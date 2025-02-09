Эктор Гётинк, тренер сборной Бельгии на ЧМ-30: в 38 лет избран в исполком национальной федерации, закончил играть почти в 42, погиб от английской авиабомбы

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вчера, 20:16

Эктор Гётинк (Hector Goetinck, пишут и как Гутинк) — без преувеличения легенда бельгийского футбола. Эктор родился 5 марта 1886 г. в Брюсселе.

В 16 лет уже играл в серьёзный футбол, в основе клуба Брюгге. И продолжал это делать 26 лет, 10 лет в качестве левого нападающего и 16 лет как правый. Был очень быстрым, юрким игроком. Болельщики окрестили его «брюггская газель», и это прозвище потом перешло ко всей команде. В народе Гётинк был также известен по прозвищу Тортен. Свой последний матч в составе клуба Брюгге Эктор сыграл 19 февраля 1928 года, ему был 41 год 11 месяцев и 14 дней от роду. Он до сих пор является самым возрастным футболистом в бельгийском чемпионате за всю его историю.

Он был предан только одному клубу Брюгге, как говорят в Бельгии — у него сине-чёрная кровь, по клубным цветам.

За сборную Бельгии сыграл 17 матчей, забил 2 гола. Кроме одного матча, все остальные были сыграны им с 1906 по 1914. А вот последний, 17-й матч был в 1923 году.

Дней 5-6 назад мне на глаза попалось фото в хорошем разрешении, сделанное перед матчем Аргентина — Франция на ЧМ -30. Кроме игроков Франции, приветствующих зрителей у центральной трибуны стадиона Парк Сентраль, добротную часть снимка занимают и зрители.

И вот на переднем плане я узнаю капитана бельгийской сборной Пьера Брэйна (Pierre Braine). Позади него ещё одно лицо показалось знакомым — это нападающий бельгийцев Луи Версип (Louis Versyp, читается скорее Ферсайп). Сделал заметку с фотографиями в сети f. Потом рядом же нашёл и третьего бельгийца — Андре Сайс (André Saeys).

Но давайте по порядку. Вот фото игроков Франции, приветствующих трибуну, 15 июля 1930:

Это фото я уже несколько раз «препарировал»: то по поводу чемодана, то перевязанный палец Огюстена Шантреля искал.

Теперь вот на зрителей переключился.

Вот фрагмент этого фото, только зрители, трое бельгийцев отмечены тоненькими жёлтыми стрелочками:

Пьера Брейна трудно не узнать. Тем более — обратите внимание — у него на лацкане пальто прикреплен значок.

Для всех игроков первого чемпионата мира организаторы заказали в Италии, в Милане, вот такие значки:

Надпись гласит: «Игрок мирового чемпионата». Конечно, какие-то преимущества этот значок давал — пробрался же Брэйн в первый ряд. Не скажу, что по такому значку вход на стадион был бесплатным. Командам выделяли специальные билеты.

Может и не все футболисты носили такие значки. Но вот, например, сам Гильермо Стабиле с партнёрами и штабом сборной на трибуне того же Парк Сентраль, но, понятно, на другом матче:

Эти круглые значки кроме Стабиле видим и на лацкане у Сумельсу (через человека вправо от Стабиле), и вдали у вратаря Ботассо.

Кстати, для членов делегаций (кроме игроков) были свои значки:

Носить или нет такой значок — дело добровольное.

Французская команда имела довольно напряжённый график игр — за неделю с 13 по 19 июля они сыграли 3 матча. А вот Бельгия страдала от разрыва в своём графике: 13 июля они сыграли против США , а следующий матч был только через неделю, 20 июля. Поболеть за друзей-соседей по континенту приходили. За две недели на борту Конте Верде сдружились.

Итак, бельгийцы Версип и Сайс оказались рядом в первых рядах на Парк Сентраль 15 июля, значков у них не видно.

И вспомнилось мне фото от 20 июня 1930, сделанное на вокзале в Брюгге при отправлении бельгийцев в Париж, далее в Брюссель, потом на борт Конте Верде, далее до Монтевидео 2 недели плавания.

Вот фото на вокзале в столице Бельгии 20 июня 1930:

Андре Сайс был самым молодым в команде, ему было 19 лет. Он так и не сыграл ни одного матча на ЧМ -30. Вот его фото поближе:

21-летний Луи Версип сыграл в обоих матчах на турнире:

Капитан команды Пьер Брэйн, 29 лет:

Как видим, пара Версип и Сайнс и тогда на вокзале в Брюсселе стояли рядом. Я разместил фрагмент этого фото в сети f:

Из-за Луи Версипа выглядывает как раз тренер сборной Бельгии Эктор Гётинк. Я его ещё при обрезке решал брать в кадр или нет. Решил оставить.

И не прогадал.

К этому фото пришёл вот такой комментарий: «Это мой дед выглядывает из-за игрока». А что ещё нужно искателю информации — конечно, завязалась переписка.

