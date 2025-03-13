«Челси» – «Копенгаген»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Челси» – «Копенгаген», который состоится 13 марта 2025 года

«Челси»

Лондонская команда добила успеха в Дании, но это еще не гарантирует ей место в четвертьфинале Лиги конференций. «Челси» слишком нестабильно играет в чемпионате Англии и вполне может ошибиться в ответной встрече, а любой пропущенный гол восстановит равновесие между клубами. Хозяева намерены забить первыми и осложнить ситуацию сопернику еще больше.

9 марта «Челси» обыграл на своем поле «Лестер» (1:0), а шестого марта команда обыграла «Копенгаген» (2:1).

«Копенгаген»

«Копенгаген» не очень уверенно провел первый матч, но поражение всего в один мяч от «Челси» оставляет гостям шансы побороться за выход в четвертьфинал. Датская команда борется за лидерство в своем чемпионате, но в этот вечер постарается добиться максимального результата и зацепиться за проход далее, но шансов по мнению букмекеров и экспертов на это слишком мало.

9 марта «Копенгагаен» сыграл вничью с «Сенньерьюск» (1:1), а шестого числа команда проиграла «Челси» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.4

Ничья – 4.7

Победит «Копенгаген» – 8.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.67

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Челси» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Копенгаген» забивал в семи из десяти последних матчей на выезде

«Челси» выиграл два из трех последних матчей с «Копенгагеном»

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.4. Предполагаем, что матч будет результативный, но в конечном итоге «Челси» забьет на 1-2 мяча больше своего соперника.