«Милан» ведёт переговоры с «Ман Юнайтед» по трансферу Рэшфорда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в Италии.
В последние несколько дней «Милан» ведёт переговоры с «красными дьяволами» относительно трансфера форварда.
МЮ хочет избавиться от своего футболиста как можно скорее.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в Италии.
В последние несколько дней «Милан» ведёт переговоры с «красными дьяволами» относительно трансфера форварда.
МЮ хочет избавиться от своего футболиста как можно скорее.
Кьяер до Милана где играл, разве кто вспомнит? Ну, Севилью могут назвать, но и то один из десяти. А вот так чтобы Милан реанимировал игроков. Ну, я вот не припомню таких примеров. 🤔
Кьяер до Милана где играл, разве кто вспомнит? Ну, Севилью могут назвать, но и то один из десяти. А вот так чтобы Милан реанимировал игроков. Ну, я вот не припомню таких примеров. 🤔
тавтологии побили бы рекорд в статье))
тавтологии побили бы рекорд в статье))