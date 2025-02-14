Легенды «Барселоны» и «Реала» сыграют в Мексике

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сегодня, 00:49

Матч легенд «Барселоны» и «Реала» пройдёт в Мексике 13 апреля.

Это будет уже четвёртая встреча команд в этом сезоне. Она состоится в Толуке на стадионе Немесио Диес вместимостью 30 тысяч человек. Визит в страну станет для «сине-гранатовых» первым.

Впервые футболку легенд наденет нидерландский полузащитник . Также участие примут , , , , , , , , , и . Руководить командой будет .