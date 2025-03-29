«Барселона» – «Жирона»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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вчера, 23:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Барселона» – «Жирона», который состоится 30 марта 2025 года

«Барселона»

«Барселона» находится в отличной форме под руководством Ханси Флика и лидирует в чемпионате Испании. Команда идет на первом месте с 63 баллами и на три пункта опережает мадридский «Рееал». Домашний матч с «Жироной» не должен стать большой проблемой, учитывая не лучшее состояние соперника, но недооценивать соседей по городу все же не рекомендуется.

27 марта «Барселона» обыграла на своем поле «Осасуну» (3:0), а 16 числа на выезде вырвала победу у «Атлетико» (4:2).

«Жирона»

«Жирона» практически не побеждает в последние пару месяцев и наверняка хочет побыстрее завершить сезон. Команда идет на 13 месте с 34 баллами и вряд ли допустит вылет в Сегунду, но и с «Барселоной» попробует навязать борьбу лидеру, несмотря на большое количество кадровых проблем и не лучшее моральное состояние.

15 марта «Жирона» сыграла вничью с «Валенсией» (1:1), а 10 марта поделила очки с «Эспаньолом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.25

Ничья – 6.9

Победит «Жирона» – 11.5

Тотал больше 3.5 мячей – 1.85

Тотал меньше 3.5 мячей – 2

Статистика

«Жирона» проиграла шесть из десяти последних матчей при одной победе

«Барселона» выиграла семь из десяти последних матчей на своем поле во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах между собой

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. На данный момент разница между клубами слишком велика, поэтому у «Барселоны» вряд ли возникнут проблемы в этой встрече.