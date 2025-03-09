Берта станет новым спортивным директором «Арсенала»

53-летний специалист из Италии Андреа Берта займёт пост спортивного директора «Арсенала», освободившийся после перехода Эду на должность в клубе «Ноттингем Форест», принадлежащем Эвангелосу Маринакису.
В январе текущего года Берта покинул «Атлетико», где он проработал 12 лет. До этого он занимал руководящие позиции в клубах «Парма» и «Дженоа».
Лично я хотел чтоб у нас работал Эшворд, но и назначению Берты рад, т.к в отличие от Эшворда, он более разноплановый спец так сказать, Эшворд силён на рынке британии, а у Андреа хорошие связи и в южной америке, и в европе....вот и поглядим, кого он к нам приведет
Лично я хотел чтоб у нас работал Эшворд, но и назначению Берты рад, т.к в отличие от Эшворда, он более разноплановый спец так сказать, Эшворд силён на рынке британии, а у Андреа хорошие связи и в южной америке, и в европе....вот и поглядим, кого он к нам приведет