Стефан Ферфайе (Stephan Verfaillie) на самом деле оказался не внук, а правнук Эктора Гётинка. Он написал книгу о своём знаменитом предке, книга выйдет в мае. В книге собрано две сотни фотографий. Несколькими Стефан поделился со мной. Некоторые фото я никогда не видел. Практически все в очень хорошем качестве.

Эктор Гётинк во время Первой мировой войны был призван на службу, был связистом, в тылу, но доставлять пакеты приходилось к линии боестолкновений. В то время несколько бельгийских футболистов организовали сборную «Front Wanderers». Они проводили матчи в Англии, Франции и Италии (всего 16 матчей). Сборы от матчей переводили для нуждающихся и потерявших кров соотечественников. Кстати, Гётинк был капитаном той команды, а потом и клуба Брюгге. В своём клубе Эктор капитанил 15 лет в общей сложности.

Вот таким Гётинк был в молодые годы:

По всей видимости, это в форме сборной Бельгии.

В 1920 клуб Брюгге впервые в своей истории завоевал чемпионство. В 1924 году Гётинк был избран в исполком Королевской бельгийской футбольной ассоциации. Но продолжал играть за Брюгге.

Игрок Брюгге Гётинк:

В то время у сборной Бельгии не было своего национального тренера. Командой с 1904 года тренировали шотландец, англичанин, австриец. В 1914 году тренером в 4 матчах был рождённый на туманном Альбионе Шарль (Чарльз) Буньян.

Как только в феврале 1928 Гётинк повесил бутся на гвоздь, ему сразу же поступило предложение работать со сборной. У руля команды тогда был австриец Виктор Лёвенфельд. А Гётинк автоматически вышел из состава исполкома своей ассоциации, став ассистентом тренера.

В апреле 1928 Бельгия в гостях выиграла у Франции в товарищеском матче 3:2, первое фото Гётинка с командой, пока в роли ассистента:

И на Олимпиаде-28 Гётинк был в качестве ассистента с командой, где они сыграли 2 матча.

А в 1930 году Гётинк стал первым бельгийцем, вставшим у руля Красных дьяволов. И, кстати, сайт eu-football почему-то считает, что первый матч Гётинка в роли тренера был сразу же на ЧМ -30 против США .

Не совсем это верно. Матч с американцами был уже седьмым у Гётинка в качестве тренера. А первый состоялся 13 апреля 1930 во Франции на стадионе Коломб. Бельгийцы разорвали хозяев 6:1, причём в первом тайме было забито 6 голов. А самый первый гол в матче забил никто иной как Версип (в итоге оформил дубль). Кстати, Версип был подопечным Гётинка и в клубе Брюгге.

А на ЧМ -30 из клуба Брюгге был только ещё один игрок — Хирард (или Жерар) Делбеке. Он сыграл в матче против Парагвая. И стал самым возрастным в команде из тех, кто сыграл на турнире (ему было почти 32, он родился ещё в 19 веке), и он был самым лысым. И это его лысина видна по другую сторону от Версипа на фото от 20 июня на вокзале. Он также играл в городе Брюгге, но за клуб Сёркль Брюгге.

25 мая 1930 французы реваншировались в Льеже, но поскромнее, 2:1.

8 июня бельгийцы выиграли у Португалии.

В общем, в хорошем настроении и с оптимизмом отправились на первый чемпионат мира.

Сколько фото в интернете про плавание на борту Конте Верде трёх команд из Европы, но есть и совсем незнакомые. Это от Стефана в мою коллекцию. Некоторые из присланных фото были у меня, но либо обрезанные, а чаще совсем неважного качества.

Но теперь исправляем эти казусы. Вся бельгийская делегация на борту Конте Верде, но без арбитра Джона Лангенуса:

Бельгийцы активно использовали бассейн на борту Конте Верде:

И самым активным был Эктор Гётинк. Он очень хорошо плавал. В своём дневнике Эктор вспоминал, что однажды спас в море одного тонущего человека. Потом летом 1932 спас другого человека в бассейне, дело было в Швеции, где он был со сборной Бельгии.

Гётинк был в очень хорошей форме, подтянутый. Вновь в бассейне на судне:

Не вполне уверен, но у бортика бассейна, кажется, Андре Сайс. На предыдущем снимке точно он в шапочке.

А это интернациональное фото, один француз среди бельгийцев:

Андуар Нума, игрок сборной Франции, стоит без элегантного купального костюма, просто в плавках. Остальные были бельгийцы, включая и Гётинка. Сайс на этом фото в шапочке.

Но кроме просто приятного плавания в небольшом бассейне были и ежедневные тренировки на палубе и других пространствах Конте Верде, ранним утром. И вместе с футболистами в тонусе был и Гётинк.

Очень чёткое фото. Как и следующее, и не обрезано:

Гётинк практиковал и такой вид нагрузок, как бег по песчаным дюнам для укрепления мышц ног. Но это уже было на бельгийских пляжах, после ЧМ -30.

Среди фото от Стефана оказалось и раскрашенное, сделанное перед матчем против США . Вот так выглядели бельгийцы тогда:

Гётинк тренировал сборную Бельгии до 27 мая 1934 года. Эта дата — старт чемпионата мира 1934 года. В первом раунде бельгийцы проиграли сборной Германии 2:5 и вылетели из турнира.

