Не игра, а развлечение. Топ самых зрелищных команд

1742672710

вчера, 22:45

Матчи с их участием чаще остальных обещают незабываемый перформанс.

В современном футболе очень много статистики и цифр. Обсчитывается буквально все. Не так давно дошли руки у математиков и до обсчета эмоций, что кажется невозможным. Понятно, что главные эмоции мы испытываем, когда играет наша любимая команда. Тогда все события и реакции на них выкручиваются на максимальное усиление. И такие случаи просчитать нельзя. Но есть некие общие элементы игры, сценария матчей, которые позволяют говорить, что один поединок был зрелищным, а другой – нет.

И вот эксперты ESPN решили составить рейтинг самых зрелищных команд сезона-2024/25. Они присваивали коэффициенты матчам с участием команд «большой пятерки» национальных чемпионатов и еврокубков. Что шло в расчет? Учитывались, конечно, данные результативности, причем в обе стороны, интенсивность прессинга, вертикальность передач, скорость перехода от обороны к атаке, качество пасов, напряженность матчей, даже способность отыгрываться по ходу встреч и многое другое – в общем, все параметры, которые можно выразить как-то в статистике и которые каким-либо образом связаны с тем, что принято ассоциировать со зрелищем. Давайте посмотрим, как выглядит первая десятка сезона.

10. «Аталанта»

За те пять лет, что ведется этот рейтинг, «Аталанта» только в прошлом сезоне выпала из топ-25. А теперь вот вернулась в первую десятку. Конечно, команда Джан Пьеро Гасперини олицетворяет собой нечто безбашенное и результативное. Это своеобразный бренд, который не теряет характерных свойств с годами. А в этом году «Аталанта» еще и намекнула на борьбу за титул в Италии, хотя там она явно не фаворит. Нужно больше стабильности. Она же в двух последних турах сначала на выезде разгромила «Ювентус» (4:0), а потом дома уступила «Интеру» (0:2).

9. «Монако»

Главным показателем, благодаря которому «Монако» оказался в десятке, является частота и качество ударов по воротам, а также постоянный прессинг. В матчах монегасков мяч почти все время проводит в атакующей трети то с одной, то с другой стороны. Нервные, но зрелищные поединки с ними почти всегда гарантированы.

8. «Айнтрахт»

Как и ожидалось, атака «Айнтрахта» несколько пострадала после продажи Омара Мармуша в январе в «Манчестер Сити». Франкфуртцам нужно улучшать игру, если они хотят попасть в Лигу чемпионов. Ведь из последних восьми матчей в чемпионате они выиграли только два. Зато яркой получается каждая игра, поскольку «Айнтрахт» сам много бьет и соперникам позволяет это делать.

7. «Реал»

Интересно, что «Реал» свою статистику зрелищности набивает в основном в Лиге чемпионов, которую, безусловно, своими приключениями в нынешнем сезоне очень раскрашивает и обостряет. В Ла Лиге показатели мадридцев не так высоки, не слишком выбиваются из общего ряда. В ЛЧ все иначе. Вот взять даже игру против «Атлетико»: всего один гол за 120 минут, но какое напряжение – вряд ли кто-то назовет тот матч незрелищным.

6. «Челси»

Наверное, еще несколько недель назад «Челси» мог оказаться и выше в этом рейтинге. Но из-за потери Николаса Джексона и Коула Палмера результативность «синих» пошла на спад. Тем не менее, молодая команда Энцо Марески радует некой безалаберностью в обороне, высокой линией защиты, что обеспечивает открытый футбол. Да и степень его вертикальности у лондонцев весьма высока.

5. «Бавария»

При Венсане Компани «Бавария» играет не так надежно в обороне, как при Ханси Флике, но по-прежнему оказывает мощный прессинг и ярко умеет доминировать. Она много забивает, причем создает моменты быстрыми проникающими комбинациями. Возможно, мюнхенская машина оказалась бы еще выше, если бы меньше доминировала в Бундеслиге. Но матч с «Бохумом», например, показал, что это вполне себе живая команда со своими недостатками, лишь повышающими зрелищность для нейтрального зрителя.

4. «Ливерпуль»

В последние недели в этом рейтинге команда Арне Слота стала снижаться, но все равно идет еще очень высоко – матчи с участием «Ливерпуля» гарантированно интересные. Главный фактор – умение отыгрываться. Они в среднем набирают 1,47 балла в ситуации, когда уступают по ходу матчей. И, конечно, огромное количество создаваемых голевых моментов обеспечивает им высокую степень зрелищности и сжигания нервных клеток у зрителей.

3. «Лион»

А вот тут неожиданно. Но как есть. Лионцы в нынешнем сезоне используют очень активный высокий прессинг. При этом из-за не самого высоко качества исполнителей зачастую их за это наказывают, самих подвергают активному успешному прессингу. И получаются такие качели с обилием остроты у обоих ворот. Смена главного тренера не изменила парадигму, а даже укрепила ее. После прихода Паулу Фонсеки «Лион» проиграл только дважды. И это были матчи с ПСЖ и «Марселем», где лионцы уступили со счетом 2:3.

2. ПСЖ

И кто скажет, что чемпионат Франции не зрелищный? Сразу три команды в топ-10. ПСЖ в последние месяцы разогнался не на шутку и выиграл 21 из последних 24 матчей. Он демонстрирует практически идеальную игру, а Усман Дембеле в одиночку может обеспечить своей потрясающей формой такую зрелищность и остроту, какая не снилась целым топ-клубам. Только за это время Дембеле забил 24 мяча, Гонсалу Рамуш – 13, а вингеры Брэдли Баркола и Дезире Дуэ на двоих соорудили 15 голов и 20 голевых передач. В январе еще и Хвича Кварацхелия добавился, отличившись двумя голами и тремя ассистами за 942 минуты на поле. Это крайне энергичная и яркая команда, которая уступает лидеру рейтинга только в прямолинейности атак.

1. «Барселона»

Вы, наверное, по ходу рейтинга догадались, кто его возглавляет. «Барселона» провела большую часть сезона в потрясающей форме. Она выиграла 14 из 16 первых матчей, а после неудачного, но все еще зрелищного периода в конце осени не проигрывает уже с 21 декабря. При этом и победы получаются очень веселыми – все из-за крайне высокой линии обороны, которая каждый раз грозит порваться. Эта эквилибристика делает каждую минуту игры «Барселоны» напряженной и опасной для обеих сторон. Никто больше каталонцев не создает офсайдов для соперников. Но такой футбол сопряжен с риском, и каждая ошибка стоит очень дорого, а потом еще и отмечается всеми, критикуется. Но Флик продолжает гнуть свою линию, делая это пока в целом успешно: «Барселона» главный фаворит Ла Лиги и Лиги чемпионов. Впрочем, нужно дождаться конца сезона. Мы не знаем, какая ошибка окажется роковой – она может в один момент все перечеркнуть. Впрочем, это уже в любом случае не помешает «Барселоне» остаться самой зрелищной командой сезона. И вы теперь знаете, матчи каких команд стоит включить, когда не играет ваша любимая.