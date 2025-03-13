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«Легия» – «Мольде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 14:12
«Легия» – «Мольде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Легия» – «Мольде», который состоится 13 марта 2025 года

«Легия»

«Легия» провалила начало первой встречи и проигрывала с разницей в три мяча после первого тайма, но два мяча удалось забить во второй половине встречи и в целом такой результат дожен устраивать польский коллектив. Теперь команда на своем поле сможет взять реванш и для этого нужно одержать хотя бы минимальную победу, а успех в два или больше мячей выведет ее в следующий раунд.

10 марта «Легия сыграла вничью в чемпионате с „Мотор“ Люблин (3:3), а в Лиге Европы проиграла на выезде „Мольде“ (2:3).

„Мольде“

Вряд ли „Мольде“ удовлетворен первой игрой, несмотря на победу на своем поле. Все понимают, что она могла быть гораздо крупнее, а теперь их ждет сложнейший поединок в Польше, где не факт, что гостям удастся удержать свое преимущество. Обе команды играют в результативный футбол, поэтому болельщики и зрители в праве ожидать от них голевой феерии и в этот раз.

6 марта „Мольде“ обыграл „Легию“ (3:2), а 27 февраля команда в товарищеском поединке не определила победителя с „Ранеймом“ (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит „Легия“ – 1.77
  • Ничья – 4.2
  • Победит „Мольде“ – 4.3
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

  • Пять последних матчей „Легии“ завершились тоталом больше 4.5 мячей
  • „Мольде“ смог победить лишь в трех выездных поединках во всех турнирах
  • „Легия“ проиграла „Мольде“ три последних матча подряд

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что команды продолжат играть в том же духе, как и первый матч. Это значит, что болельщика наверняка увидят несколько забитых мячей.

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