«Легия» – «Мольде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Легия» – «Мольде», который состоится 13 марта 2025 года

«Легия»

«Легия» провалила начало первой встречи и проигрывала с разницей в три мяча после первого тайма, но два мяча удалось забить во второй половине встречи и в целом такой результат дожен устраивать польский коллектив. Теперь команда на своем поле сможет взять реванш и для этого нужно одержать хотя бы минимальную победу, а успех в два или больше мячей выведет ее в следующий раунд.

10 марта «Легия сыграла вничью в чемпионате с „Мотор“ Люблин (3:3), а в Лиге Европы проиграла на выезде „Мольде“ (2:3).

„Мольде“

Вряд ли „Мольде“ удовлетворен первой игрой, несмотря на победу на своем поле. Все понимают, что она могла быть гораздо крупнее, а теперь их ждет сложнейший поединок в Польше, где не факт, что гостям удастся удержать свое преимущество. Обе команды играют в результативный футбол, поэтому болельщики и зрители в праве ожидать от них голевой феерии и в этот раз.

6 марта „Мольде“ обыграл „Легию“ (3:2), а 27 февраля команда в товарищеском поединке не определила победителя с „Ранеймом“ (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит „Легия“ – 1.77

Ничья – 4.2

Победит „Мольде“ – 4.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

Пять последних матчей „Легии“ завершились тоталом больше 4.5 мячей

„Мольде“ смог победить лишь в трех выездных поединках во всех турнирах

„Легия“ проиграла „Мольде“ три последних матча подряд

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что команды продолжат играть в том же духе, как и первый матч. Это значит, что болельщика наверняка увидят несколько забитых мячей.