Берта станет новым спортивным директором «Арсенала»

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вчера, 08:57

53-летний специалист из Италии Андреа Берта займёт пост спортивного директора «Арсенала», освободившийся после перехода Эду на должность в клубе «Ноттингем Форест», принадлежащем Эвангелосу Маринакису.

В январе текущего года Берта покинул «Атлетико», где он проработал 12 лет. До этого он занимал руководящие позиции в клубах «Парма» и «Дженоа».