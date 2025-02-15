Рейтинг для Роналду, Неймара и других звёзд. Самые крупные траты на возрастных игроков

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вчера, 20:31

От Кулибали до Криштиану. Истории успехов и неудач.

Мы привыкли к тому, что трансферные рекорды устанавливаются и бьются молодыми футболистами. Это логично – они могут еще долгие годы приносить результат, а в случае успеха – и еще большие деньги. Но иногда клубы тратят приличные средства на настоящих ветеранов.

Когда в 2021 году «Ньюкасл» заполучил богатых владельцев, они решили побороться не за 20-летнего Килиана Мбаппе, а заполучить 30-летнего Криса Вуда. Глядя на то, как уже 33-летний новозеландец в текущем сезоне бомбит АПЛ голами в составе «Ноттингем Форест», понимаешь, что «сороки» распознали раскрывающийся поздний талант. В тот момент Вуд стал десятым по стоимости футболистом старше 30 лет в истории. С тех пор его вытеснили из этого топа. Но можно посмотреть, за каких ветеранов выкладывали больше всего денег.

10. Калиду Кулибали – 36 миллионов фунтов (из «Наполи» в «Челси»)

Внимательно следящие за футбольными новостями читатели наверняка помнят, какое количество слухов долгие годы ходило вокруг Кулибали. Его годами сватали то в один топ-клуб, то в другой. Примеряли его таланты и к «Арсеналу», и к «Манчестер Юнайтед». Возможно, он мог бы стать новым Видичем для МЮ или предшественником ван Дейка. Но, кажется, переход в «Челси» из «Наполи» произошел, когда пик Калиду остался позади. В 2022 году он перебрался на «Стэмфорд Бридж», где взял 26-й номер – Джона Терри. Но ожидания не оправдались. Через год «синие» постарались отбить хоть часть вложений, отправив Кулибали в Саудовскую Аравию.

9. Леонардо Бонуччи – 37 миллионов фунтов (из «Ювентуса» в «Милан»)

Один из самых громких и неожиданных трансферов, который поверг в шок всю Италию. Но в 2017 году «Милан» деньги не считал и решил потратиться на большую закупку. Толпа новичков процветания «россонери» не принесла, Винченцо Монтеллу уволили с поста главного тренера, миланцев впоследствии наказал УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей. А сам Бонуччи вернулся со временем в «Ювентус», открыто заявляя, что переход в «Милан» был большой ошибкой.

8. Паулиньо – 37 миллионов фунтов (из «Барселоны» в «Гуанчжоу Эвергранд»)

Перемещения этого бразильца в то время выглядели весьма странно. Он поиграл в «Тоттенхэме», а в 2015 году попал под волну китайского интереса и уехал в Поднебесную. Обычно оттуда не возвращаются. Но неожиданно два года спустя «Барселона» за приличные деньги решила приобрести Паулиньо. И он весьма неплохо провел сезон рядом с Иваном Ракитичем и Андресом Иньестой. А потом так же внезапно и стремительно отправился снова в Китай – сначала в аренду, а потом и насовсем.

7. Роберт Левандовски – 40 миллионов фунтов (из «Баварии» в «Барселону»)

Охота за поляком велась достаточно давно и не только «Барселоной». За ним бегали так долго, что Левандовски успел превратиться в ветерана, но уверенность в его результативности сохранялась. И он не подкачал. Роберт забивал, забивает и не видно признаков того, что перестанет это делать, несмотря на свой внушительный по футбольным меркам возраст. Одно из самых безопасных вложений в игрока «за 30».

6. Марко Верратти – 41 миллион фунтов (из ПСЖ в «Аль-Араби»)

Пожалуй, один из самых недооцененных футболистов своего поколения. Но тут он сам в какой-то мере виноват, поскольку лучшие свои годы провел в чемпионате Франции, пусть и в составе топ-клуба. Показать себя в полной мере и стать настоящей звездой мирового уровня, играя только в ПСЖ , вряд ли получится. И с ощущением нераскрытости очень талантливый полузащитник в возрасте уже после 30 отправился в Катар доигрывать.

5. Миралем Пьянич – 54 миллиона фунтов (из «Ювентуса» в «Барселону»)

Каталонцы, которые славятся своими воспитанниками, в последние годы еще и без особых раздумий выкладывали большие деньги за ветеранов, как видим. В том числе такой подход привел «Барселону» к тем финансовым проблемам, про которые мы все знаем. Сложно сказать, чем руководствовались боссы каталонцев, выкладывая за 30-летнего Пьянича такую сумму. Босниец до сих пор остается восьмым самым дорогим игроком в истории «Барселоны». Выглядит как один из крупнейших провалов менеджмента клуба.

4. Каземиро – 65 миллионов фунтов (из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»)

Нечасто в футболе высшего уровня паническая покупка выглядит такой с самого начала. Но в случае с Каземиро это справедливо. Нехватка игроков в центре поля побудила МЮ пойти на такой отчаянный шаг и заплатить колоссальные деньги за возрастного бразильца, который, конечно, был, возможно, лучшим опорником в свое время. Но даже сама готовность «Реала» продать такого игрока должна была насторожить «Манчестер».

3. Неймар – 85 миллионов фунтов (из ПСЖ в «Аль-Хиляль»)

Переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ за 220 миллионов евро в 2017 году остается самым дорогим в истории футбола. И парижанам часто достается за их траты. Вспомнить только, какие деньги заплатили за Рандаля Коло Муани – страшно становится. Конечно, такие траты, как в случае с Неймаром, не отбить. Но ПСЖ выжал максимум из ситуации, найдя богатого покупателя на Ближнем Востоке. «Аль-Хиляль», кстати, в общей сложности потратил на Неймара 390 миллионов евро, если добавить еще гонорары и дополнительные выплаты. Какова же отдача? Семь матчей и один гол – Неймар провел на поле в составе «Аль-Хиляля» всего 428 минут. Кажется, вот он – самый худший трансфер во всех смыслах.

2. Харри Кейн – 90 миллионов фунтов (из «Тоттенхэма» в «Баварию»)

Мюнхенцы долго держали Левандовского, выжимая максимум и дожидаясь его «ветеранства», а когда расстались с ним, заполучили другого ветерана-бомбардира. Кейн долго мариновался в «Тоттенхэме» – чуть ли не каждый год его отправляли на повышение. И случилось это только в 30 лет. Но вряд ли кто-то жалеет. Харри еще свеж и мощен, забивает много и регулярно, даже котируется в качестве претендента на «Золотой мяч» 2025 года. Не зря «Бавария» обновляла свой трансферный рекорд ради него.

1. Криштиану Роналду – 105 миллионов фунтов (из «Реала» в «Ювентус»)

«Реал» умеет продавать ветеранов вовремя за приличные деньги. «Ювентус» рассчитывал, что в его механизме не хватает как раз такого футболиста, чтобы сделать качественный скачок и выиграть-таки Лигу чемпионов. Однако прорыва не получилось. За три года пребывания Роналду в «Ювентусе» клуб вылетал из еврокубков от «Аякса», «Лиона» и «Порту», а у руля команды Макса Аллегри сменил Маурицио Сарри, которого потом поменял Андреа Пирло. Криштиану же тихо ушел в «Манчестер Юнайтед», а после отправился за голевыми подвигами и деньгами в Саудовскую Аравию.