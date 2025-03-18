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Хави заявил, что готов возглавить сборную или клуб и летом ждёт предложений

сегодня, 17:46

Бывший тренер «Барселоны» Хави заявил, что летом готов вернуться к работе и ждёт предложений.

Мне нужен перерыв до июня, а после этого я готов выслушать предложения от клубов и сборных. Почему бы не поработать с национальной командой, которая участвует в отборе на Евро или чемпионат мира, сыграть на чемпионате мира или с клубом снова выйти в Лигу чемпионов, чтобы побороться за победу. На протяжении всей моей жизни на мне лежала огромная ответственность, и до июня мне нужно было больше спокойствия. В июне мы посмотрим, что предложит рынок.

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Ivan Zloy
Ivan Zloy
сегодня в 19:22
Через месяц начнет истерить в новой команде, им это надо?)
Futurista
Futurista ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 18:48
Каталонцу климат СПб не подойдет...это небо и земля)...более 300 солнечных дней в Испании в году...он просто уйдет в депрессию и из неё не вытянуть будет даже деньгами)...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 17:55
У Хави, видимо, совсем нет предложений ни от клубов, ни от сборных. Никого не впечатлило то, как он работал в Барселоне, да и расстался испанец с Сине-гранатовыми не очень красиво. Вот он и решил сам напомнить о себе. А слабо предложить свои услуги Зениту? Под Семаком кресло уже давно шатается.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:47
Думаю что предложения то будут, но вот угадать куда пойти....
Гость
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