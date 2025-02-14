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Легенды «Барселоны» и «Реала» сыграют в Мексике

сегодня, 00:49

Матч легенд «Барселоны» и «Реала» пройдёт в Мексике 13 апреля.

Это будет уже четвёртая встреча команд в этом сезоне. Она состоится в Толуке на стадионе Немесио Диес вместимостью 30 тысяч человек. Визит в страну станет для «сине-гранатовых» первым.

Впервые футболку легенд наденет нидерландский полузащитник Филлип Коку. Также участие примут Андрес Иньеста, Карлес Пуйоль, Ривалдо, Рафаэль Маркес, Хавьер Савиола, Хесус Ангой, Фернандо Наварро, Серхи Бархуан, Нолито, Роберто Трасоррас и Франк де Бур. Руководить командой будет Альбер Феррер.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:58
Хорошее дело проводят - это точно.
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