«Наполи» нашёл замену Хвиче. Воспитаннику «Юнайтед» стало тесно в родном клубе

1737744976

вчера, 21:56

Дилемма для аргентинского вингера.

Попал в опалу к Амориму – но исправился быстрее Рэшфорда

На манкунианское дерби «Юнайтед» нужно было собрать все свои силы – в двух предыдущих турах «красные дьяволы» потерпели поражение и продолжали тонуть в турнирной таблице. И на такой важный матч вне заявки оказались Маркус Рэшфорд и Алехандро Гарначо. Аморим объяснял, что от своих игроков будет требовать профессионализма и внимательности к деталям.

Маркус с того момента на поле так и не вышел. Аргентинцу повезло больше, он быстро усвоил урок и вернулся в состав. Конечно, место в старте Алехандро потерял – но игровую практику получал исправно. В игре против «Рейнджерс» он был моторчиком команды и часто выходил на удар. Аморим по итогам матча (2:1) отмечал прогресс вингера:

Он был очень важен для нас сегодня. Думаю, он прибавляет во всех аспектах игры. Сегодня в центре он действовал лучше, также играл на фланге, менял позиции, он стал лучше отрабатывать в обороне. Иногда он выказывает недовольство, и это хорошо – значит, он хочет большего. У него есть потенциал стать гораздо лучше во всех аспектах.

Всё же в двух из трёх недавних игр аргентинец выходил с первых минут. Это показатель доверия. Но судя по последним инсайдам, не всё с вингером так просто.

Клуб всё равно ищет покупателей – в приоритете два клуба

Это тренер футболиста хвалит. Тем временем на трансферном рынке активно развиваются слухи о переходе Алехандро. МЮ ведёт переговоры с «Наполи» и «Челси». У неаполитанцев возникла острая необходимость в вингере, когда в ПСЖ перешёл Хвича Кварацхелия. Грузинский футболист был лидером команды в чемпионский сезон и сохранял позиции после – но захотел повысить зарплату.

В выборе Гарначо заинтересован главный тренер неаполитанцев Антонио Конте, изначально итальянцы оценили сделку в 50 миллионов евро, тогда как «Юнайтед» требовали 70. С вингером в переговорах удалось продвинуться, Алехандро не против перехода. При этом неаполитанцы сомневаются, стоит ли он требуемых денег – проблема в характере и поведении Алехандро. Отмечается, что также без внимания не остались инсайды о конфликте аргентинца с Аморимом во время матча ЛЕ против «Виктории Пльзень». Параллельно «Наполи» продвинулся в переговорах с «Боруссией» по Кариму Адейеми. С дортмундцами на 52,5 миллиона евро компенсации, при этом с самим футболистом никаких договорённостей достичь пока не удалось.

Позднее у «Юнайтед» появился ещё один вариант – «Челси». Энцо Мареска предпочитает вингеров, которые готовы брать игру на себя, лезут в обводку и способны довести дело до удара. Так ранее подобрали Джейдона Санчо – теперь готовы избавить манкунианцев от ещё одного проблемного футболиста. Для «красных дьяволов» плюс сделки именно с «Челси» в том, что с ними легче продавить выгодные условия – это ещё не говоря о наценке для конкурента по чемпионату. Правда, «синих» тоже смущает характер аргентинца. Пока в этой ситуации нет фаворита.

Не тянет на «первую скрипку»

Если Гарначо хочет остаться в МЮ (хотя слухи говорят об обратном), то сейчас самое время это показать – доказать, что с приходом Аморима он вырос и стал более зрелым. МЮ в критическом состоянии и проваливает матч за матчем, нет никакого прочного основания, на которое команда Аморима могла бы опереться. Этим воспользовался Амад Диалло – но Алехандро последовать его примеру не может.

Показательный пример – матч с «Рейнджерс». С фланга Гарначо было много активности – аргентинец чаще всех в команде выходил на удар. Только первый мяч манкунианцев – автогол вратаря шотландцев. А победный в самой концовке при 1:1 забил не вингер, а Бруну Фернандеш. Периодически Алехандро показывал проблески лидерских качеств и забивал решающие мячи. Сейчас – в момент, когда «красным дьяволам» это нужно сильнее всего – этот инстинкт пропал. Вполне возможно, что клубу лучше потерять собственного воспитанника – так хотя бы удастся заработать.

МЮ постоянно сталкивается с токсичными активами

К атмосфере вокруг клуба уже серьёзные вопросы. После каждой тренерской рокировки заходит речь о том, что необходимо навести благоприятный микроклимат в команде, избавиться от токсичных активов. Но как так получается, что об этом не перестают говорить ни при Моуриньо, ни при Сульшере, ни при Рангнике, ни при тен Хаге, ни теперь при Амориме. Каждый из них сталкивался с подобным. Жозе и Оле-Гуннар решали вопрос с Погба, при тен Хаге токсичным игроком считали Роналду – португалец никак не встраивался в современную прессинг-структуру и не отрабатывал в обороне, а усадить его на скамейку было невозможно. Потом – Санчо.

Аморим в команде меньше полугода – и в первый же месяц был вынужден заняться тем же – разбираться с проблемной раздевалкой. Маркус Рэшфорд давно напрашивался на отстранение – футболист давно не показывает свой привычный футбол, почти не забивает, не отрабатывает в обороне. Он сейчас испытывает то же, что и Санчо – разве что с тренером не рассорился и продолжает тренировки с основой. С ним тоже есть вероятность перехода – в футболисте заинтересовалась «Барса». И Гарначо – более молодой аналог, на которого чуть проще повлиять.

Но если такие футболисты появляются из года в год, значит, в клубе борются со следствием – но не с причиной. Этим вопросом стоит заниматься уже на стадии комплектования команды, а не постфактум.