«Легия» – «Мольде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Легия» – «Мольде», который состоится 13 марта 2025 года
«Легия»
«Легия» провалила начало первой встречи и проигрывала с разницей в три мяча после первого тайма, но два мяча удалось забить во второй половине встречи и в целом такой результат дожен устраивать польский коллектив. Теперь команда на своем поле сможет взять реванш и для этого нужно одержать хотя бы минимальную победу, а успех в два или больше мячей выведет ее в следующий раунд.
10 марта «Легия сыграла вничью в чемпионате с „Мотор“ Люблин (3:3), а в Лиге Европы проиграла на выезде „Мольде“ (2:3).
„Мольде“
Вряд ли „Мольде“ удовлетворен первой игрой, несмотря на победу на своем поле. Все понимают, что она могла быть гораздо крупнее, а теперь их ждет сложнейший поединок в Польше, где не факт, что гостям удастся удержать свое преимущество. Обе команды играют в результативный футбол, поэтому болельщики и зрители в праве ожидать от них голевой феерии и в этот раз.
6 марта „Мольде“ обыграл „Легию“ (3:2), а 27 февраля команда в товарищеском поединке не определила победителя с „Ранеймом“ (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит „Легия“ – 1.77
- Ничья – 4.2
- Победит „Мольде“ – 4.3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35
Статистика
- Пять последних матчей „Легии“ завершились тоталом больше 4.5 мячей
- „Мольде“ смог победить лишь в трех выездных поединках во всех турнирах
- „Легия“ проиграла „Мольде“ три последних матча подряд
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что команды продолжат играть в том же духе, как и первый матч. Это значит, что болельщика наверняка увидят несколько забитых мячей.