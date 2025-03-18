Хави заявил, что готов возглавить сборную или клуб и летом ждёт предложений

Бывший тренер «Барселоны» заявил, что летом готов вернуться к работе и ждёт предложений.

Мне нужен перерыв до июня, а после этого я готов выслушать предложения от клубов и сборных. Почему бы не поработать с национальной командой, которая участвует в отборе на Евро или чемпионат мира, сыграть на чемпионате мира или с клубом снова выйти в Лигу чемпионов, чтобы побороться за победу. На протяжении всей моей жизни на мне лежала огромная ответственность, и до июня мне нужно было больше спокойствия. В июне мы посмотрим, что предложит рынок.