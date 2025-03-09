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Берта станет новым спортивным директором «Арсенала»

вчера, 08:57

53-летний специалист из Италии Андреа Берта займёт пост спортивного директора «Арсенала», освободившийся после перехода Эду на должность в клубе «Ноттингем Форест», принадлежащем Эвангелосу Маринакису.

В январе текущего года Берта покинул «Атлетико», где он проработал 12 лет. До этого он занимал руководящие позиции в клубах «Парма» и «Дженоа».

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:23
А как же гражданин Израиля?
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:05
Ну что же, то что определились с кандидатом это хорошо, и взяли опытного специалиста, который уже не одну собаку съел в этом деле. Берта вместе с Симеоне создали Атлетико, хотя и в последние годы их взгляды на комплектование состава разходились и именно по этой причине итальянец ушел из клуба!
Лично я хотел чтоб у нас работал Эшворд, но и назначению Берты рад, т.к в отличие от Эшворда, он более разноплановый спец так сказать, Эшворд силён на рынке британии, а у Андреа хорошие связи и в южной америке, и в европе....вот и поглядим, кого он к нам приведет
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:24
Успехов ему на новом месте! Сначала подумал что это женщина!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:06
Судя по клубам в которых работал - довольно сильный менеджер.
Гость
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