«Бетис» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Реал» Мадрид, который состоится 1 марта 2025 года

«Бетис»

«Зелено-белые» заметно улучшили свои результаты, а Антони кажется нашел свой клуб и показывает отличные индивидуальные показатели. «Бетис» поднялся на седьмое место в Ла Лиге и имеет в своем активе 35 баллов, уступая «Райо Вальекано» по дополнительным показателям. В домашней игре с «Реалом» хозяева постараются оказать достойное сопротивление и побороться за очки.

23 февраля «Бетис» на выезде обыграл «Хетафе» (2:1), а 20 числа уступил «Генту» в Лиге конференций (0:1).

«Реал» Мадрид

«Реал» на днях провел тяжелый поединок с «Реалом» Сосьедад в кубке Испании и команде нужно успеть восстановиться к не менее затратной игре с «Бетисом». «Сливочные» делят первое место с «Барселоной» и сейчас каждый поединок важно выигрывать, чтобы не отпустить вперед главного конкурента. Встреча обещает быть интересной и возможно результативной, что нравится зрителям.

26 февраля «Реал» обыграл в кубке «Реал» Сосьедад (1:0), а 23 числа в чемпионате оказался сильнее «Жироны» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 4.3

Ничья – 4.05

Победит «Реал» Мадрид – 1.75

Тотал больше 2.5 мячей – 1.57

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.4

Статистика

«Бетис» выиграл всего четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» Мадрид одержал семь побед на выезде из десяти последних поединков

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими при двух победах «Реала»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.05 Предполагаем, что обе команды будут иметь хорошие шансы у ворот соперника, но победителя в этой встрече определить так и не смогут.