Фото команды Бельгии 27 мая 1934 г. перед тем матчем во Флоренции:

Есть видео с того матча. Как же эмоционально реагировали обе тренерские скамейки на каждый забитый мяч. Это надо видеть.

В начале 30-х Эктор Гётинк, выиграв на выборах в муниципалитет, входил в руководящие органы своего городка Хейст (Heyst или Heist, второй вариант переводится как «ограбление»). Он был заместителем мэра, временами исполнял обязанности мэра.

В его жизни было непростое время, как раз когда он закончил играть. В 1928 году от болезни скончалась его младшая дочь Жоржетт, ей было 14-15 лет. А вот младшая дочь Мариетт (1912 г.р.) — как раз бабушка Стефана.

На фото Гётинк с супругой Натали и двумя дочками:

Стэнли — так Мариетт с мужем назвали своего сына. Вернее Стэнли его назвал дед, Эктор Гётинк. Родители хотели назвать Марком. А дед назвал внука в честь футболиста Стэнли Ван ден Эйнде, которого хорошо знал и считал джентльменом. Вот так.

Мариетт прожила долгую жизнь, ушла в 97 лет. Была музыкантом, окончила консерваторию. Стэнли также освоил клавишные, сегодня их внучка и поёт, и музицирует.

В своём приморском Хейсте Гётинк с женой открыли кафе на главной улице с видом на море. Название у кафе было Café des Sports — место встречи всех любителей спорта и поклонников этого выдающегося футболиста.

На выборах осенью 1938 Гётинка вновь избрали в муниципалитет Хейста. Он стал олдерменом, практически советником или заместителем мэра. Когда в сентябре 1939 началась Вторая мировая война, законный мэр поспешил уехать во Францию. Поэтому с того времени Гётинк исполнял обязанности мэра. Небольшой приморский город подвёргся бомбардировке, в городе было много беженцев. С 21 мая 1940 город был оккупирован немцами. Симпатии к ним Гётинк не испытывал ещё со времён Первой мировой. Так что на посту мэра он продержался до октября 1941, как мог помогая беженцам и горожанам.

Во французском журнале Le Miroir des Sports от 1 ноября 1932 с подзаголовком «Бургомистр — тренер» были перечислены несколько известных бельгийских футболистов, ставших выборными чиновниками в разных городах страны. В том числе упомянут особо и Гётинк.

Парижане хорошо помнили этого быстрого игрока по играм за Красных дьяволов и за команду Front. И ждали его со сборной Бельгии в феврале 1933, надеясь вновь увидеть, как Гётинк делает кульбит на боковой линии после каждого гола бельгийцев. Ведь Гётинк, по словам журналиста, сохранил прекрасную физическую форму 20-летнего юноши.

Странно, но про кульбиты (culbutes как писали французы), кувырки или что там было — никогда не слышал правнук Стефан. Теперь знает. Может ещё что найдёт по этой теме.

На ЧМ -30 бельгийские футболисты не дали своему тренеру ни малейшего шанса ни на какой кувырок или хотя бы радостный прыжок на месте. Ни одного гола бельгийцы не забили в двух матчах на турнире. И это такой единственный мундиаль в истории сборной Бельгии.

Жизнь Эктора Гётинка оборвалась в 3 часа ночи 25 июня 1943 года. На ночной Хейст внезапно упала авиационная бомба. Не немецкая. Английская. Лётчик, отбомбившись над Германией, возвращался в Англию. И, вероятно, обнаружил, что одна из бомб осталась неизрасходованной. По заведённой традиции такой боеприпас летчики сбрасывали в Северное море, чтобы на базу вернуться пустыми. По всей видимости, лётчик чуть поспешил со сбросом, до края воды бомба не долетела метров 350.

Эктор Гётинк ночевал в пансионате, принадлежавшем семье. Как сообщается, никто не пострадал, здание разрушено, осколком смертельно был ранен Эктор Гётинк. Нелепо и случайно.

Отец и сын — внук и правнук знаменитого Гётинка — бережно хранят и собирают информацию о своём предке. Стэнли, внуку Гётинка, сейчас идёт 88-й год, ведёт свой аккаунт в сети f, откуда я также почерпнул много информации об этой семье.

Стэнли и Стефан специально пришли на стадион клуба Брюгге, где в тоннеле для выхода на поле воспроизведено фото чемпионского состава 1920 года, чтобы сфотографироваться рядом с Гётинком, со своим Тортеном. В руках у них памятный альбом, который Королевская футбольная ассоциация выпустила о турнире 1930 года:

В Бельгии Эктора Гётинка почитают как легенду футбола и вообще спорта, как футболиста-солдата, как жертву войны.

На могильной плите сразу три имени — Эктора, супруги Натали и их младшей дочери Жоржетт. Под именем Гётинка слова:

Старый солдат 1914-1918

Член муниципалитета

1886 — 1943

Жертва войны

И сине-чёрный шарф клуба Брюгге: