалился, но кого это волнует.
PiolliNaVole
PiolliNaVole ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 21:03
По сравнению с тем, что он из себя в Челси представлял, самая настоящая реанимация. Стал основным забивным форвардом клуба, чьи голы перевернули сезон и Милан выиграл скудо.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ PiolliNaVole (раскрыть)
сегодня в 21:01
А Жиру чего реанимировал-то? Завершал карьеру вполне успешную. Как в своё время Роналдиньо или тот же Ибрагимович.
Кьяер до Милана где играл, разве кто вспомнит? Ну, Севилью могут назвать, но и то один из десяти. А вот так чтобы Милан реанимировал игроков. Ну, я вот не припомню таких примеров. 🤔
PiolliNaVole
PiolliNaVole ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 20:49
Жиру например. Къер очень сильный сезон выдал после прихода.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 20:43
Это точно про Милан? Свободными агентами больше старая сеньора промышляла, да и то это в прошлом. А про реанимацию карьеры - хмм, даже и не припомню примеров. Не считать же Морату за реанимацию карьеры.. 🤔
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:34
Ух как!)
Это про Ибру?)) мощно)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:33, ред.
С твоей мыслью явно не согласен горбоносый шведский дегенерат - каратист, он же ( по совместительству) - серый кардинал миланских идиотов.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:22
У Милана часто получаются реанимировать карьеры игроков, потерявших доверие бывших клубов. Правда россонери привыкли работать преимущественно со свободными агентами, а тут надо платить большие деньги. Милан попытается значительно сбавить цену или откажется от покупки.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:21
Милану он вообще не нужен. Там на флангах поинтереснее есть игроки)
PiolliNaVole
PiolliNaVole
сегодня в 20:15
На... не нужен. Если и брать, то либо Ззиркзее, либо Хойлунда.

Этого только если бесплатно. Ещё денег не хватало платить за это.
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